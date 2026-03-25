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姊妹們，上日提到，中東戰雲密布，不只伊朗或以色列在交火，由於伊朗向美國在中東地區的軍事設施報復，所以，這一刻，整個中東都是戰雲密布的，我相信，大部分港人也會取消短期內出發的中東旅程。
理財智慧

不是所有航班延誤都受保？

女子愛財
唐德玲
女子愛財

　　姊妹們，上日提到，中東戰雲密布，不只伊朗或以色列在交火，由於伊朗向美國在中東地區的軍事設施報復，所以，這一刻，整個中東都是戰雲密布的，我相信，大部分港人也會取消短期內出發的中東旅程。

 

　　如果大家在中東開戰前買了旅遊保險，或一早買了一份全年的旅遊保險，又在中東開戰前訂了機票，而又真的需要去中東地區，原則上，這趟旅程是受保的。只不過，旅遊保險是不保戰爭的，因此，旅遊或公幹期間因戰爭導致的所有損失，就不會受保；但如果和戰爭無關，例如患病了（不是已存在疾病），那就仍可受保。

 

　　我把旅遊保險不保戰爭的條款告訴姊妹Clara，因為她準備去波羅的海三國旅行。我也告訴她，旅遊保險不能保障戰爭損失的原因，她是認同的。然後，我又告訴她，旅遊保險另一個重要的不保事項就是「已存在情況」，當中包括已存在疾病和已存在或已知的事件，我也以今次中東戰爭為例子，向她解說。

 

不是所有航班延誤都受保？

若航班因航空公司的調度而要延誤或取消，旅遊保險是不保的。(Shutterstock)

 

　　「妳還想知道更多旅遊保險的不保事項嗎？」我問Clara。

 

　　「好呀！我也要掌握多點保險知識呢！」Clara回應說。

 

　　「我先問妳，妳認為，航班延誤或取消，是否一定有得賠？」

 

　　「應該是吧！因為大多數都是因為天氣問題而取消或延誤的！噢，不是，正如今次的中東戰爭，多個中東國家的機場都因為戰爭而臨時關閉，這就不受保。」

 

　　「哈哈，果然話頭醒尾！其實，除了戰爭之外，如果航班是因為航空公司的調度而要延誤，或者取消，旅遊保險也是不保的，背後原因是一樣，因為保險公司不能計算風險或機率。以前妳可能也聽過『空中管制』這個說法吧，這就等於政府或相關機構採取行政措施，要求航班要暫停飛行，這些情況也是不受保的。」

 

　　「啊，作為保險公司，我是理解的！但作為消費者，我就感到很不是味兒了！」Clara無奈地說。

 

　　「我理解，因為我也是消費者，但我也想講句公道話。其實，如果任何情況都受保，保費就可能很高，保險公司也是想在保費和保障之間作出一個平衡而已！但我可以告訴妳，據我所知，有個別保險公司可提供不問理由的航班延誤保障，但保費要貴一點，例如只要航班延誤3小時，就可以得到幾百元的賠償等等，這是業內競爭令到客戶得益的情況呢！」

 

　　「是的，但羊毛出自羊身上，保費貴了，最終也不知道是否用得著！」Clara無奈地說。

 

　　「那好，讓我再告訴妳一些購買旅遊保險要注意的地方吧！」

 

　　「好呀！」

 

　　「有一個很重要的概念妳要知道的，就是旅遊保險主要保障消閒式旅遊，如果妳去旅行的目的是參加一些專業比賽，而且是賺錢的，就不受保了。」

 

　　「嗯，沒問題，我絕對是一個遊客，以觀光為主，但當然不排除會參加一些刺激活動，例如騎馬、單車、攀山，甚至潛水等等，這些活動受保吧！」

 

　　「是的，現時大部分旅遊保險都會保障消閒和業餘性質的刺激活動，例如馬拉松、單車、攀山、潛水、滑雪，甚至熱氣球等等。只不過，當中的攀山會有高度限制，潛水也有深度限制。其實，只要是消閒性質的攀山和潛水，基本上沒問題的。」

 

　　「那好！我想起一點，今次中東危機可能觸發更多恐怖襲擊，旅遊保險會保障嗎？」

 

　　「現時大部分旅遊保險都在不同程度上保障恐怖襲擊導致的傷亡，除了一些在旅程前已經廣泛知悉的恐怖活動外，旅遊保險是會保障受保人因為恐怖襲擊而導致傷亡的損失。」

 

　　「那就好！」

 

　　作者電郵：tong_lydia223@yahoo.com.au

Tags:#女子愛財#旅遊保險#戰爭#航班延誤和取消#風險評估#保費定價#恐怖襲擊
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