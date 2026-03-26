氹仔官也街新開茶飲店 60年老字號！澳門華聯茶葉 X「十十八十八制」

近年華聯茶葉的荔枝紅茶賣得紅紅火火，唔少朋友嚟澳門玩都話要買返兩包做手信，一般都建議朋友選購含荔枝果肉的，我平常並非特別喜歡喝茶，卻對此情有獨鍾，此茶頭兩泡入口果味香濃，慢慢便會滲出紅茶香，夏天做成冰茶亦很不錯，最適合我這種品茶入門人士。最近華聯在氹仔新開了一間茶飲店，就在官也街附近的生央街，以後想買手信，除了十月初五街的老店，又有一個新地埗了。

創立於1965年的華聯茶葉，是「中國茶葉進出口公司」澳門唯一經銷總代理，是本地不少酒店、茶樓及飲品店的茶葉批發商；經營逾60年老字號，老一輩的澳門人，每年都會嚟入一兩次貨慢慢品嘗。

位於十月初五街的老店華聯茶葉公司。

外賣茶飲店「十十八十八制」，就在老店旁的橫街。

生央街新店VALUN。

新店VALUN可說是年輕化了的華聯茶葉，加上品牌旗下另一外賣茶飲品牌「十十八十八制」的聯乘；剛看到「十十八十八制」這個名字，的確有點奇怪，但原來這是將「茶」字拆解，即「茶製」的意思，以茶制食，多款輕乳茶、冷泡茶、蒟蒻茶凍等，早已成功打進年輕人市場。

新店裝潢中西合璧，簡約明亮的設計，室內設有多個放入多款茶葉的玻璃瓶裝置，大家可從喇叭型的瓶口中，聞一下不同茶葉的獨有香氣，為了貫徹茶的元素，就連陳列櫃亦選用上以回收茶葉製作的環保茶甡板為素材；店內除「十十八十八制」的茶製品，更有多款現泡手沖茶及Tea Gelato等，還可在這裏買到華聯的茶葉出品，好像甚受遊客歡迎的荔枝紅茶、白桃烏龍等，將茶飲與購物集於一身的多元茶文化體驗。

新店與澳門木土設計師合作，打造一室簡約明亮裝潢。

在這些玻璃瓶裝置中，可聞到不同茶葉的獨有香氣；櫃身採用的便是環保素材茶甡板。

店內特別將沖泡後的茶葉，放在這加熱蒸發出滿室茶香。

新店更可買到這些配合品牌形象的文創產品。

雖然是年輕版的茶飲，但在產品包裝亦下了不少心思，在杯蓋上加入傳統茶盅蓋子的元素。

桂花牡丹及鳳凰單欉的雙球Tea Gelato，小茶杯的設計打卡一流。澳門幣40 /雙球

到訪當天，在店內遇上兩三年前開始參與家族生意的第三代經營人，本身在國外修讀設計的曾生表示：「新店其實早在去年底已開始試營運，經過兩個月的不斷調整優化，到今年二月終正式開業。開新店一來是發展需求，而且愈來愈多客人認識到我們華聯的品牌，但我哋十月初五街的老店，始終位處老區，選址氹仔官也街附近這個旅遊區，可更為方便外地的客人。」

位於生央街的新店旺中帶靜，唔少客人喜歡在此坐一坐，休息一下。我當天本是為了荔枝紅茶的茶凍而來，可惜太受歡迎早已沽清，就連曾生都話：「新店開業之後，人流比預期好，茶凍嘅銷量升咗一倍有多。至於其他出品，確有唔少客人是為荔枝紅茶吸引嚟買茶。其實荔枝紅茶也並非新鮮的事物，一直存在多年，呢種茶的本質，最初係用一啲比較普遍嘅紅茶，在加工時噴上荔枝汁，品嘗時以水果香為主，而非茶香。」

修讀設計的曾先生，參與不少產品設計及品牌年輕化的包裝。

熱賣的茶果凍，我要再去第二次才食到。澳門幣35

店內熱賣的荔枝紅茶，有加入果肉的選擇。荔枝紅茶/澳門幣56；果肉荔枝紅茶/澳門幣68

自家品牌生產的蓋碗。澳門幣68

店內亦可找到華聯的傳統茶磚茶餅。

原來，以前是為了紅茶的質量冇咁好，於是便想到藉加入荔枝汁，令茶葉蘊含荔枝香味，當然現時荔枝紅茶愈來愈受歡迎，曾生話現已改良選用靚紅茶，除了純荔枝紅茶，另有一款加入荔枝果肉一同烘製，頭兩泡沖調會散發更濃的荔枝香，之後再泡便慢慢品賞到紅茶香。

「我們以前以批發為主，零售其實唔多，疫情開關後網絡突然帶火了荔枝紅茶，自己其實好少飲荔枝紅，飲茶飲得多，都會追求不同的茶香，但如果你並非經常飲茶的人，平時只是飲開奶茶，或者對茶沒甚麼特定要求的話，那麼飲荔枝紅茶作為入門係OK嘅！如喜歡水果香的，我會介紹蜜桃烏龍、茉莉烏龍等等，如喜歡純茶香的，好多人都會轉飲綠茶、紅茶，最後都會改飲蘊含陳香的普洱茶。」

加入果肉烘製的荔枝紅茶，荔枝味更香，慢慢便可品賞到紅茶香。

換上禮品裝的設計，猶如荔枝般紅紅火火。

喜歡純茶香的，不妨試試現泡陳年特選普洱。澳門幣28

喜歡水果香的，推薦蜜桃或香桃烏龍茶。

VALUN

地址：澳門氹仔生央街25號地下

營業時間：11am-6:30pm