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美伊戰事久拖未決，石油價格飆升，直接影響到美國的汽油價格和美國家庭的購買力。如此背景下，美國聯儲局對未來政策利率前景的看法趨向審慎，主席鮑威爾首次暗示加息的可能，歐洲央行和英倫銀行更有官員直接指出最快4月加息，全球債市震盪下跌。
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需要發生甚麼，聯儲局才會加息？

陶冬天下
陶冬
陶冬天下

　　美伊戰事久拖未決，石油價格飆升，直接影響到美國的汽油價格和美國家庭的購買力。如此背景下，美國聯儲局對未來政策利率前景的看法趨向審慎，主席鮑威爾首次暗示加息的可能，歐洲央行和英倫銀行更有官員直接指出最快4月加息，全球債市震盪下跌。

 

　　亞特蘭大聯儲行的調查顯示，經濟學家首次認為年內加息的可能性，大過年內降息。交易員在利率期貨市場的定價，也徹底排除了今年減息的預期。公平地說，從定價的分布看，雖然加息可能性從零彈起，減息概率大幅下降，資金認為利率不升不降仍是最有可能發生的。但是利率上調在兩個月前是無法想象的，如今卻成為一種現實可能了。

 

　　聯儲局在怎樣的條件下，才會啟動加息呢？筆者認為需要三大條件同時存在：1）依然穩定的就業市場，2）核心PCE通脹低於3.2%，3）鮑威爾仍在主持FOMC決策。

 

需要發生甚麼，聯儲局才會加息？

只有鮑威爾仍在任主席，聯儲局才會啟動加息。(AP)

 

　　美國經濟增長已經明顯放緩了，勞工市場已經接近衰退邊緣，不過GDP增長在第一季度尚有2.4%左右的增速。FOMC決策者會將就業市場狀況看得重過經濟增長，不過從信用卡交易等高頻數據來看，消費市場韌性十足（當然高收入人群和低收入人群在消費情緒上差別巨大）。同時，AI對知識型工作崗位的替代效應愈發顯著，就業市場能否穩住是一個大的問號。

 

　　通貨膨脹回落速度本來就慢過預期，如今伊朗戰事又令原油價格飆升。與美國能源有關的WTI漲幅明顯小過布蘭特原油，估計和美國政府的干預直接有關，但油價畢竟漲了。聯儲局自己的估算是油價每上漲10美元，核心PEC通脹上升0.7個百分點，而且通脹一旦出現，回落速度較慢，因為工資上調和通脹預期均存在惰性。

 

　　現任聯儲局主席鮑威爾被認為是一位鴿派領袖，相對於通貨膨脹，他更關心勞工市場、消費情緒，甚至市場大起大落。目前他的聚焦點似乎在就業狀況，同時關注金融穩定性。筆者認為，美伊戰事需要證實長久化，並改變了消費者對物價的長期預期，鮑威爾才可能上調政策利率。注意鮑威爾5月卸任聯儲局主席職務。

 

　　白宮提名沃什接任聯儲局主席，不過參議院銀行委員會遲遲無法投票確認其任命。共和黨參議員蒂利斯堅持白宮必須撤銷對鮑威爾的指控，他才願意參加投票。蒂利斯握有關鍵一票。沃什在其擔任聯儲局理事期間立場比較鷹派，尤其對2020年QE表達了強烈不滿。但是他接受特朗普提名後，身段溫和了許多，筆者相信如果通脹不爆錶，沃什比鮑威爾更願意降息，他已經變成了鴿派。

 

　　綜上所述，市場開始討論加息的可能性，但是目前條件並不成熟，FOMC以不變應萬變的機會更高，加息和減息的可能都不大。油價屬於外生變量，並非利率政策可以有效干預。然而，如果油價持續高企，觸發預期帶動的通貨膨脹，則降息風險的確存在。假如高油價觸發金融市場崩盤，則聯儲局可能直接啟動下一輪QE。

 

　　赤馬紅羊，市場動盪在所難免，央行決策也愈來愈困難。

 

　　本文純屬個人觀點，不代表所在機構的官方立場和預測，亦非投資建議或勸誘。

Tags:#陶冬天下#貨幣政策#聯邦儲備局#加息#利率#通貨膨脹#石油價格#布蘭特原油#西得克薩斯中間基原油#美伊衝突#經濟增長#勞工市場#就業市場#消費情緒#個人消費支出價格指數#聯邦公開市場委員會#人工智能#量化寬鬆#傑羅姆·鮑威爾#凱文·沃什
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