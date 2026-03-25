五月天補鑊綵排｜入座率不足半成，阿信吃力獻唱惹歌迷熱議

五月天今日（25日）在香港啟德體育園正式舉行演唱會。原定24日的首場演出因臨時取消引起歌迷不滿。為安撫歌迷情緒，五月天昨晚安排「特別演出」，讓已購3月24日門票的觀眾入場觀看綵排情況。不過部分觀眾仍表示不滿，主音阿信的表現亦略顯失準。截至目前，消委會已接獲逾194宗投訴，涉款超過54萬港元。

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五月天於25日起在啟德體育園舉行共4場演唱會，早前宣布取消3月24日場次，同時加開29日一場，令不少已購買24日門票的觀眾不滿，據悉大部分受影響者為內地歌迷。

為了安撫歌迷，五月天昨晚舉行「特別演出」，讓持有24日門票的觀眾入場觀看綵排。五月天以便服登場，身上掛着工作人員證件。原定40分鐘的綵排延長至1小時，演唱了多首耳熟能詳的歌曲，包括《OAOA》、《一顆蘋果》、《離開地球表面》及《戀愛ing》等。

觀眾見到五月天現身已十分興奮，阿信在台上表示：「在二十五年中，你看過無數五月天演唱會，但可能從未看過我們綵排的樣子。歡迎大家來到五月天5525特別場。」瑪莎則笑言：「綵排其實很無聊，錯誤百出，而且細節全被看光，希望大家能看到有趣的地方。」

阿信亦主動提及取消演出引起的風波：「原來相聚取消了，但五月天仍惦記着你們。謝謝你們今天來到現場，我們向每一位致上歉意，也向未能到場、在網絡上看到的朋友致歉。希望接下來的日子，我們依然能擁有完整無缺、有我有你的演唱會。今天非常感謝大家。」

雖然已盡力補救，但部分觀眾仍未完全接受。有歌迷在社交平台分享現場情況，指場館開燈後入座率僅約三至四成，出現大量空位。阿信演唱時亦出現甩拍、走音及破音等情況，令歌迷心痛，並叮囑他要好好休養聲帶。