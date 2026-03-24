歡迎回來

網頁已經閒置了一段時間，為確保不會錯過最新的內容。請重新載入頁面。立即重新載入

查看更多「香港好去處」精彩內容

06
六月
紅磡香港體育館｜星級班底打造！羅啟豪聯乘譚輝智6月6日紅館舉行「雙星演唱會」演唱會創作總監鄭丹瑞希望他們接受這個考驗 紅磡香港體育館｜星級班底打造！羅啟豪聯乘譚輝智6月6日紅館舉行「雙星演唱會」演唱會創作總監鄭丹瑞希望他們接受這個考驗
大型盛事 文化藝術
紅磡香港體育館｜星級班底打造！羅啟豪聯乘譚輝智6月6日紅館舉行「雙星演唱會」演唱會創作總監鄭丹瑞希望...
推介度：
06/06/2026
19
五月
尖沙咀香港文化中心｜尹光爆笑勁歌晒冷演唱會 尖沙咀香港文化中心｜尹光爆笑勁歌晒冷演唱會
文化藝術 音樂會
尖沙咀香港文化中心｜尹光爆笑勁歌晒冷演唱會
推介度：
19/05/2026
lifestyle
全文搜索
Youtube Facebook Instagram
股票
美股
Highlight:
【美股頁面大革新】立即探索新功能！
【立即申請】etnet 手機串流報價服務強化版MQ 每月只需HK$68！
etnet TV
新聞
主頁
專題透視
焦點新聞
即時新聞
評論
圖片新聞
傳聞
貼士
港交所新聞
搜尋
透視大灣區
理財easy叻
股票
主頁
即時報價
指數
行業
20大股票
創新高
賣空
熱炒概念股
AH股
IPO
公司資料庫
多櫃台
期貨期權
即時指數期貨
即時股票期貨
即時期權
新聞及評論
即時圖表分析
即時監察表
權證
權證主頁
新聞及評論
即時報價
搜尋
成交分析
即時20大排行
發行商精選
新上市／到期
教室
ETF
主頁
ETF市場研究所
主題
報價
篩選器
比較
新聞及評論
美股ETF
美股ETF報價
美股
主頁
環球指數
宏觀數據
新聞
行業
概念
20大股票
創新高低
選股策略
篩選器
報價
ETF
A股
A股主頁
額度
滬深港通
滬深報價
指數
行業
20大股票
AH股
風險警示板
新聞
教室
公司搜尋
外匯黃金
主頁
新聞及評論
定期存款
銀行外幣兌換
港元匯率
美元匯率
貴金屬
經濟數據
市場指標
央行議息時間表
HIBOR走勢
最優惠利率
加密貨幣
主頁
新聞
虛幣報價
虛幣ETF
基金
基金主頁
基金新聞
基金排行榜
基金搜尋
產品登場
專家見地
基金數據
RQFII 人民幣基金
基金互認
MPF
MPF主頁
新聞及評論
營辦商大比拼
積金報價
積金搜尋
積金比較
積金排行榜
MPF教室
我的MPF
地產
地產頻道首頁
新盤登場
熱門租售盤
成交排行榜
工商鋪成交
樓市走勢圖
地產新聞
買賣須知
網上估價易
業主放盤
免費搵盤
生活
主頁
熱話
世事政情
財富管理
辦公室日常
影視娛樂
美食
玩樂旅遊
會員專區
專欄
健康好人生
香港好去處
海鮮優惠
DIVA
Fashion
Beauty
Sex & Love
Fitness & Wellness
Watch & Jewelry
Art & Living
Travel & Dining
Columnists
健康好人生
醫學通識
中醫養生
癌症
健康飲食
痛症解碼
三高
輕鬆護老
心理情緒
敏感症
減肥瘦身
兩性
專欄
消委會報告
香港好去處
主頁
投票區
「嗅覺禮儀」｜職場香水使用原則與4大建議，注意看不見的社交邊界！
辦公室求生術

