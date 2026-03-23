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美國三大報紙同時刊登了全頁廣告，要求伊朗的阿亞圖拉迅速就範，否則面臨嚴重後果。登廣告的人是特朗普，他威脅美國會奪去伊朗重要的石油設施，要用決定性的意志迫使伊朗投降。特朗普還義憤填膺地說：「全世界都在看美國的笑話。」
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伊朗危機長期化⋯⋯

陶冬天下
陶冬
陶冬天下

　　美國三大報紙同時刊登了全頁廣告，要求伊朗的阿亞圖拉迅速就範，否則面臨嚴重後果。登廣告的人是特朗普，他威脅美國會奪去伊朗重要的石油設施，要用決定性的意志迫使伊朗投降。特朗普還義憤填膺地說：「全世界都在看美國的笑話。」

 

　　這些言論不是發布在特朗普自己擁有的社交媒體Truth Social，而是他於1987年首次尋求參加美國總統選舉時候所說。當然，他的總統夢很快就破滅了，退出初選後也不會有人記得這位四十出頭的政治素人所言。其實特朗普從70年代末伊朗人質危機時，就主張對伊朗採取強硬軍事行動，出兵伊朗石油出海口哈爾克島，只是當年人微言輕。

 

　　如今的特朗普不同了，身為美國三軍統帥，手中握著強大的軍事機器和生殺大權。他一聲令下，伊朗最高精神領袖以及80餘名高官被一次過斬首。特朗普輕鬆地贏得了一場戰鬥，但是在對伊戰役上卻顯得騎虎難下。出乎他意料，伊朗政府和指揮系統並沒有因斬首而癱瘓，革命衛隊分成30幾個獨立單元分頭決策，各自出擊，用廉價的無人機和水雷與美國周旋，打一場非對稱戰爭。

 

　　美國在軍力上，仍然佔有絕對優勢，但是面對分散化的突擊卻不佔優勢。伊朗扼守住霍爾木茲海峽，佔全球海運總額四分之一的原油運輸出現斷崖式下降，能源危機、供應鏈危機、金融危機一觸即發，美國必須要打服伊朗才算贏，而伊朗只要不倒下便是勝利。美國對新任最高領袖的追殺、以色列對伊朗石油設施的轟炸，反而激起了伊朗人的內部團結。

 

伊朗危機長期化⋯⋯

特朗普輕鬆贏得一場戰鬥，卻在對伊戰役上騎虎難下。(Shutterstock)

 

　　特朗普今天所面臨的困局，正是他批評當年美國政府所面對的。如今他是知難而退，自我慶祝勝利，然後退出波斯灣，還是攻佔哈爾克島，甚至全面發動地面戰爭？筆者認為，特朗普的世界觀、價值判斷主要形成於80年代，比如對鋼鐵汽車的執著、偏好弱美元、好打貿易戰、訛詐式談判，均顯現出當年的時代烙印。他40年前所言值得把玩，何況內閣中沒有誰可以阻擋得住他。

 

　　美國也提出了談判的幾項條件，嚴苛程度幾可肯定伊朗不會接受。美國也趁機繼續向中東地區集結軍隊、運送武器。筆者不排除雙方在第三方斡旋下開啟談判的可能，不過特朗普啟動地面攻勢的機會甚高。目前派往中東的傘兵師、海軍陸戰隊數量有限，無法控制伊朗800公里海岸線，所以筆者判斷攻擊目標在哈爾克島。

 

　　哈爾克島是九成伊朗原油的出海口，也是伊朗伊斯蘭革命衛隊的主要資金來源。美國奪得哈爾克島，就有更大的籌碼逼迫伊朗坐下來談判。然而，一旦哈爾克島失守，伊朗會坐到談判桌旁，還是發動「玉石俱焚」式攻擊？筆者相信後者的機會更大。

 

　　美國對伊作戰成功與否，最高標準是扶植親美政府上台，中間標準是徹底銷毀核設施，最低標準是重開霍爾木茲海峽。光靠攻佔哈爾克島，三個標準都達不到，只會令伊朗的反擊更兇猛，甚至蔓延到他國石油目標、民用目標。

 

　　美伊戰爭在趨向伊朗的節奏，必須有戰爭久拖的心理準備。但是能源危機、供應鏈危機、金融危機快要火燒眉睫了。

 

　　本文純屬個人觀點，不代表所在機構的官方立場和預測，亦非投資建議或勸誘。

Tags:#陶冬天下#中東戰火#中東局勢#伊朗#美國與伊朗關係#特朗普#軍事行動#霍爾木茲海峽#哈爾克島#石油設施#波斯灣#軍事戰略#能源危機#供應鏈危機#金融危機#地緣政治
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