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升五天？
股市動向

升五天？

政政經經
石鏡泉
政政經經

　　特朗普謂停戰五天，全球股市立升，跟著下來，全球股市可升五天嗎？真的不知，因為在特朗普宣布停戰五天後，美/以就炸了伊朗在Isfahan的油氣設施，伊朗會如何反應？戰，可真停至少五天？戰不停，股難升。

 

　　假如五天之後，戰真停不了，會怎樣了？美以怎樣去打伊朗的目標不談，今天就談談伊朗可能會打以色列哪些目標：

 

　　1. 埃爾比特系統公司(Elbit Systems)，製造以色列不少陸軍電子裝備。

 

　　2. 拉斐爾先進防禦系統公司(Rafael)，製造鐵穹，大衞投石索等防禦工事的。

 

　　3. 以色列航天航空公司(IAI)，製造無人機，間諜衛星的。

 

　　4. 克卡夫。哈亞登抽水蓄能電站，全國最重要的抽水站。（圖一）

 

　　5. 阿亞隆超高壓變電站，提供特拉維夫40%電力。（圖二）

 

　　6. 阿仕杜德港糧倉，儲量100萬噸，是以色列70%以上的糧儲。（圖三）

 

　　7. 加利利首都泵水站，是北水南調的重要泵站。

 

特朗普一潑冷水，市即回調

 

　　上述七點地點，有著精確經緯度，我一個香港爬格子佬也可知悉，伊朗軍方又怎不知曉。關鍵是，為何這些以色列的國運生死點，還存在至今，未被伊朗打掉？伊朗圖的是甚麼？一句：箭扣而不發，這就是我在周一文時講的伊朗的後手。有這後手，此戰才可有望停，原因？要較長篇幅，下周一（30日）講。

 

　　假如美/以不認清伊朗這後手，是足以讓以色列亡國，而仍任意炸伊朗，尤其是在這所謂五天的停戰期仍作妖，則整個中東是可以陷無電的危機。（圖四）

 

　　大市無甚可談，要看今天能否守住升勢。但特朗普是反覆無常者，他一潑冷水，市便回調。

 

升五天？

升五天？

升五天？

升五天？

升五天？

升五天？

升五天？

升五天？

升五天？

升五天？

 

　　（投資涉風險，每投資者承受風險程度不一，務必要獨立思考。筆者會因應市況而買賣。）

Tags:#伊朗#中東#中東戰爭#中東戰火
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