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牛奶公司綠豆奶條免費派＋限時$8試食價＋Häagen-Dazs  Rocky Crunchy 系列新上市
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牛奶公司綠豆奶條免費派＋限時$8試食價＋Häagen-Dazs  Rocky Crunchy 系列新上市

搵食地圖
搵食地圖
TEXT:Eunice Chow  PHOTO:雀巢牛奶公司、Häagen-Dazs  

　　近日天氣炎熱高達30度，好想食冰涷的雪糕雪條？雀巢牛奶公司「濃豆樂」綠豆奶新登場，「二重綠豆配方」啖啖綠豆蓉及原粒綠豆雙重口感，如冰涼綠豆糖水。4月中指定日子品牌將鬧市免費派發，即日起至4月9日推出限時兩星期試食價$8單支裝優惠。另一方面，Häagen-Dazs將日本近期人氣爆燈的Rocky Crunchy 系列兩款全新口味已經上市，大粒曲奇脆脆配搭蘊含流心醬的濃郁幼滑雪糕，正！

 

　　雀巢牛奶公司「濃豆樂」綠豆奶新登場！繼去年推出的「濃豆樂」紅豆奶條人氣爆燈大受歡迎，「濃豆樂」綠豆奶以港人熟悉的經典綠豆糖水為藍本，採用「二重綠豆配方」精心製作，啖啖綠豆蓉綿滑細膩口感，及飽滿紮實原粒綠豆的濃郁豆味，帶來雙重味覺享受。

 

牛奶公司綠豆奶條免費派＋限時$8試食價＋Häagen-Dazs  Rocky Crunchy 系列新上市

 

免費派＋限時試食價$8

 

　　即日起至2026年4月9日期間推出限時兩星期試食價優惠，憑電子優惠券，顧客可於各大超級市場及便利店以超值價$8購入單支裝，或以$26購入一盒4支的家庭裝，率先品嚐全新滋味；此外， 4月中旬起一連三個星期六日「濃豆樂」綠豆奶條在鬧市免費派發，有關活動詳情，敬請留意雀巢牛奶公司社交平台稍後發布的最新資訊。

 

電子優惠券連結下載：https://www.nestle.com.hk/zh/premium-gb
 

 

牛奶公司綠豆奶條免費派＋限時$8試食價＋Häagen-Dazs  Rocky Crunchy 系列新上市

雀巢牛奶公司「濃豆樂」綠豆奶條售HK$12/支、家庭裝售價為HK$45.9/盒（一盒4支）各大超級市場及便利店有售

 

Häagen-Dazs最新Rocky Crunchy 系列

 

　　Häagen-Dazs粉絲試咗最新Rocky Crunchy 系列未？新系列日本近期人氣爆燈，兩款全新口味包括「曲奇脆脆鹽味蜂蜜牛油雪糕」及「曲奇脆脆士多啤梨雪糕」，特別之處是脆硬的大粒曲奇覆蓋雪糕表面，份量十足又有咬感，加上幼滑的招牌雪糕內有層層點綴的流心醬料，三重冰涷滋味享受。

 

牛奶公司綠豆奶條免費派＋限時$8試食價＋Häagen-Dazs  Rocky Crunchy 系列新上市

 

　　「曲奇脆脆鹽味蜂蜜牛油雪糕」又甜又鹹？大粒牛油曲奇脆脆經烘焙至質感結實，香濃蜜糖醬加入淡淡檸檬汁點綴，令甜味更清爽，同時突顯曲奇鹹香層次，味道有趣！

 

牛奶公司綠豆奶條免費派＋限時$8試食價＋Häagen-Dazs  Rocky Crunchy 系列新上市

 

　　「曲奇脆脆士多啤梨雪糕」則以清新果香配搭濃郁可可，帶來鮮明風味對比。上層配搭香甜細膩的士多啤梨醬，果香清新，下層以濃郁幼滑的士多啤梨雪糕承托，酸甜果味與奶香層層交織！

 

牛奶公司綠豆奶條免費派＋限時$8試食價＋Häagen-Dazs  Rocky Crunchy 系列新上市

 

　　Rocky Crunchy 系列將於3月23日起於7 Eleven率先發售，並於4月6日起於YATA 一田、永旺百貨、FRESH新鮮生活、UNY APITA、city'super及 PandaMart 陸續推出，建議零售價為港幣39元。

 

查詢︰2629 6116  

 

Tags:#雀巢牛奶公司#綠豆奶條#Haagen-Dazs#美食情報#美食優惠
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