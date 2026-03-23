蘇民峰東京率先賞櫻！跟蘇師傅銀座揾食：厚切熟成牛舌串燒、鴨拉麵、炭燒鰻魚、河豚料理

今年東京櫻花提早開，預計這個星期將會滿開，大家準備好出發去賞櫻未？蘇民峰師傅幾日前已經去了東京飲飲食食，當然都率先睇到剛剛開花的染井吉野櫻！蘇師傅更在社交媒體上載了海量美食照片，不少網民都睇到流口水（包括記者在內）。如果有打算去東京玩的朋友，不妨mark低，一於跟蘇師傅「揾食」！

蘇師傅率先睇到剛剛開花的染井吉野櫻。

蘇民峰今次入住位於銀座中心的「THE GATE HOTEL TOKYO by HULIC」，位置極之方便，旁邊就是JR有樂町站，銀座各大百貨公司及名店，如LV、Chanel、Hermes等，行幾分鐘就到！蘇師傅今次入住的房型是「Luxe（King）」，最大的賣點是有落地玻璃，可以眺望銀座的景色。房租每晚最平2千蚊左右，「Luxe（King）」就要貴一倍以上。

住在銀座，最方便就是出去名店shopping！

蘇師傅入住面積達52平方米的「Luxe（King）」。

蘇師傅可以邊眺望銀座的景色，邊歎香檳！

THE GATE HOTEL TOKYO by HULIC

網址：https://www.gate-hotel.jp/tokyo/

厚切熟成牛舌、黑毛和牛串燒名店

不少香港人都喜歡食日本的燒牛舌，蘇師傅幫襯這間，是東京的牛舌名店，店內有專用的雪櫃，用來熟成牛舌，不吃牛舌亦可選擇黑毛和牛串燒。記者多年前曾經採訪過，店內還會供應較罕見的和牛牛舌，厚切熟成燒牛舌爽口又多汁，喜歡牛舌的朋友一定要去試！

招牌厚切熟成牛舌串燒

後面就是用來熟成牛舌的雪櫃，香港人未必習慣望著一條條「牛脷」吃飯！

黑毛和牛串燒

たんや又兵衛 銀座店

網址（Tabelog）：https://tabelog.com/tokyo/A1301/A130103/13002716/

人氣鴨拉麵

銀座人氣拉麵店，最出名是用上鴨及鰹魚熬成的湯底，可以選擇清淡的「芳醇鴨拉麵」或濃厚的「鴨白湯拉麵」。

銀座鴨そば 九代目けいすけ 銀座店

網址（Tabelog）：https://tabelog.com/tokyo/A1301/A130101/13171787/

高級虎河豚盛宴

這間「虎河豚」（高級河豚）專門店的賣點，是從原產地直接把「活虎河豚」送到各間分店，由職人一條一條檢查，再放入大型水槽中，直到由具專業資格的料理師劏之前，都是百分鮮活的！大部分食客都會點套餐，蘇師傅當然都不例外，河豚皮刺身、河豚薄片刺身、河豚鍋、酥炸河豚及用河豚鍋來煮的粥。

虎河豚亭

網址：https://www.torafugu.co.jp/

炭燒鰻魚三吃

這間亦是東京的炭燒鰻魚名店，位置在有樂町到新橋高架橋下，本店在名古屋，招牌菜是「鰻魚三吃」，即是先吃原味，再加葱花及紫菜吃，最後加高湯做茶漬飯。

炭焼 うな富士 有楽町店

網址：https://sumiyaki-unafuji.com/shops/ginza/