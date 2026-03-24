中九龍繞道影響地運？旺角、油麻地廟街人氣不再？拆解靈雀占卜之謎＋揀選算命師貼士

由著名建築師及術數師蔣匡文主持的「風水蔣知識」，以理論+數據和大家探討最貼身玄學話題。中九龍繞道油麻地段去年年底通車，通車後來往油麻地與九龍灣的車程大幅縮短至5分鐘，超級方便。若從風水角度，新基建對油麻地一帶地運有何影響，今集我們來探討一下！蔣博士認為動土會影響一個地方的運勢，最壞的時候正是那個地方進行動土工程，過去八年中九龍繞道都在動土，地下挖掘隧道不單影響了油麻地，亦改變整個九龍的風水格局，影響油麻地一帶運勢減弱，旺角亦好景不常人流大減，原來跟某處建築動土工程大有關聯，你又知唔知？兩個地方有機會再恢復興旺嗎？

講起油麻地，不少人想起廟街，曾幾何時廟街乃伏虎降龍之地，風水術數、算命、塔羅占卜形形式式。蔣博士溫馨提示，大家要小心江相派的人借算命看相之名偷呃拐騙，唔想中招必聽點揀風水算命師傅的小貼士。至於昔日油麻地出名的靈雀占卜係咪真係咁神奇？博士話原來只需要一樣東西，即可以令雀鳥乖乖地聽話，信不信由你！即聽蔣匡文博士詳細解說！

Read More︰

2026年赤馬年日食月食解析｜8月日食影響美國＋特朗普，揭天文現象與術數關係，哪幾個月不宜旅遊？

-

2026生肖運程︱屬鼠化解破財方法；屬虎做生意拖字訣？屬牛大旺轉工、屬兔霧水桃花；屬龍凶多吉少；屬蛇財運佳；正月尾要「送窮鬼」旺財運？

-

2026生肖運程︱屬馬犯太歲＋化解方法；屬羊宜創業？屬猴半吉半凶；屬雞、豬財運佳桃花運；屬狗避煞攻略

-

馬年九宮飛星懶人包︱化解南方五黃煞、西北方病符位＋家居佈置攻略＋開工吉日貼士

＊玄學非精密科學，內容只供參考。以上內容純屬嘉賓個人意見