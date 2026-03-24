美國攻擊伊朗可能爛尾

波斯灣的戰火持續不斷，從最初的美國和以色列聯手轟炸伊朗、摧毀伊朗軍事設施、炸死伊朗最高領袖及一眾高官，演變成伊朗展開戰略反擊，一方面變相封鎖國際油氣通道霍爾木茲海峽，另一方面發射導彈和無人機，打擊以色列多個城市和美軍在海灣地區的重要基地，同時也摧毀了阿聯酋、卡塔爾等親美鄰國的國際機場和油氣基地，令這些國家叫苦不迭。

油氣供應短缺導致油價飆升，其影響波及世界各個角落，除了俄羅斯明顯受益，其他國家基本上都深受其害，從日本、韓國到菲律賓、斯里蘭卡，就連原油自給自足的美國也無法倖免。國內油價上升激起民怨，對特朗普的外交與軍事部署構成干擾。特朗普擇時釋放利好消息，試圖操控油價和股市，以滿足其個人政治利益和家族經濟利益的需要。他向伊朗發出最後通牒，聲稱若伊朗48小時內不開放霍爾木茲海峽，美軍將徹底摧毀伊朗的發電站及能源基礎設施。但在伊朗表示將抗爭到底，甚至在波斯灣部署水雷，絕不向美國讓步之後，特朗普又搞了一次「TACO交易」，聲稱與伊朗的談判取得進展，富有成效，因此他決定把轟炸伊朗發電站和能源基礎設施的軍事行動推遲5天，利用這段時間繼續與伊朗方面談判，爭取盡早解決問題。特朗普的表態令國際油價應聲下跌，華爾街股市立即反彈，但伊朗多位官員則向媒體表示，伊方未與美方舉行任何直接或間接談判。記者就此向特朗普提問，他的特使威特科夫、女婿庫什納這幾天究竟與哪些伊朗官員舉行過會談？特朗普回答說：「我不能說，我不想讓他們（伊朗官員）被殺死。」這一含糊的答覆被各界廣泛解讀為，特朗普此前的極限施壓完全無效，因此只好編個理由，作為自己的下台階。

特朗普聲稱與伊朗的談判取得進展，好為自己找下台階。(AP)

賭上國運聲譽，美伊難尋退路

美國的極限施壓與伊朗的堅定反擊都在預料之中，因為雙方都有得有失，甚至可以說是賭上國運。伊朗領導人知道，伊朗的經濟會因這場戰爭而被拉回到多年前，但如果作出讓步，其結果可能是領導人失去權力、國家喪失聲譽。從近處說，阿聯酋、卡塔爾、科威特及沙特阿拉伯，這些國家允許美國在當地駐軍、向美軍提供戰略支援，是因為她們相信，向美國交了保護費，美國在戰時能為她們撐起保護傘。如今伊朗切斷了她們的經濟命脈，而且還向她們發射導彈，破壞了她們營造的「沙漠樂園」，美國卻始終沒能提供保護傘，而且特朗普公開呼籲盟友出手，幫美國打通霍爾木茲海峽，這意味著海灣國家的保護費都白交了。

儘管特朗普說美軍已經完全摧毀了伊朗的海軍和空軍，但如果美國不能完全消滅伊朗的導彈發射能力、不能阻止伊朗繼續製造導彈，日後伊朗仍有可能再度封鎖霍爾木茲海峽，並繼續霸凌周邊鄰國。因此，已知不能指望美國保護自己的那些國家，對美國的忠誠度與信任感一定會打折扣，未必會心甘情願讓美軍長期駐紮，而這正是伊朗希望見到的結果（趕走美國勢力）。如果其他地區的國家也對美國的保護能力產生疑問，則可能引發多米諾骨牌效應，令美國從公認的「世界警察」變成「地區輔警」。好面子的特朗普對此肯定不能接受，美國政府更不可能接受伊朗提出的停戰條件：向伊朗支付戰爭賠償。

封鎖霍爾木茲海峽是伊朗自衛反擊的王牌 (AP)

伊朗同樣很難找到退路，因為美國和以色列對伊朗發動突然襲擊，侵犯了伊朗主權，違反了國際法，伊朗用各種手段打擊敵人都屬於正當防衛，是在維護國家主權與尊嚴，而襲擊商船、封鎖霍爾木茲海峽是伊朗自衛反擊的一部分，是手中最強的一張王牌，豈有不用之理？如果伊朗領導人主動求和，伊朗政權可能會變得內外交困。

