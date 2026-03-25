GLOBAL Wednesday｜恒指半日上演牛熊線爭奪戰｜金價反彈入貨定離手？｜拆解私募基金爆煲隱憂！
嘉賓：光大證券國際環球市場及外匯策略師 湯麗鴻
美國已透過巴基斯坦向伊朗提交15點停戰方案，交換全面解除制裁。美國總統特朗普同時推動「停火一個月」談判框架，讓雙方在這期間細談方案，恒指今日暫重上牛熊線，短線上望幾多？
特朗普持續放暖風，向傳媒重申談判仍在進行，並指伊朗已同意「永遠不會擁有核武」，更會在油氣方面向美國「送大禮」。油價急挫相對金價回升，金價已見底可入貨？
影片網址：https://www.youtube.com/live/imIUWrU_-vk?si=B7Cm6pqza-5iUfLr
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