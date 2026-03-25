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復活節好去處2026︱香港國際試食節$1美食推介＋懷舊士多＋迷你包山打卡＋歡樂天地遊戲＋免費入場攻略
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復活節好去處2026︱香港國際試食節$1美食推介＋懷舊士多＋迷你包山打卡＋歡樂天地遊戲＋免費入場攻略

玩樂假期
玩樂假期
TEXT:EunicePHOTO:香港國際試食節fb、Eunice

　　今個復活節食買玩好去處推介！香港國際試食節暨優質食品博覽 2026 將於4月3至7日灣仔會展舉行，今屆會場將有近500個攤位，特設多個主題專區，多款美食及產品$1有交易，而且長者免費入場！飲飽食飽，你仲可以去美樂士多懷舊區玩遊戲，歡樂天地嘉年華夾公仔、擲彩虹，還有3.5米高巨型包山打卡位，即睇有咩抵買推介！

 

香港國際試食節｜$1美食推介＋懷舊士多/迷你包山打卡＋歡樂天地遊戲＋長者免費入場

香港國際試食節｜$1美食推介＋懷舊士多/迷你包山打卡＋歡樂天地遊戲＋長者免費入場

 

　　香港國際試食節暨優質食品博覽 2026 雲集超過50個國家及地區的特色食材、人氣伴手禮及美食，主打「預先試食後購買」，市民可以試完後安心選購！ 場內都會特設多個主題專區，包括Taste of Jazz - 爵士樂及星級環球美食區、飲嘢市集、美樂士多懷舊區、長洲美食文化區、樂齡區、IP食玩館及歡樂天地嘉年華。

 

香港國際試食節｜$1美食推介＋懷舊士多/迷你包山打卡＋歡樂天地遊戲＋長者免費入場

 

$1門票、長者免費入場

 

　　點樣可以免費入場試食？只要你係65歲或以上人士（需出示長者咭或身份證）、持傷殘人士證，或1米以下小童即可免費入場。未符合資格都可以$1購買門票，每日首1000位入場可以優惠價$1購買門票，另外早入場有金豬食！展覽期間首日1,000名、其後每日首500名嘅的入場人士，可免費獲贈「燒肉換領卡」乙張，憑卡於指定時間內到指定展位即可換領燒肉乙份。燒肉數量有限，先到先得，送完即止！ 

 

 

香港國際試食節｜$1美食推介＋懷舊士多/迷你包山打卡＋歡樂天地遊戲＋長者免費入場 

 

　　各位精明消費者必要鎖定$1美食優惠，包括

 

　　•    華御堂Cinagro 有機亞麻籽$1(每日限量 10 件)、Cinagro 有機冷榨亞麻籽油$1 （每日限量 10 件）

　　•    天御坊五黑養生粉 200g (10包裝) $10！（每日限量 10 件）

　　•    順德魚蛋會場激抵價 $1/盒（每日限量 20 盒，每人限購一盒 ）

　　•    台式蜜餞水果乾$1（每天限售 20 包）、健康有益有機羽衣甘藍粉 $10/盒！（每天中午 12 時開售，限量 20 盒）

　　•    精裝佛跳牆首十位惠顧 $1 優惠

　　•    清漉湯套裝首20位惠顧 $1 優惠

 

香港國際試食節｜$1美食推介＋懷舊士多/迷你包山打卡＋歡樂天地遊戲＋長者免費入場

香港國際試食節｜$1美食推介＋懷舊士多/迷你包山打卡＋歡樂天地遊戲＋長者免費入場

澳洲紅酒會場激抵價$10/支，每日 12 時限量發售 40 支

 

香港國際試食節｜$1美食推介＋懷舊士多/迷你包山打卡＋歡樂天地遊戲＋長者免費入場

Cinagro 有機亞麻籽$1！(每日限量 10 件)

 

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順德魚蛋 250g 原價 $28/盒，會場激抵價 $1/盒
 

香港國際試食節｜$1美食推介＋懷舊士多/迷你包山打卡＋歡樂天地遊戲＋長者免費入場

台式蜜餞水果乾$1、健康有益有機羽衣甘藍粉 $10/盒！

 

