《再見UFO》開畫票房不足廿萬，香港情懷電影獲導演會頒「最佳電影」

香港製作、充滿本土情懷的電影近年愈來愈罕見。同被列為香港「都市傳說」之一的電影《再見UFO》，拍畢8年後終於在本周四（26日）正式上映。優先場口碑不俗，不少觀眾大讚好看。該片更在香港電影導演會上先奪得三項大獎，包括「最佳電影」。首日公布的累積票房有114萬，但監製錢小蕙卻在網上緊急呼籲，原來開畫日票房不足20萬，呼籲大眾入場支持。

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《再見UFO》監製錢小蕙日前在社交平台發出「Mayday Mayday！！ 緊急呼叫」的訊息。這不僅是戲中對白，亦是片商的真實求救。她表示首日票房不足20萬，謝票場入座率只得一半，她希望觀眾齊心支持，入場觀賞。

電影海報上太空船狀的雲朵，是歌手黃淑蔓在拍攝主題曲《華富一號》時偶然拍下，並無任何技術加工。

這部同樣被形容為「都市傳說」的電影，早在2018年完成拍攝，但因各種原因延至今年才上映。主演包括黃又南、徐天佑、衛詩雅及蔡卓妍（阿Sa），故事背景設定於香港80年代。戲中三位居於華富邨的小孩曾目擊UFO，呼應當年居民聲稱見過UFO的傳聞，勾起香港人的集體回憶。由於故事發生於華富邨，片中亦有大量公屋場景。衛詩雅更表示最喜歡一家人一起看「解剖外星人」的場面：「大家一齊喺屋企食飯，睇番切外星人嗰段真係太好睇！嗰個年代我哋真係追住睇，切咗一個禮拜都未落刀，睇到好肉緊！」

《再見UFO》劇照。

這個話題確實在當年成為城中熱話，香港市民目擊UFO甚至掀起外星人熱潮。有電視台播出「解剖外星人」片段，亦有特備節目訪問華富邨居民分享經歷。雖然今時今日未見UFO蹤影，但電影海報中形似太空船的雲朵卻是真實拍攝所得，是歌手黃淑蔓在拍攝主題曲《華富一號》時偶然拍下，並無任何技術加工。

《再見UFO》於多個頒獎禮上獲多項提名，在剛舉行的香港電影導演會年度頒獎典禮上一舉奪得「最佳電影」、「最佳導演」及「最佳女配角」三項殊榮，頓成焦點。導演梁栢堅憑此片奪得「最佳導演」，再次展現細膩而充滿人情味的敘事功力。

《再見UFO》監製錢小蕙、導演梁栢堅、最佳女配角衛詩雅。（左起）

當年港台節目，訪問華富邨居民。（電視截圖）

金像影后衛詩雅則憑《再見UFO》奪得最佳女配角，她去年已憑另一作品奪得最佳女主角，今年再下一城，成為香港電影導演會史上首位「大滿貫」演員。她感謝團隊：「多謝《再見UFO》嘅團隊，特別多謝導演梁栢堅同Amy姐（錢小蕙）。七年前你哋願意用我，當時我好迷惘，多謝你哋咁勇敢用我，希望我無令你哋失望。」

衛詩雅又提到戲中一幕令她特別感觸：「就係阿Sa、天佑、又南佢哋喺天台，有機會遇番細個嘅自己。我睇呢套戲嘅時候，好似見番啱啱入行嘅自己。嗰時我只知道自己好想做演員，一鼓作氣向前衝，所以今日好感恩自己仍然可以繼續做演員。」



此外，高先電影發行的三部作品《再見UFO》、《女孩不平凡》及《女孩》在導演會上同樣成績亮麗。《女孩不平凡》的鄧濤勇奪最佳新演員；而舒淇首次執導的長片《女孩》則榮獲新晉導演殊榮，舒淇由演員身份走到導演崗位，首度交出長片作品便獲肯定，意義非凡。