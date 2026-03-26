九運馬年時間過得特別快？數字排毒＋心理賬戶建立＋心智敏銳度提升攻略

這是一個悄悄地發生，而又影響所有人的現象。

離火九運（2024-2043)烈火熾盛，彷彿燃燒時間！

不知道大家有沒有察覺，2024-2025過得別快，一眨眼就一天、一幌就一年。

那不是因為我們老了，而是因為九運正在火速地推進。

丙午馬年一柱烈火，更是如此！

要抓住光陰，需要點紀律和辦法：

一、訂立「時間心理預算」

一些最新的研究倡議，設立「時間賬戶」，以釐定工作、進修、休閒的配額，例如要學習一項新技能就預留一些「不可動用」的時段，避免因瑣事而延誤了，我們不要習慣性把時間表排得滿滿，最好把一天劃分為「目標明顯的區塊」，建立起更有效的時間觀。

二、嚴防「時間神偷」

在這「機不可失」的年代，每人每日都要應付來自同事、朋友、同學、家長會、興趣小組，甚至毫不相干人士的短訊。加上手機屏幕自動彈出來的消息和推帖，標題煞食、圖片吸睛。我們的時間，就是這樣被「神偷」剖裂得支離破碎。最新的「數字排毒」趨勢是徹底的物理隔離，就是在家中設立一個「無手機區」(例如睡房或撥出「無手機時間」，讓大腦在某些時段完全停止處理碎片化信息、有效重整不斷被打斷的思路。

三、「切換節奏」以充電

為了令負責「直接注意力」的腦區不受干擾、自動修復，我們在紛亂煩囂的都巿節奏中，要為自己找到片刻的寧靜，例如看看窗外風景、到公園散步20分鐘、或和大自然有個約會……等，讓柔和的facination為你切換節奏，令負責「直接注意力」的系統得以recharge。

四、辨識自己的「心智敏銳度」

最新一項縱向研究顯示：「心智敏銳度」（包括注意力、信息處理速度的綜合認知程度）的波動，直接影響能否達成當日的目標，這比情緒或動機的影響還大，若善用它可以有相等於多工作40分鐘的效果。在此建議：

a. 留意自己何時思路最清晰，然後把最燒腦的任務安排在這高效時段。



b. 不要勉強自己，若感覺到思維遲鈍、靈感枯竭時，不要迫自己，宜小休片刻。因為迫都無用。

我們要利用認知、感知等不同層面的方法，駕馭丙午年這匹野馬，以防時光飛逝、把我們丟在馬尾後食塵！