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澳門6大打卡美食｜記者親身試食！開心果麻糬蛋撻、咖喱魚蛋雞蛋仔、花花龍鬚糖
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澳門6大打卡美食｜記者親身試食！開心果麻糬蛋撻、咖喱魚蛋雞蛋仔、花花龍鬚糖

玩樂假期
玩樂假期
TEXT:Katty WuPHOTO:Katty Wu

　　去澳門，除了賭錢及睇演唱會之外，飲飲食食都非常重要！很多遊客都喜歡去氹仔官也街「掃街」，安德魯葡撻、澤賢記雞蛋仔當然好食，但間中都想試試新的東西吧。這次記者去到澳門，揀了6款人氣打卡美食，更親身逐一試食（而不是用官方IG的相再作食評），大家下次去澳門玩的時間不妨參考一下！

 

1.    Goat Bakers「開心果麻糬蛋撻」

 

　　於2021年開業的Goat Bakers，是澳門超人氣的烘焙店，主打酥皮製品。這款「開心果麻糬蛋撻」，集開心果、麻糬及蛋撻3大人氣食材，未試都知道一定好食！餅底非常酥脆，麻糬軟滑，開心果醬非常香濃，帶一點點鹹味，不會過分甜膩，開心果或果仁控必定喜歡！

 

澳門6大打卡美食｜記者親身試食！開心果麻糬蛋撻、咖喱魚蛋雞蛋仔、花花龍鬚糖

開心果麻糬蛋撻 澳門幣48元

 

澳門6大打卡美食｜記者親身試食！開心果麻糬蛋撻、咖喱魚蛋雞蛋仔、花花龍鬚糖

餅底充滿牛油香酥味，買走拿了幾個鐘都還是鬆脆。頂層的開心果醬味道濃郁，不過易融，天氣熱的話建議盡快食！

 

澳門6大打卡美食｜記者親身試食！開心果麻糬蛋撻、咖喱魚蛋雞蛋仔、花花龍鬚糖

 

Goat Bakers氹仔店

地址：氹仔巴波沙總督街80號

IG：https://www.instagram.com/goat.bakers/

 

2.    Choco Egg「咖喱魚蛋x葡撻 雞蛋仔」

 

　　記者是百分百的雞蛋仔控，亦非常愛吃葡撻，澤賢記的葡撻雞蛋仔當然一早吃過，亦都覺得很好食，不過，食客實在太多，特別是官也街的分店，起碼等半小時以上！那麼，不如去試試新店！官也街旁的氹仔街市最近翻新重開，除了賣鮮肉海產蔬果，1樓更有多間美食小店，出售各式各樣的美食及飲品。當中最「香噴噴」的，要數這間雞蛋仔專門店。

 

　　雞蛋仔全部即點即做，麵糊每日新鮮調配，餐牌有超過10款口味的雞蛋仔，除了招牌穿的葡撻口味，還有咖啡、靜岡焙茶、咖喱魚蛋、芝士餐肉等。最「貼心」的，是可以half-half，揀兩款口味，最適合貪心想試勻鹹甜雞蛋仔的我！

 

　　店主推介下，揀了葡撻及咖喱魚蛋。先講雞蛋仔的外殼，厚薄適中，又夠脆又有口感；葡撻餡夠滑又有奶香；咖喱魚蛋香辛彈牙；整體來說我會給它90分！（其實都不知道為甚麼要扣分，但給100分好似太假！）

 

澳門6大打卡美食｜記者親身試食！開心果麻糬蛋撻、咖喱魚蛋雞蛋仔、花花龍鬚糖

咖喱魚蛋x葡撻雞蛋仔 澳門幣36元

 

澳門6大打卡美食｜記者親身試食！開心果麻糬蛋撻、咖喱魚蛋雞蛋仔、花花龍鬚糖

咖喱味夠香，魚蛋彈牙，不會過分多汁，剛剛好。

 

澳門6大打卡美食｜記者親身試食！開心果麻糬蛋撻、咖喱魚蛋雞蛋仔、花花龍鬚糖

葡撻香滑，不太甜（香港人對甜品最高的評價），非常好！

 

澳門6大打卡美食｜記者親身試食！開心果麻糬蛋撻、咖喱魚蛋雞蛋仔、花花龍鬚糖

1樓設有枱凳，方便大家開餐，很舒適！

 

Choco Egg

地址：氹仔街市1樓030檔

IG：https://www.instagram.com/chocoegg.mo/

 

3.    花花龍鬚糖「金莎朱古力龍鬚糖」

 

