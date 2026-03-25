歡迎回來

網頁已經閒置了一段時間，為確保不會錯過最新的內容。請重新載入頁面。立即重新載入

查看更多etnet精彩內容

lifestyle
全文搜索
Youtube Facebook Instagram
股票
美股
Highlight:
【美股頁面大革新】立即探索新功能！
【立即申請】etnet 手機串流報價服務強化版MQ 每月只需HK$68！
etnet TV
新聞
主頁
專題透視
焦點新聞
即時新聞
評論
圖片新聞
傳聞
貼士
港交所新聞
搜尋
透視大灣區
理財easy叻
股票
主頁
即時報價
指數
行業
20大股票
創新高
賣空
熱炒概念股
AH股
IPO
公司資料庫
多櫃台
期貨期權
即時指數期貨
即時股票期貨
即時期權
新聞及評論
即時圖表分析
即時監察表
權證
權證主頁
新聞及評論
即時報價
搜尋
成交分析
即時20大排行
發行商精選
新上市／到期
教室
ETF
主頁
ETF市場研究所
主題
報價
篩選器
比較
新聞及評論
美股ETF
美股ETF報價
美股
主頁
環球指數
宏觀數據
新聞
行業
概念
20大股票
創新高低
選股策略
篩選器
報價
ETF
A股
A股主頁
額度
滬深港通
滬深報價
指數
行業
20大股票
AH股
風險警示板
新聞
教室
公司搜尋
外匯黃金
主頁
新聞及評論
定期存款
銀行外幣兌換
港元匯率
美元匯率
貴金屬
經濟數據
市場指標
央行議息時間表
HIBOR走勢
最優惠利率
加密貨幣
主頁
新聞
虛幣報價
虛幣ETF
基金
基金主頁
基金新聞
基金排行榜
基金搜尋
產品登場
專家見地
基金數據
RQFII 人民幣基金
基金互認
MPF
MPF主頁
新聞及評論
營辦商大比拼
積金報價
積金搜尋
積金比較
積金排行榜
MPF教室
我的MPF
地產
地產頻道首頁
新盤登場
熱門租售盤
成交排行榜
工商鋪成交
樓市走勢圖
地產新聞
買賣須知
網上估價易
業主放盤
免費搵盤
生活
主頁
熱話
世事政情
財富管理
辦公室日常
影視娛樂
美食
玩樂旅遊
會員專區
專欄
健康好人生
香港好去處
海鮮優惠
DIVA
Fashion
Beauty
Sex & Love
Fitness & Wellness
Watch & Jewelry
Art & Living
Travel & Dining
Columnists
健康好人生
醫學通識
中醫養生
癌症
健康飲食
痛症解碼
三高
輕鬆護老
心理情緒
敏感症
減肥瘦身
兩性
專欄
消委會報告
香港好去處
主頁
投票區
智慧生活落差｜支付平台操作困難與風險，弱勢族群如何安心使用？
數碼創科

智慧生活落差｜支付平台操作困難與風險，弱勢族群如何安心使用？

智叻生活
Ada Chow
智叻生活

　　搭車的過程中，我注意到一種日益明顯的差距：計程車司機在面對支付平台時，往往不是不願意配合，而是確實覺得困難。最近幾次的對話裏，這樣的說法反覆出現——需要使用平台，但操作介面繁瑣、步驟冗長、資訊密度過高；一旦出錯，又缺乏足夠即時的協助。與此同時，家中或周邊年長者也常表達類似的無力感：字看不懂、流程跟不上，久而久之不僅是「用不會」，更是「不敢用」。科技原本承諾便利，最後卻在日常生活中製造壓力，甚至讓人更容易被詐騙或誤導。

 

　　這並非單純的個人學習意願不足，而是社會在推動智慧化時，尚未同步處理「理解門檻」與「風險承擔」這兩個核心問題。當支付與服務逐步數位化，使用工具的能力會直接影響一個人的生活運作：對司機而言是交易能否順利完成、對老人而言則是日常所需能否安全獲得。若門檻過高，數位服務表面上擴大了可及性，實際上卻可能把更多人排除在便利之外。

 

　　首先，數位困難常常不是「學一學就好」那麼簡單。支付平台的操作牽涉多步驟確認、授權邏輯與錯誤處理，這些內容若以一般使用者的直覺來設計，尚能理解；但當介面以較技術的語言描述流程、以大量文字或不夠直觀的提示呈現資訊時，使用者便需要更多時間與更高的理解能力。對計程車司機而言，工作節奏緊湊，沒有多餘空檔反覆練習；對年長者而言，閱讀負擔與操作精細度會自然下降。當教學資源不足、可重複練習的機會有限，困難就會固化成一種日常挫折。

 

