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從第一句話開始：Dyson的邏輯，如何改變一個保險業務員的職涯？
辦公室求生術

從第一句話開始：Dyson的邏輯，如何改變一個保險業務員的職涯？

銷售達人
梁子驄 Brian
銷售達人

　　大多數人認識Dyson，是從一台吸塵器開始的。但Dyson從來不覺得自己是一家吸塵器公司。

 

　　它的核心，是一套高速馬達與精密氣流控制技術。這個核心，讓它從吸塵器走到了商業洗手間的高速烘手機，走到了無葉片風扇，走到了被市場嘲笑過後卻成為個人護理高端品牌代名詞的Supersonic吹風機，今天甚至走進了農業生產。每一次延伸，都不是刻意的多元化，而是對同一個問題的回答：我的核心能力，在哪裏還有一個沒有被解決好的真實問題等著我？Dyson的品牌，從來不依附在某個產品上，它依附在一種看問題的方式上。

 

　　這個邏輯，和業務員的職涯構建，有著相當深刻的對應。

 

第一次見客人，你說的是職業，還是視角？

 

　　很多業務員在初次見面時，習慣直接說：「我是做保險的。」

 

　　這句話坦誠，但效率低。因為在客人聽到這句話的瞬間，他的接收狀態幾乎是自動地切換——從「我在認識一個人」，變成「我在應付一個推銷員」。之後你說的每一句話，都在這個先入為主的框架裏消耗力氣去突破，而這個框架，是你自己設置的。

 

　　更有力量的自我介紹，不在於職業名稱，而在於你如何描述你看問題的方式。不是「我是壽險顧問」，而是「我的工作，是幫人在生命不同的階段，把那些容易被忽略的財務漏洞找出來，然後想辦法補好」。不是「我做保險規劃」，而是「我花很多時間思考的事，是當一個家庭遇到計劃以外的狀況時，他們的財務安排能不能撐住」。

 

　　這兩種說法，和「我是壽險顧問」傳遞的是完全不同的信息。後者告訴客人你的職業；前者讓客人開始思考他自己的處境。一個是關於你，一個是關於他。在第一次見面，你想要的結果不是讓客人記住你的職稱，而是讓他心裏升起一個念頭：「這個人說的事，好像和我有關係。」這是後續一切對話的基礎。

 

　　Dyson從來不說「我們做吸塵器」，它說的是「我們解決傳統技術一直在迴避的那些問題」。這個定位，讓它的每一個新產品都不需要重新介紹自己。業務員的自我介紹，也可以有這種效果——當你在客人心中建立的形象是「這個人幫我看我自己看不到的地方」，那麼無論你日後帶來的是哪一種方案，客人都有理由先聽你說完。

 

你的人脈，是產品的人脈，還是你的人脈？

 

　　建立人脈，有兩種根本不同的邏輯。

 

　　第一種，是圍繞產品需求建立。你的圈子，由「目前有某類需求的人」組成。這種人脈在對應的市場環境裏效率很高，但需求結構一旦改變，這個圈子的活躍度就會隨之下降。

 

　　第二種，是圍繞人的生命歷程建立。你認識一個人，不是因為他今天需要甚麼，而是因為他的人生在接下來幾年有哪些轉折，而你能夠在那些轉折點上提供有價值的判斷和陪伴。前者讓你擁有一批客戶；後者讓你進入一個人的生命。差別看起來細微，但在第五年、第十年的業績曲線上，兩者會走出截然不同的走勢。

 

　　建立第二種人脈，意味著從第一次見面開始，你思考的問題就已經不同了。不是「他現在需要甚麼產品」，而是「他接下來的人生轉折是甚麼，我能在哪裏真正幫到他」。換工作、結婚、生子、父母年老、事業開始擴張——這些都是自然的接觸窗口，不需要等客人主動找你，因為你早就在關注他的人生走到哪裏。

 

　　這個思維框架，讓你在客人眼中的身份，從「業務員」變成「某個在我不同人生階段都有存在價值的人」。而這種身份，是不受任何市場周期影響的。

 

中間經營期：最考驗一個業務員的時候

 

　　成交之後，很多業務員與客人的關係進入了一種隱性的等待狀態——等轉介紹，等續保，等下一個需求出現。

 

　　這段等待期，是最容易把一個有潛力的長期關係，慢慢磨耗成一個年度生日祝福的時間。

 

　　最需要做的事，是主動找到繼續出現在客人生命裏的真實理由，而且這個理由必須和客人有關，而不只和你的業績有關。客人升職了，他的財務結構是否應該重新審視？孩子出生了，家庭的保障安排是否還完整？父母開始老去，跨代的財務安排是否有人幫他想清楚過？這些都是接觸的理由，不是推銷，而是你把自己放在客人的生命視角去看問題的自然結果。

 

　　最不應該做的，是每一次接觸都帶著一個隱藏的銷售目標。人對這種氣息是非常敏感的——他知道你是真的在想他的事，還是在想你自己的業績。一旦他有了這個感覺，信任就開始靜靜地往下走，而且通常很難逆轉，因為這種損耗是在無聲中發生的。

 

　　還有一件不該做的事：在市場最熱的時候全力衝刺新客，卻在這段時間疏於打理已有的關係。當旺季結束，你終於有空回頭，才發現有些老客人已經被其他業務員拜訪過了。不是因為你不夠好，而是因為你消失了太久。舊關係需要被感知到，而「感知到」這件事，是需要主動去做的。

 

你是誰，比你賣甚麼更重要

 

　　Dyson走過幾十年，跨越無數品類，但它在消費者心中始終有一個清晰的身份：那個在傳統做法讓人習以為常的地方，硬要找到更好解法的公司。這個身份，不依附在任何一個產品上，所以每一次轉型，都不是顛覆，而是延伸。

 

　　業務員的職涯，也可以用這個邏輯去構建。從第一次見客人開始，讓對方記住的不是你的職業，而是你關心的問題。在中間經營期，出現在客人面前的理由，不是業績目標，而是他人生的下一個轉折。在需要轉型或升級的時候，不需要費力說服客人「我現在也可以幫你做這些」，因為在他的認知裏，你從來都是那個幫他看大局的人——產品只是你這個人在他某個人生階段用到的工具，而不是你這個人的全部定義。

 

　　這個身份，一旦建立，比任何一個產品的市場份額都更難被複製，比任何一波市場熱潮都更耐得住考驗。

 

　　希望今次的文章能幫到大家打開經營者思維！

 

Tags:#管理學#銷售策略#Dyson#創業#銷售#保險#業務員#客人#形象#業績#經營策略
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