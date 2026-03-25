倫敦賞櫻熱點推介︰移英港人的日本情意節

倫敦的午後，天光帶著微微灰藍，街角幾棵樹已長出淡粉色的花。這裏不是日本，但彷彿把我記憶裏的日本春天搬了過來。

很多人以為櫻花是日本的專屬符號，但在英國，櫻花也有歷史淵源。早在 19 世紀末，英國與日本的文化交流中，駐日使節曾將櫻花樹帶回英國，象徵兩國友好。近年，更有大型的種樹計劃（Sakura Cherry Tree Project），把櫻花植入倫敦、劍橋、伯明翰等城市，讓英國的春天也能有粉色的點綴。

英國的櫻花普遍不像日本那樣集中成大片花海，它們更分散、開得慢，有時只是一兩棵樹，就足以讓路人停下腳步拍照。這種零散的美感，帶著一種都市裏的驚喜感，像是春天偷偷藏在日常中的小禮物。

對我們香港人而言，櫻花從來不只是植物，更是一種情緒記憶。第一次看到櫻花，多半是在日本旅行：京都的夜櫻、東京的染井吉野、櫻吹雪下的街頭咖啡館……這些畫面在記憶裏鮮明而浪漫。所以，當我們在英國遇見櫻花時，心裏其實有種熟悉的悸動。這種情緒很微妙，明明身在倫敦，卻在腦海裏浮現大阪、京都的街景，如果帶上便當盒野餐就更像日本了。

有趣的是，英國人也開始學會賞櫻。他們不像日本有正式的「花見」（hanami）傳統，但也會在公園的櫻花樹下野餐、拍照、散步，甚至舉辦社區活動，混合了日本浪漫和英式慢活。常看到倫敦的學生坐在草地上，喝咖啡、聊聊天，背景是淡粉色的花瓣在微風中飄落。這一幕，既像日本，也很倫敦。

如果想親身感受倫敦櫻花，可以參考以下景點：

• 格林威治公園 (Greenwich Park)：山丘上的櫻花大道非常密集，可俯瞰倫敦天際線，拍照視野極佳。

• 攝政公園 (Regent's Park)：Chester Road 與 Avenue Gardens 附近的粉色櫻非常壯觀，白色櫻花則散布在 Community Wildlife Garden。

• 聖詹姆斯公園 (St James's Park)：白金漢宮旁，能拍到粉色櫻花與皇家景緻同框。

• 皇家植物園 (Kew Gardens)：浪漫的「櫻花步道（Cherry Walk）」，品種豐富，盛開時非常夢幻。

• 巴特西公園 (Battersea Park)：泰晤士河南岸，擁有「櫻花大道」，平日人少，適合悠閒漫步。

• 荷蘭公園 (Holland Park)：推薦「京都庭園 (Kyoto Garden)」，日式庭園配上櫻花，意境滿分。

• 聖保羅大教堂 (St Paul's Cathedral)：南面千禧橋附近有早櫻，淡粉色花朵與莊嚴建築形成對比。