「嗅覺禮儀」｜職場香水使用原則與4大建議，注意看不見的社交邊界！

裳色．惜裳
Tiff Chan
裳色．惜裳
PHOTO:AI生成

　　電梯門打開，一股濃烈到近乎辛辣的香氣先奪門而出……我踏進去的那一刻，殘留的氣味濃郁得讓人乾咳窒息。這無關品味好壞或品牌高低，我認為問題在於「場合」與「濃度」！那位女士或許偏愛帶有動物質感或強烈東方調的熟成型晚上香水，但日間在狹窄的電梯密閉空間，對其他人來說簡直是一種冒犯。

 

　　容許個人氣味擁有如此殺傷力，不外乎是「嗅覺耐受性」——即是長期使用同一款香水，聞慣了就會出現一天比一天重手而不自知！而且大多數香水都會添加大量定香劑 （目的是讓香氣能持續停留），持久香氣對個人來說的確是性價比高，但對與你共事的同事來說，可能是長達八小時強迫吸入的痛苦。

 

「嗅覺禮儀」｜職場香水使用原則與4大建議，注意看不見的社交邊界！

 

　　無論你是主管級還是小薯，在職場用香水我會建議回歸「自然與體貼」的原則：

 

1.    氣味選擇

 

　　日間我會推薦選擇揮發速度中等，不像柑橘調如佛手柑、檸檬氣氣那樣瞬間即逝，也不會像檀香、琥珀等基調來得沉重。以中調Heart Note為結構的香調包括：苦橙葉Petitgrain有柑橘的清爽與微弱的木質與花香、杜松子Juniper Berry有清甜感及草本的木質香，或帶有草本的甜味高地薰衣草 Lavender High Altitude （注意：不是指具放鬆性的薰衣草）。帶有強烈存在感的東方調或濃稠木質調，留給周末約會或派對吧。

 

「嗅覺禮儀」｜職場香水使用原則與4大建議，注意看不見的社交邊界！

 

2.    噴灑方式

 

　　我們習慣性會噴香水於頸、耳後、胸口等與別人視線齊平的高度，這就是氣味衝擊的噴灑方式。改用「夾層噴法」即是噴在內衣與外衣之間，或將香水/古龍水噴在手腕、腰部膝蓋後方，讓香氣隨着肢體活動及體溫緩慢地釋放，是更優雅更有禮貌的噴香水方式。

 

「嗅覺禮儀」｜職場香水使用原則與4大建議，注意看不見的社交邊界！

 

3.    香氣範圍

 

　　最佳的香水存在範圍，建議是「只有靠近你的人才聞到」，大概是一隻手臂的距離。特別是在辦公室，任何階級也無必要大力度以氣味證明自己的存在。

 

4.    尊重他人

 

　　濃烈香氣對於有鼻敏感或對化學香精敏感的人是種災難！如需在密閉空間停留，例如會議室開會，選擇留白無香或微香，是對與你共事的人一種體貼。

 

「嗅覺禮儀」｜職場香水使用原則與4大建議，注意看不見的社交邊界！

 

　　一個成熟的職場人，應該要懂得根據當天的日程來選擇氣味！

Tags:#職場#穿搭#形象#嗅覺禮儀#社交邊界#香水#場合#氣味#噴灑#香氣範圍#尊重
Add a comment ...Add a comment ...
CNY穿搭｜紅色不是唯一，新年必學7種色彩組合，增添節日氣息
更多裳色．惜裳文章
CNY穿搭｜紅色不是唯一，新年必學7種色彩組合，增添節日氣息

投票區

宏福苑火災聽證會揭多項漏洞
247
|
2

你認為宏福苑火災所反映主要問題是甚麼？

跨部門協調不足
3%
政府部門監管不力
77%
承建商安全意識及責任不足
13%
工程期間安全措施安排失當
5%
其他／難以判斷
2%
投票期：2026-03-23 ~ 2026-04-23
最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處

Comment

暫無回應
最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處