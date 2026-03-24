酒店下午茶︱香港維港凱悅尚萃Cruise x Matchali 抹茶下午茶8折＋任食鯛魚燒＋雪糕＋免費3小時泳池通行證

抹茶控注意！香港維港凱悅尚萃酒店Cruise 空中餐廳及酒吧，聯乘本地人氣抹茶品牌 Matchali 合作推出全新下午茶，套餐包鹹甜美食之外更可任食紅豆鯛魚燒及雪糕，3 月 28 日至 4 月 12 日官網預訂更有8折優惠！不過最正係食客可免費獲贈3小時的泳池通行證，於酒店頂層無邊際泳池暢泳及歎桑拿，每份下午茶套餐另可獲贈兩張Matchali買一送一飲品券，好著數。

下午茶選用來自京都第五代茶園的第一批茶道級手工採摘茶葉，以頂級抹茶及焙茶粉入饌，呈獻多款鹹甜美點。甜點包括抹茶柚子撻，以抹茶甘納許、柚子忌廉及抹茶杏仁忌廉完美組合，帶出香濃茶香，抹茶麻糬瑞士卷內有鮮芒果好香甜加上麻糬口感QQ。還有抹茶芝士蛋糕，及抹茶雲呢嗱意式奶涷配士多啤梨醬，既香滑又平衡抹茶的甘味。鬆餅控必試酒店自家製出品鬆餅，一次過品嘗原味及焙茶兩款口味。

抹茶柚子撻、抹茶麻糬瑞士卷、抹茶芝士蛋糕、抹茶雲呢嗱意式奶涷

自家製鬆餅包括焙茶、原味兩款口味，配上奶油及香橙果醬。

廚師團隊以創新方式將抹茶元素加入鹹點，吉列和牛三文治配抹茶生吐司啖啖肉好滋味，藍鰭吞拿魚他他配焙茶味噌忌廉及魚子醬，鵝肝抹茶提拉米蘇令人一試難忘。香口之選有西班牙黑毛豬可樂餅，內有焙茶車瓜醬及香脆火腿。客人另可享用無限供應、即點即製的紅豆鯛魚燒配焙茶忌廉，以及時令雪糕，鹹甜美點大滿足！

鹹點有西班牙黑毛豬可樂餅、吉列和牛三文治配抹茶生吐司、藍鰭吞拿魚他他配焙茶味噌忌廉及魚子醬及鵝肝抹茶提拉米蘇。

紅豆鯛魚燒無限供應而且即點即製。

飲品方面可以揀手拂抹茶拿鐵、氣泡酒、咖啡或茶任選其一

客人享用下午茶美食之餘，每份下午茶套餐可獲贈兩張全線Matchali買一送一飲品券於分店使用。不過最吸引之處下午茶套餐包免費贈送3小時的泳池使用權（東座23樓），客人於酒店頂層無邊際泳池暢泳（適用於同日中午12時至下午3時），以及使用更衣設施連蒸氣房和桑拿房，爽！

Cruise 空中餐廳及酒吧 x Matchali –Instagram 有獎活動

除此之外， 2026 年 3 月 30 日至 4 月 14 日期間，所有客人均可參加有獎活動以贏取一系列豐富獎品，當中包括京都、東京及金澤多間人氣凱悅姊妹酒店贊助送出的住宿體驗、Matchali 禮品套裝以及拂茶工作坊。參加方法如下：

(1) 追蹤 Instagram 帳號 @cruisehk、@hyattcentrichongkong 及 @matchali_hk；

(2) 讚好活動帖文（將於 3 月 30 日於三個帳號同步發佈）；

(3) 在帖文留言分享「您喜歡 Cruise 與 Matchali 的原因」，並標記兩位朋友。

酒店將選出三個最心儀的答案，並送出以下其中一項獎品：

• 京都凱悅酒店兩晚住宿連每日雙人早餐＋Cruise 空中餐廳及酒吧x Matchali 雙人下午茶套餐

• 東京銀座凱悅尚萃酒店兩晚住宿連每日雙人早餐＋Matchali 抹茶禮品套裝（茶碗、茶杓、茶筅及茶道級抹茶粉一罐

• 金澤凱悅尚萃酒店兩晚住宿連每日雙人早餐＋Matchali雙人拂茶工作坊

Cruise 空中餐廳及酒吧 x Matchali下午茶

收費︰兩位港幣$688起

供應期︰ 2026年 3 月 28 日至 5 月 31 日（星期六、日及公眾假期）下午3時至5時

地點︰香港維港凱悅尚萃酒店酒店西座23樓Cruise空中餐廳及酒吧

註︰3 月 28 日至 4 月 12 日凡於官方訂座網站進行預訂，可享獨家8折優惠

註︰價格以原價計算加一服務費及1%附加費支援零碳足食（亞洲）持續對抗全球暖化