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日本首相高市早苗訪美，本擬對外展示堅若磐石的美日同盟關係，尤其是凸顯她和東道主特朗普的特殊友情，不料卻因為隨團記者千千岩森生在白宮的一條提問，而鬧出了「珍珠港風波」。
國際評論

高市與虎謀皮，訪美「愛情重傷」

政經范局
范強
政經范局

　　日本首相高市早苗訪美，本擬對外展示堅若磐石的美日同盟關係，尤其是凸顯她和東道主特朗普的特殊友情，不料卻因為隨團記者千千岩森生在白宮的一條提問，而鬧出了「珍珠港風波」。

 

　　千千岩在橢圓形辦公室的記者環節上問特朗普，為何在對伊朗發動軍事行動前，不事先通知日本等盟國？特朗普當即回應稱，這是為了達成偷襲效果，他接著還對日本代表團「補了一刀」，稱：「你們日本最擅長偷襲了，你怎麼不說說偷襲珍珠港給我聽？」

 

　　特朗普發言期間，坐在一旁的高市最初還強作歡顏，隨後瞪大一雙會說話的眼睛，緊盯著記者方向，似在暗示：「你為甚麼提出這麼冒失的問題，害我下不了台？」

 

　　千千岩是朝日電視台的資深政治記者，專事採訪首相動態，因此得以隨團訪美。他所屬的朝日新聞陣營，政治立場溫和左傾，反對右翼擴軍修憲。因此在「珍珠港風波」發生後，他立即被國內右翼斥為「故意挑撥美日關係」、「在國際場合羞辱自家首相」。

 

 

高市與虎謀皮，訪美「愛情重傷」

特朗普當著高市面重提珍珠港事件（美聯社）

 

都是記者個人的錯？

 

　　高市支持者在討伐千千岩的網暴浪潮中衝鋒在前，指他的行為「愚蠢且幼稚」，罵到情緒激動時，乾脆說他是「日本之恥」。簡言之，白宮的這場風波，被日本媒體坊間定性為千千岩一個人的錯。然而，這是一種「外行看內行」的錯誤觀點。

 

　　各國新聞記者隨國家領袖外訪，其實是具有一套不成文的行規和默契的，其中比較重要的一條就是，記者應避免在隨團外訪期間冒犯東道主，或發表違反本國外交立場的報道，以免令外間，尤其是東道主國家收到混亂信息，甚至產生誤解。

 

　　政府首腦外訪，肯定會就一些敏感和重要的外交問題，與東道主或當事國展開最高級別的談判和磋商，如果隨團記者冒犯東道主，或發出與本國官方立場不一致的提問或報道，而導致談判和磋商失敗，就會嚴重損害自身國家利益。

 

　　再從日本的傳媒文化來說，雖然憲法保障言論自由，但在實際操作中，並不主張「激進色彩」。該國具有特殊的「記者俱樂部(Kisha Club)」制度，資深記者均為俱樂部成員，從而在政府與傳媒，及各大媒體之間，形成一種無形的協調機制。千千岩是日本政治新聞「老司機」，專責貼身採訪日本首相和內閣的核心政策，他怎會不懂這些道理？

 

　　事實上，連日本國內輿論都提出疑問——千千岩平時在國內報道高市時其實相當克制，甚至被認為有些「照顧」首相感受，更因此引起左翼讀者群不滿，如今卻在外交重大場合拋出尖銳問題，似乎發生了一場由溫和至冒失的「突變」。問題在於，他為何會出現這種突變呢？

 

　　最有可能的答案有兩個：一是千千岩在提問前，就已經和其他隨團記者進行了協調，並與官方達成了默契。像在白宮橢圓形辦公室內舉行的這種採訪環節，時間一般都很短，甚至不過數分鐘，為求效率，記者間協調各自提問方向並不奇怪，甚至隨團新聞官也會參與其中，先行打探一下方向，以便官方可以提前準備。

 

高市與虎謀皮，訪美「愛情重傷」

霍爾木茲海峽被封，嚴重擾亂日本能源入口。（美聯社）

 

伊戰擾亂高市財政布局

 

　　此次高市訪美，本來是要趕在特朗普訪問北京之前，搶先一步鞏固美方對其鷹派對華政策的支持。不料就在她出行前，美國不僅突襲了伊朗，導致亞洲安全形勢突變，而且刺激油價飆升，嚴重擾亂高市的財政擴張計劃。此事不僅令高市非常狼狽，也引發了日本朝野及民間強烈不滿，她在訪美期間免不了要有所交代。

 

　　然而，由高市本人直接向特朗普提出有關問題，其性質就會變成美日兩國元首峰會期間的「官方交涉」，顯然不利於高市對外展示與特朗普的緊密關係。在這種情況下，改由隨團記者向特朗普發問，確是較為圓滑的選擇，如此一來，高市既避過與特朗普正面交鋒的危險，又可以借記者之口向國內民眾有所交代。

 

　　第二個可能的答案是，千千岩並沒有和其他記者或官員進行協調，但作為專責採訪首相的資深記者，他早已洞悉政府高層間對美國不宣而戰的不滿，且認定有關問題既不對特朗普構成冒犯，也不會損害日本的國家利益。

 

　　千千岩的提問，事實上為特朗普「打開了一扇窗口」，讓他有機會向日本公眾喊話。也許日方預計，只要特朗普說兩句好聽說話，例如珍視美日共同價值、美方致力解決能源危機、支持高市內閣等，就可以完美地安撫日本公眾。怎料到，特朗普卻談起了珍珠港⋯⋯

 

高市與虎謀皮，訪美「愛情重傷」

高市在白宮興奮起舞（白宮新聞網站）

 

美日關係並不浪漫

 

　　對於高市所代表的右翼勢力來說，特朗普突然提起珍珠港真可說是晴天霹靂。因為，他們推進修憲擴軍、國家正常化的理由，全來自一套堂皇的敘事，即戰後的日本已經在民主道路上華麗轉身，和美國成為維護和平的最堅實盟友。然而，特朗普的一席話卻說明，珍珠港事件的教訓深深植根於美國人腦中，美日關係並未若高市所營造的「唱唱歌，跳跳舞」那般浪漫。

 

　　特朗普之所以舊事重提，一方面可能是因為直覺告訴他，這位隨團記者不可能只是隨心發問；另一方面則是對伊朗戰爭陷入膠著，他對日本有了新的需索，而日方在參與霍爾木茲灣護航的問題上並不合作，因此需要借回答記者的機會，狠狠敲打坐在身邊的高市。

 

　　高市訪美本就是與虎謀皮，全靠與特朗普摟摟抱抱來營造超出一般的友情。特朗普的不留情面，顯然令她此行「愛情重傷」了。此時，她的面部表情由強作笑容，改為緊盯記者，折射出一種快速而又複雜的心理變化過程——陷入這猝不及防的窘態，她拿定主意要記者背鍋了，然後若無其事地繼續在白宮「唱唱歌，跳跳舞」。

 

立即去片： https://www.youtube.com/watch?v=VKA0ZKKM83k

 

 

Tags:#大國博弈#高市早苗#特朗普#日本#美國#美日同盟#珍珠港#伊朗#霍爾木茲海峽
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