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跌．跌．跌
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黃金
原油

跌．跌．跌

政政經經
石鏡泉
政政經經

　　昨（23日）文謂要講伊朗的算計，但昨天A、港股市跌多，先講股好了。昨天市況可以用跌．跌．跌來總括，金跌、股跌，連高息股都跌。怎辦？

 

　　一如這一兩周筆者所議：要善守，守於九地之下。

 

　　上海黃金交易所提示投資者要守：

 

　　3月23日，上海黃金交易所發布關於做好近期市場風險控制工作的通知，指近期貴金屬價格波動顯著加劇，請各會員單位密切關注市場行情變化，做細做好風險應急預案，維護市場平穩運行。同時，提示投資者做好風險防範工作，合理控制倉位，理性投資。

 

　　3月23日，現貨黃金盤中向下跌破4350美元，最低觸及4099美元，昨晚8時20分報4396美元/盎斯，日內跌2%。現貨白銀報68.04美元/盎斯，日內先跌後升0.2%。

 

　　股也跌多，連國內的游資大V也宣布離場。

 

　　上周末說的最多的就是某某游資投降了，某某大V不玩了等等，確實很容易激化市場恐慌，但是對於大多數人而言，販賣焦慮沒有價值，更重要的是本周到底該怎麼做才是關鍵。從上周五的情況看，市場有兩點需要注意，一個是以易中天為首的科技權重成為抱團對象，創業板指數甚至還在盤中創出新高，另一個是市場走出極限冰點，痛苦是肯定的，但本周的重點不是去感受痛苦，而是在絕望中尋找希望，希望一方面蘊藏在周三前後的時間窗口裏，另一方面就是提前出現放量長陽來終結調整。

 

　　一言括之，新低不斷，下跌不止。為何下跌會不止？

 

石油供應不繼，通脹必升

 

　　國際能源署(IEA)執行幹事法提赫。比羅爾表示，中東地區九個國家超過40個能源資產因戰爭遭到「嚴重或非常嚴重的破壞」，這可能會在衝突結束後延長全球供應鏈的中斷時間。比羅爾表示，這些破壞意味著油田、煉油廠和管道需要一段時間才能恢復運營。

 

　　中東地區超過三周的衝突已經顛覆了整個能源供應鏈，至關重要的霍爾木茲海峽幾乎關閉，導致原油、天然氣和燃料價格急升。比羅爾表示，當前中斷的影響相當於上世紀70年代的兩次重大石油危機和2022年俄羅斯入侵烏克蘭後的天然氣危機「全部加在一起」。

 

　　比羅爾表示：「不僅是石油和天然氣，一些全球經濟的重要動脈--例如石化產品、化肥、硫磺以及氦氣--它們的貿易都已中斷，這將對全球經濟產生嚴重後果。」

 

　　比羅爾表示，如果未來數天至數周內中東戰爭進一步擾亂全球能源市場，仍可以根據需要釋放更多石油儲備。不過，他指出，在霍爾木茲海峽航運幾近停滯的情況下，真正解決燃料供應中斷問題的唯一辦法是重新開放這一主要貿易通道。

 

　　石油供應不繼，通脹必升，市場利息必升，連高息股都槓不住了。

 

　　仍是那句：要善守，要學伊朗守於九地之下。

 

跌．跌．跌

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　　投資涉風險，每投資者承受風險程度不一，務必要獨立思考。筆者會因應市況而買賣。）

Tags:#股市#黃金#白銀#通脹#石油供應#中東衝突#伊朗#風險管理#投資策略
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