　　同樣位於氹仔街市1樓的龍鬚糖專門店，店主會不停在店內即製，所以特別新鮮。賣點是用來放龍鬚糖的盒是「花花型」，入面裝著不同顏色（不同口味）的龍鬚糖，打卡一流！口味包括最傳統的花生芝麻、具創意的楊枝甘露，以及最人氣的金莎朱古力等。試了金莎朱古力口味，就是金莎朱古力！沒有太大驚喜！不過「龍鬚」又幼又脆，十分出色，店主說放在雪櫃可放一星期！我嘗試放了3天（忍不住吃了），拿出來吃還是脆脆的，很好！我試過在香港買，放了幾小時便黏在一起，完全沒有一絲絲「龍鬚」的口感，似是一件件的「龍肉」！

 

澳門6大打卡美食｜記者親身試食！開心果麻糬蛋撻、咖喱魚蛋雞蛋仔、花花龍鬚糖

金莎朱古力龍鬚糖  澳門幣35元

 

澳門6大打卡美食｜記者親身試食！開心果麻糬蛋撻、咖喱魚蛋雞蛋仔、花花龍鬚糖

可以把龍鬚糖 「清脆地」咬開，皮薄餡多，不錯。

澳門6大打卡美食｜記者親身試食！開心果麻糬蛋撻、咖喱魚蛋雞蛋仔、花花龍鬚糖

店主會不停在店內即製龍鬚糖。

 

花花龍鬚糖

地址：氹仔街市1樓

 

4.    何老師窗台咖啡「開心果甜筒卡布」

 

　　這間咖啡店距離官也街只有幾分鐘步程，是間超級網紅店，名物是用甜筒盛載的咖啡拿鐵，不過受歡迎的原因是咖啡師會從窗台伸出大半個身子現場拉花表演，非常好打卡，對不？點了「開心果甜筒卡布」（卡布即Cappuccino），咖啡，好喝，開心果脆脆有杜拜朱古力的效果，但甜筒比較厚身，不算太好吃。

 

澳門6大打卡美食｜記者親身試食！開心果麻糬蛋撻、咖喱魚蛋雞蛋仔、花花龍鬚糖

開心果甜筒卡布 澳門幣43元

 

澳門6大打卡美食｜記者親身試食！開心果麻糬蛋撻、咖喱魚蛋雞蛋仔、花花龍鬚糖

咖啡師會從窗台伸出大半個身子現場拉花表演。

 

澳門6大打卡美食｜記者親身試食！開心果麻糬蛋撻、咖喱魚蛋雞蛋仔、花花龍鬚糖

就是從右邊紅色簷篷下的窗台買咖啡。

 

澳門6大打卡美食｜記者親身試食！開心果麻糬蛋撻、咖喱魚蛋雞蛋仔、花花龍鬚糖

應該是怕太快變軟，所以甜筒比較厚身，但，不好吃！

 

何老師窗台咖啡

IG：https://www.instagram.com/howindowcoffee/

 

5.    whatelephant x threeBee「薄荷朱古力馬卡龍」

 

　　我知我知，whatelephant x threeBee最hot的甜品是「迪拜巧克力棉花糖」，但作為一個朱古力控，我是非常不喜歡杜拜朱古力的！雖然，我也不太喜歡macaron（別打我！），但因為賣相非常別致，加上顏色非常特別（都是為了打卡啦～），所以試了這款韓式低糖薄荷朱古力馬卡龍。同樣，可以獲得香港人最高的讚美：不太甜！薄荷味沒有太搶，剛剛好，口感亦非常好，喜歡馬卡龍或打卡，都可以試試。

 

澳門6大打卡美食｜記者親身試食！開心果麻糬蛋撻、咖喱魚蛋雞蛋仔、花花龍鬚糖

薄荷朱古力馬卡龍 澳門幣43元

 

whatelephant

IG：https://www.instagram.com/whatelephant_official/

 

6.    MOMOKAWA「雪玉拿鐵」

 

　　以米奶及濃縮咖啡為基底，再加上自家製的米奶泡沫圓頂，最後曬上玄米脆作點綴，當然很好打卡！米奶奶蓋口感清爽輕盈不膩，沒有搶去咖啡的味道，但建議打卡要快手一點，很快融掉！

 

澳門6大打卡美食｜記者親身試食！開心果麻糬蛋撻、咖喱魚蛋雞蛋仔、花花龍鬚糖

雪玉拿鐵 澳門幣46元

 

MOMOKAWA

IG：https://www.instagram.com/momokawacoffee/

 

Tags:#玩樂旅遊熱話#大灣區旅遊#澳門#澳門美食#氹仔美食#氹仔街市#打卡美食#氹仔#官也街#官也街美食#開心果#麻糬#雞蛋仔
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