香港國際試食節｜$1美食推介＋懷舊士多/迷你包山打卡＋歡樂天地遊戲＋長者免費入場

精裝佛跳牆首十位惠顧 $1 優惠
 

香港國際試食節｜$1美食推介＋懷舊士多/迷你包山打卡＋歡樂天地遊戲＋長者免費入場

清漉湯套裝首20位惠顧 $1 優惠

 

 

　　現場更有不少老字號、各國家美食及特色街頭小食任你選。
 
 

香港國際試食節｜$1美食推介＋懷舊士多/迷你包山打卡＋歡樂天地遊戲＋長者免費入場

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香港國際試食節｜$1美食推介＋懷舊士多/迷你包山打卡＋歡樂天地遊戲＋長者免費入場

今年特設「飲嘢市集」，入場人士可以一邊嘆杯嘢飲一邊chill住聽busking

 

美樂士多懷舊區

 

　　一見到美樂士多懷舊區，兒時回憶番晒嚟！今年美樂士多將七、八十年代有代表性的舊式汽水櫃、卡式收音機及重現士多的場景區帶到會場！現場精選超過 30 款經典小食、趣味玩具，屆時舉行5 毫子「有渣手」遊戲，凡於美樂士多消費滿 $50，即可用 5 毫參加，一手捉到幾多零食就拎走幾多，每日名額限 50 人。 

 

香港國際試食節｜$1美食推介＋懷舊士多/迷你包山打卡＋歡樂天地遊戲＋長者免費入場

香港國際試食節｜$1美食推介＋懷舊士多/迷你包山打卡＋歡樂天地遊戲＋長者免費入場

現場集合超過 30 款昔日小玩意同零食。

 

香港國際試食節｜$1美食推介＋懷舊士多/迷你包山打卡＋歡樂天地遊戲＋長者免費入場

5 毫子「有渣手」遊戲

 

長洲美食文化區

 

　　 除此之外，灣仔會展亦可感受長洲文化及品嘗地道小食，包括珍寶大魚蛋及平安包，會場將首度進駐3.5米高巨型包山打卡位。

 

香港國際試食節｜$1美食推介＋懷舊士多/迷你包山打卡＋歡樂天地遊戲＋長者免費入場

香港國際試食節｜$1美食推介＋懷舊士多/迷你包山打卡＋歡樂天地遊戲＋長者免費入場

 

新增長者樂齡區

 

　　今屆香港國際試食節暨優質食品博覽 2026首設樂齡展區，現場設專為吞嚥困難人士及長者而設的正碎餐、軟餐等多款高品質健康照護食品，長者更有機會試食！

 

香港國際試食節｜$1美食推介＋懷舊士多/迷你包山打卡＋歡樂天地遊戲＋長者免費入場

 

　　小朋友來到有咩玩？「歡樂天地」嘉年華現場設有經典擲彩虹、跑馬機等機台、最新 VR 體感遊戲及夾公仔機，適合一家大小同樂。「IP食玩館」則有Monchhichi、Snoopy、Panda Friends、百變小櫻限定主題小食商品 ，博覽現場將同步舉行「中年靚聲王音樂會」更有兒童音樂舞蹈色士風匯演等豐富節目。 顧客憑單一發票以Mastercard卡於展覽會場內指定攤位簽賬消費每$200，均可獲一次抽獎機會，頭獎贏取日本（東京）雙人來回機票！ 

 

香港國際試食節｜$1美食推介＋懷舊士多/迷你包山打卡＋歡樂天地遊戲＋長者免費入場

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香港國際試食節｜$1美食推介＋懷舊士多/迷你包山打卡＋歡樂天地遊戲＋長者免費入場

香港國際試食節｜$1美食推介＋懷舊士多/迷你包山打卡＋歡樂天地遊戲＋長者免費入場

 

 香港國際試食節 暨 優質食品博覽 2026 

日期：2026年4月3至7日 (星期五至星期二) 

時間：4月3至6日 (星期五至一)10 am– 8pm  、4月7日 (星期二)10am – 6pm 

地點：灣仔會議展覽中心 Hall 1ABCD（每日閉館前30分鐘停止發售/換領入場券）

官方網站 https://bit.ly/4aG2UmM 

售票方式：即場售票 （現金／八達通／信用卡） 

網上售票：https://bit.ly/4sIR0QD 

票價：HK$10 （65歲或以上人士（需出示長者咭或身份證）、持傷殘人士證或1米以下小童免費入場）

 

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