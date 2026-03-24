昨天，相信不少人經歷了情緒坐過山車的一天。

早上7點，踏入茶記，隔籬枱的士大叔開論壇，又係講開戰。

肥佬：「喂喂，特朗普卒之跪低喎，抵佢死啦，好做唔做打伊朗，如今踩正蜂竇，唔知點甩身。由兩星期前話要消滅人哋政權，到如今，哈哈，新聞話佢正研究與伊朗講和，今舖係咪瘀爆呢？」

矮佬：「肥佬，特朗普講嘢你都好信？仲未俾佢點夠咩？ 中國人早有明訓——聽其言觀其行。呢丁狂特，幾時試過講嘢算數㗎，超級大話精。記唔記得開戰前，呢頭話大家有得傾，嗰頭已經突襲轟炸，將人哋精神領袖斬首，如此反反覆覆，信佢？除非似高市早苗咁戇居啦，可能條友繼續做市想親戚掠大水呀！」

《癲造之才》中的渣男主角，百分之百是侵侵化身。

高佬：「照我睇，唔理係真唔係真，總之美國總統講，又有新聞報，起碼一半人信，如果咁睇，今日個股市應該升一千幾百點噃，和平有望嘛！」

我一邊聽一邊覺得娛樂性好高。事情發展至今，我日日當睇戲，緊跟劇情發展，因肯定咁亂搞落去，美以兩個兇殘大國，自己都唔知點收科，兼且又種下咁多仇敵，邊有運行？

風水佬呃你十年八年，的士大哥開完論壇，兩小時後股市見真章，一冧就幾百點，曾經跌過千點，我手機彈出無數哭喪信息，好似世界就快冧咁款。

昨天港股先插水，晚上美市則爆升，全球股市如侵侵般咁癲。

特朗普出錯招打伊朗，自己瘀爆又玩殘全球秩序與經濟。如今日日反口覆舌「操控」股市，當然被人懷疑其動機。

我無乜興趣逐一安慰，人的心態決定命運，若你的情緒日日受客觀環境支配，都幾難得到內心安寧，無內心安寧，又如何活得幸福快樂？

小學有教，看事物，應似看一杯水，你當然想佢日日滿，但邊有半斤八両咁理想？若果能常常有半杯，你已應感謝上天。

活在香港，八成人日日怨天怨地，不停與以前比較（當然比較衰嗰方面），小弟屬其他兩成，絕無興趣乜都怨。

這個，並非由「半杯水理論」而來，而是由先母住在護老院10年的見證而來。

全香港的護老院，你可知有幾多求生不得、求死不能的悲慘病人？不少被綁床上插喉夾硬唔畀死（美其名維持生命），苦不堪言。

日日見到佢哋，我開始反思自己擁有的，簡直是日日處身「天堂」，仲怨乜？

多年出入護老院及到落後國家旅遊的見證，肯定正常香港人根本活在極度幸福中。這世界不會有自己追求的完美，坐擁「半杯水」已應感恩無限。

試想想，若今天你活在巴勒斯坦、古巴、伊朗、黎巴嫩、伊拉克、阿富汗⋯⋯會過著怎樣的生活？

年前電台直播中，蔡瀾突然扯火狠狠地罵人，也極有啟發性。當時，正值禽流感，好多人埋怨無雞食，平日笑騎騎的蔡瀾突然發難：「點解一定要食雞？邊個對你有承諾？乜食豬牛羊魚蔬菜唔得嘅咩？使乜喊苦喊忽？」

我百分之百認同，經常想「噴人」——你怨乜？不過，當然「話到口中留半句」，等佢心態決定佢自己命運，關我乜事？

對於昨天股市跌近千點，我倒有義務向理財班學生提示：「記住，經常要保持有一定比例的現金，任何時間都不要買盡，只有如此，機會來臨時才不會錯過。投資最大忌是要借貸或做槓桿，死亡陷阱也。」