前景模糊不清，短期難見曙光

美國和以色列對伊朗的空中打擊已經持續了3個多星期，轟炸目標超過7000個，但伊朗仍能用導彈和無人機作出反擊。以軍在加沙地帶將所有建築物夷為平地，這在伊朗難以複製，因為伊朗東南部是山區，很多武器和軍工企業都藏在大山裏，要徹底摧毀相當困難。

伊朗表示，如果美軍攻擊伊朗的石油基礎設施，伊朗會攻擊鄰國的同類設施和海水化淡廠。這讓美國必須仔細斟酌，因為海灣多國均位處沙漠地帶，隨著城市化和外來人口迅速增長，包括旅遊業的擴張，日常所需的大量飲用水和生活用水要靠海水化淡。如果海水化淡廠被炸，所有在海灣產油國居住的人都會受影響，甚至出現人道主義災難。投鼠忌器，在轟炸伊朗油氣設施之前，美國必須先把在伊朗鄰國的美國人接走，不然他們可能很快連水都喝不上。

美國若派海軍陸戰隊向伊朗發動地面進攻，國內勢爆發反戰浪潮。(AP)

鑑於特朗普及其顧問找不到萬全之策，目前的僵局可能會持續一段時間，前景很不明朗。特朗普可能會孤注一擲，派美軍發動地面進攻，搶佔伊朗石油出口樞紐哈爾克島。目前已有多艘美軍兩棲攻擊艦運載數千名海軍陸戰隊官兵前往海灣地區，待兵力部署妥當之後，美軍有可能對哈爾克島發動攻擊。這明顯有違特朗普2024年再度競選總統時的承諾，即美國優先、不派美軍去外國打無謂的戰爭。一旦美軍遭遇傷亡，則會像伊拉克或阿富汗那樣，形成又一個爛尾局面，在美國國內引發反戰浪潮，這對共和黨贏得年底的國會中期選舉很不利。

根據美國媒體的報道，特朗普還說，美國和伊朗談判的內容包括開放霍爾木茲海峽後，美國與伊朗將採取聯合管理。從電視畫面可見，有記者問特朗普，未來的管理人是誰，他回答說：「可能是我，可能是我和一位阿亞圖拉（伊朗宗教領袖），不管他是誰。」這個畫面難免讓人想起加沙。特朗普促成以色列與哈馬斯簽訂停火協定之後，宣布成立和平委員會(Board of Peace)，由他擔任委員會主席並擁有委員會最重要的權力，外國要加入委員會，必須先向美國交10億美元。時至今日，加沙仍然處在人道危機邊緣，生存環境極度惡劣，看不到和平委員會將如何扭轉局面。但做成這件事讓特朗普很開心，所以他可能想留下另一份有他名字的「歷史遺產」，但伊朗宗教領袖如果知道，自己的名字會與特朗普的名字並列印在這樣一份文件上，會有甚麼想法？承受了美以多日轟炸的伊朗民眾，會允許美國總統參與管理他們家門口的海峽嗎？

打亂美國布局，阻礙「唐羅」落地

從總體來看，美國在以色列的「引導」下逐步陷入一個泥潭，海灣戰事還打亂了五角大樓的全球布局，一方面美國難以在亞太地區主動出擊，另一方面也沒有多餘能力去落實美國國家安全報告中提出的「唐羅主義(The Donroe Doctrine)」，即解決中南美洲各國與美國利益相關的問題，確保美國在西半球的支配地位。

特朗普決定突襲伊朗，打亂了五角大樓的全球布局。(Shutterstock)

今年1月美軍突襲委內瑞拉，順利擄走該國總統馬杜羅夫婦後，特朗普制定的下一個目標是用能源禁運來整垮古巴，接下來則是推翻哥倫比亞的第一個左翼政府。但這類落實「唐羅主義」的行動計劃正受到波斯灣戰局的干擾，因為美國的戰略對手已成長壯大，昔日美國一強獨大的世界格局正逐漸被多極化所替代，美國若一意孤行，不與盟友協調合作，就很難達到既定目標。如果華盛頓不汲取教訓，今後可能還會出現新的爛尾事件，讓美國騎虎難下。