「嗅覺禮儀」｜職場香水使用原則與4大建議，注意看不見的社交邊界！

電梯門打開，一股濃烈到近乎辛辣的香氣先奪門而出……我踏進去的那一刻，殘留的氣味濃郁得讓人乾咳窒息。這無關品味好壞或品牌高低，我認為問題在於「場合」與「濃度」！那位女士或許偏愛帶有動物質感或強烈東方調的熟成型晚上香水，但日間在狹窄的電梯密閉空間，對其他人來說簡直是一種冒犯。

容許個人氣味擁有如此殺傷力，不外乎是「嗅覺耐受性」——即是長期使用同一款香水，聞慣了就會出現一天比一天重手而不自知！而且大多數香水都會添加大量定香劑 （目的是讓香氣能持續停留），持久香氣對個人來說的確是性價比高，但對與你共事的同事來說，可能是長達八小時強迫吸入的痛苦。

無論你是主管級還是小薯，在職場用香水我會建議回歸「自然與體貼」的原則：

1. 氣味選擇

日間我會推薦選擇揮發速度中等，不像柑橘調如佛手柑、檸檬氣氣那樣瞬間即逝，也不會像檀香、琥珀等基調來得沉重。以中調Heart Note為結構的香調包括：苦橙葉Petitgrain有柑橘的清爽與微弱的木質與花香、杜松子Juniper Berry有清甜感及草本的木質香，或帶有草本的甜味高地薰衣草 Lavender High Altitude （注意：不是指具放鬆性的薰衣草）。帶有強烈存在感的東方調或濃稠木質調，留給周末約會或派對吧。

2. 噴灑方式

我們習慣性會噴香水於頸、耳後、胸口等與別人視線齊平的高度，這就是氣味衝擊的噴灑方式。改用「夾層噴法」即是噴在內衣與外衣之間，或將香水/古龍水噴在手腕、腰部膝蓋後方，讓香氣隨着肢體活動及體溫緩慢地釋放，是更優雅更有禮貌的噴香水方式。

3. 香氣範圍

最佳的香水存在範圍，建議是「只有靠近你的人才聞到」，大概是一隻手臂的距離。特別是在辦公室，任何階級也無必要大力度以氣味證明自己的存在。

4. 尊重他人

濃烈香氣對於有鼻敏感或對化學香精敏感的人是種災難！如需在密閉空間停留，例如會議室開會，選擇留白無香或微香，是對與你共事的人一種體貼。

一個成熟的職場人，應該要懂得根據當天的日程來選擇氣味！