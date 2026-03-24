歡迎回來

網頁已經閒置了一段時間，為確保不會錯過最新的內容。請重新載入頁面。立即重新載入

查看更多「香港好去處」精彩內容

10
四月
灣仔香港藝術中心｜馬年爆笑舞台喜劇《三一萬能合》 Sica一人分飾三角挑戰忍笑極限！ 灣仔香港藝術中心｜馬年爆笑舞台喜劇《三一萬能合》 Sica一人分飾三角挑戰忍笑極限！
文化藝術 劇場
灣仔香港藝術中心｜馬年爆笑舞台喜劇《三一萬能合》 Sica一人分飾三角挑戰忍笑極限！
推介度：
10/04/2026 - 19/04/2026
24
五月
銅鑼灣維多利亞公園｜2026年維園佛誕嘉年華 銅鑼灣維多利亞公園｜2026年維園佛誕嘉年華
節慶活動 文化藝術
銅鑼灣維多利亞公園｜2026年維園佛誕嘉年華
推介度：
24/05/2026
免費
lifestyle
全文搜索
Youtube Facebook Instagram
股票
美股
Highlight:
【美股頁面大革新】立即探索新功能！
【立即申請】etnet 手機串流報價服務強化版MQ 每月只需HK$68！
etnet TV
新聞
主頁
專題透視
焦點新聞
即時新聞
評論
圖片新聞
傳聞
貼士
港交所新聞
搜尋
透視大灣區
理財easy叻
股票
主頁
即時報價
指數
行業
20大股票
創新高
賣空
熱炒概念股
AH股
IPO
公司資料庫
多櫃台
期貨期權
即時指數期貨
即時股票期貨
即時期權
新聞及評論
即時圖表分析
即時監察表
權證
權證主頁
新聞及評論
即時報價
搜尋
成交分析
即時20大排行
發行商精選
新上市／到期
教室
ETF
主頁
ETF市場研究所
主題
報價
篩選器
比較
新聞及評論
美股ETF
美股ETF報價
美股
主頁
環球指數
宏觀數據
新聞
行業
概念
20大股票
創新高低
選股策略
篩選器
報價
ETF
A股
A股主頁
額度
滬深港通
滬深報價
指數
行業
20大股票
AH股
風險警示板
新聞
教室
公司搜尋
外匯黃金
主頁
新聞及評論
定期存款
銀行外幣兌換
港元匯率
美元匯率
貴金屬
經濟數據
市場指標
央行議息時間表
HIBOR走勢
最優惠利率
加密貨幣
主頁
新聞
虛幣報價
虛幣ETF
基金
基金主頁
基金新聞
基金排行榜
基金搜尋
產品登場
專家見地
基金數據
RQFII 人民幣基金
基金互認
MPF
MPF主頁
新聞及評論
營辦商大比拼
積金報價
積金搜尋
積金比較
積金排行榜
MPF教室
我的MPF
地產
地產頻道首頁
新盤登場
熱門租售盤
成交排行榜
工商鋪成交
樓市走勢圖
地產新聞
買賣須知
網上估價易
業主放盤
免費搵盤
生活
主頁
熱話
世事政情
財富管理
辦公室日常
影視娛樂
美食
玩樂旅遊
會員專區
專欄
健康好人生
香港好去處
海鮮優惠
DIVA
Fashion
Beauty
Sex & Love
Fitness & Wellness
Watch & Jewelry
Art & Living
Travel & Dining
Columnists
健康好人生
醫學通識
中醫養生
癌症
健康飲食
痛症解碼
三高
輕鬆護老
心理情緒
敏感症
減肥瘦身
兩性
專欄
消委會報告
香港好去處
主頁
投票區
中九龍繞道影響地運？旺角、油麻地廟街人氣不再？拆解靈雀占卜之謎＋揀選算命師貼士
風水玄學

中九龍繞道影響地運？旺角、油麻地廟街人氣不再？拆解靈雀占卜之謎＋揀選算命師貼士

風水蔣知識
風水蔣知識

 

由著名建築師及術數師蔣匡文主持的「風水蔣知識」，以理論+數據和大家探討最貼身玄學話題。中九龍繞道油麻地段去年年底通車，通車後來往油麻地與九龍灣的車程大幅縮短至5分鐘，超級方便。若從風水角度，新基建對油麻地一帶地運有何影響，今集我們來探討一下！蔣博士認為動土會影響一個地方的運勢，最壞的時候正是那個地方進行動土工程，過去八年中九龍繞道都在動土，地下挖掘隧道不單影響了油麻地，亦改變整個九龍的風水格局，影響油麻地一帶運勢減弱，旺角亦好景不常人流大減，原來跟某處建築動土工程大有關聯，你又知唔知？兩個地方有機會再恢復興旺嗎？

 

　　講起油麻地，不少人想起廟街，曾幾何時廟街乃伏虎降龍之地，風水術數、算命、塔羅占卜形形式式。蔣博士溫馨提示，大家要小心江相派的人借算命看相之名偷呃拐騙，唔想中招必聽點揀風水算命師傅的小貼士。至於昔日油麻地出名的靈雀占卜係咪真係咁神奇？博士話原來只需要一樣東西，即可以令雀鳥乖乖地聽話，信不信由你！即聽蔣匡文博士詳細解說！

 

Read More︰

2026年赤馬年日食月食解析｜8月日食影響美國＋特朗普，揭天文現象與術數關係，哪幾個月不宜旅遊？

-

2026生肖運程︱屬鼠化解破財方法；屬虎做生意拖字訣？屬牛大旺轉工、屬兔霧水桃花；屬龍凶多吉少；屬蛇財運佳；正月尾要「送窮鬼」旺財運？

-

2026生肖運程︱屬馬犯太歲＋化解方法；屬羊宜創業？屬猴半吉半凶；屬雞、豬財運佳桃花運；屬狗避煞攻略

-

馬年九宮飛星懶人包︱化解南方五黃煞、西北方病符位＋家居佈置攻略＋開工吉日貼士

 

＊玄學非精密科學，內容只供參考。以上內容純屬嘉賓個人意見

 

Tags:#風水#算命#油麻地#旺角#占卜#廟街#地運#中九龍繞道
Add a comment ...Add a comment ...
馬年九宮飛星懶人包︱化解南方五黃煞、西北方病符位＋家居佈置攻略＋開工吉日貼士
更多風水蔣知識文章
馬年九宮飛星懶人包︱化解南方五黃煞、西北方病符位＋家居佈置攻略＋開工吉日貼士

投票區

宏福苑火災聽證會揭多項漏洞
223
|
2

你認為宏福苑火災所反映主要問題是甚麼？

跨部門協調不足
3%
政府部門監管不力
77%
承建商安全意識及責任不足
13%
工程期間安全措施安排失當
5%
其他／難以判斷
2%
投票期：2026-03-23 ~ 2026-04-23
最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處

Comment

暫無回應
最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處