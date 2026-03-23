兩蚊兩折懶人包︱4.3起二元優惠計劃收費調整＋票價高於$10兩折＋18區長者$2搭車攻略

各位60歲以上老友記注意，「兩蚊兩折」將於4月3日起實施，二元優惠計劃由2元劃一收費調整為「兩蚊兩折」，換言之凡成人票價低於或等於10元，受惠人士維持繳付2元車費；如成人票價高於10元則需繳付票價的兩折，轉乘車程同樣適用。點樣搭車先最抵，即睇18區$2搭車攻略及善用雙向分段收費方法！

2026年4月3日起，政府長者及合資格殘疾人士公共交通票價優惠計劃（二元優惠計劃）由2元劃一收費調整為「兩蚊兩折」。成人票價低於或等於10元，受惠人士維持繳付2元車費；成人票價高於10元，則需繳付票價的兩折，轉乘車程同樣適用。實施「兩蚊兩折」安排後，優惠計劃的受惠對象維持不變。合資格受惠人士可使用樂悠咭或「殘疾人士身分」個人八達通繼續享受乘車優惠。留意，二元優惠計劃不適用於以現金，不記名長者八達通及一般個人八達通支付車／船資。

「兩蚊兩折」收費具體如何計算？

政府指「兩蚊兩折」大大改善「長車短搭」的問題，鼓勵長者善用短途車，他們既可慳錢又方便他們繼續享受二元乘車優惠。成人票價$10或以下，一律收取2元。成人票價高於$10，受惠人士須繳付成人票價的「兩折」。如以下例子，如成人票價$20.2，成人票價的「兩折」後受惠人士須繳付的車／船費 $4。如受惠人士的票價低於2元，受惠人士只需繳付該票價。

兩蚊兩折慳錢攻略

攻略一、 善用短途車

政府建議乘交通工具到附近的地方 選乘短途車，不乘長途車。長者以前不想太多「見車就上」，他可能會坐一些過海的長程車到目的地，因為以往無論坐哪一輛車都是兩元，但實施「兩蚊兩折」後，一些很長程的、跨區過海的車，可能需要二十多元一程，「兩蚊兩折」後他可能需要多付幾元。要慳錢，就要留意政府特別製作18區$2搭車攻略，長者們可參考乘坐區內短線車程到達目的地，以下為其中一些路線例子。

18區$2搭車攻略詳情

攻略二、 善用雙向分段收費

現時部分專營巴士和專線小巴路線設有前段分段收費。二元優惠計劃下的受惠人士如乘搭設有前段分段收費的專營巴士路線（新大嶼山巴士除外），上車時須以指定八達通輕拍八達通讀寫器，按顯示的成人票價支付「兩蚊兩折」車費，下車前需再次到車上的八達通讀寫器或者下車後於巴士站的分端機以同一張指定八達通再次拍卡，以獲取前段分段收費回贈。

受惠人士乘搭新大嶼山巴士或專線小巴的前段分段收費路線時，請在上車時告知司機下車地點，讓司機調校八達通讀寫器後才以指定八達通拍卡。

政府將會推出一系列宣傳，讓合資格受惠人士了解「兩蚊兩折」安排，4 月3日「兩蚊兩折」調整生效日起，服務大使會在75個地方包括港鐵站和公共交通交匯處等派駐，維持三個星期協助市民及解答查詢。至於去年曾提及每個月限程240程的安排，將會明年才會實施。

二元優惠計劃最新安排

運輸署網頁www.td.gov.hk/tc/gov_public_transport_fare_concession/index.html

勞工及福利局網頁https://bit.ly/4brjXL5

熱線︰1823

樂悠咭網頁 www.octopus.com.hk/joyyou

八達通顧客服務熱線︰2266 2222