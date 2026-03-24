KK星期二｜小米利潤料承壓績前點部署？ | 藥明康德老鋪黃金績後包攬藍籌冠亞

嘉賓：元宇證券基金投資總監 林嘉麒

小米(01810)將於今日（24日）盤後公布第四季業績，績前股價稍升1%，小米業績有乜位需要留意？KK將為大家前瞻小米業績。

藥明康德(02359)公布，截至2025年12月31日止全年純利191.95億元人民幣，按年升1.05倍，每股基本盈利6.72元人民幣，按年升1.07倍；派末期息1.57927元人民幣，績後股價升幅領漲藍籌，藥明康德現階段可追入？

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