　　其次，更在意的是「被騙風險」如何被放大。許多詐騙並不依賴高深技術，而是利用使用者的焦慮、時間壓力與不熟悉流程。當一個人不理解支付步驟、也不確定平台與陌生訊息的界線，他們就更容易被話術牽著走。尤其在畫面提示不夠清楚、風險警示不夠明顯或缺乏防呆機制的情況下，錯誤不再只是「操作不熟」，而可能直接演變為金錢損失與人格尊嚴受挫。這也是為何我們不能把數位落差視為單純的能力差距，而必須把它看作一種安全議題與社會保護議題。

 

　　因此，如果智慧生活要真正走向普遍，就必須同時處理三個層面：教育、陪伴與設計。教育不能只停留在一次性的宣導或短時間的講解，而應形成可持續的訓練系統。訓練必須分眾設計：針對識字程度、操作習慣與學習節奏不同的人群，提供對應的教學路徑。教學內容也應從「抽象概念」轉向「具體步驟」，以清楚、簡潔、可重來的方式讓使用者建立信心，而不是只讓他們在講完之後自行承受失敗。

 

智慧生活落差｜支付平台操作困難與風險，弱勢族群如何安心使用？

同時是一片天空，資源是應該協助共融

 

　　陪伴的意義在於：學習最怕沒有回應。使用者在實際操作中遇到困難時，需要有人能夠即時指出問題、示範正確做法，並提供替代方案，讓錯誤不至於擴大。這種陪伴可以由平台客服、社區據點、合作店家或在地志工共同建立，形成一個可近、可用、可求助的支援網絡。當使用者知道「出了問題有人接得住」，他們才敢使用、也才更可能逐步熟悉。

 

　　至於設計，則是更具結構性的責任。支付與智慧服務若要成為普遍公共能力，就必須以使用者為中心，降低錯誤成本並強化風險防護。介面應更直觀、流程應更簡化，關鍵步驟需要清楚確認；取消或更正機制要友善且可及；重要訊息與風險提示也必須以易懂的語言呈現，而不是讓使用者自行判斷。更重要的是，當系統偵測到異常操作或高風險情境時，應提供延遲確認、額外驗證或保護性流程，避免因一時疏忽而造成不可逆的損害。

 

　　最後回到更根本的價值問題：智慧生活不應只是一種少數人的便利，也不該成為新型的門檻。若只有熟練者能安全享受新服務，而不熟悉者必須承擔更多壓力、更多風險與更多排除，那所謂的普及就只是形式。真正的進步，應該讓不同能力的人都能以合理的代價安全使用科技，並在需要時獲得支持。當我們把教育做得更完善，把陪伴做得更制度化，把設計做得更以人為本，智慧生活才能從「看起來很先進」真正落到「大家都用得起、用得安心」。

 

　　智慧生活的推動，不僅止於技術創新，更承載著對社會的深層責任。我們主張以更精準、更周延的資源配置，擴大對弱勢社群的支持，讓資源真正抵達需求端，並在可近性、持續性與有效性之間取得平衡。

 

　　在規劃智慧服務時，我們將以「公平」作為核心原則，優先關注弱勢者可能面臨的資訊落差、服務取得困難與生活風險。透過更貼近在地情境的服務設計，提升弱勢族群獲得必要協助的機會，同時強化政府機關、民間團體與社會資源之間的協作，確保每一項支持都能被整合、被追蹤、也能產生實質成效。

 

　　與此同時，我們也將重視尊嚴與參與的觀點：協助不僅是短期救援，更應成為通往穩定生活與自立能力的支持體系。透過持續的服務投入與滾動式改善，讓智慧生活的價值不只是「看得見的投入」，更是「用得上的改變」，進而促進更包容、更友善的社會環境。

 

　　我們相信，當資源被更有效率地導向弱勢社群，社會的韌性將同步提升。智慧生活的優雅之處，正是在於讓每個人都能共享進步，讓支持成為常態，而不是例外。如果要用一句話概括：科技應該降低生活成本，而不是增加理解負擔與恐懼。願我們在推動智慧社會的同時，也同步建構出讓每個人都能被看見、被保護、被支持的制度與設計。這才是真正優雅、也真正負責任的進步

 

智慧生活落差｜支付平台操作困難與風險，弱勢族群如何安心使用？

智慧生活落差｜支付平台操作困難與風險，弱勢族群如何安心使用？

大家都一齊要成長，喺呢個數碼轉型嘅時代

 

Tags:#數碼生活#數位落差#支付平台#弱勢族群#使用者介面設計#防詐騙#智慧生活
Add a comment ...Add a comment ...
AI效率與人類創造力如何平衡 企業創新文化與人機協作新思維
更多智叻生活文章
AI效率與人類創造力如何平衡 企業創新文化與人機協作新思維

投票區

宏福苑火災聽證會揭多項漏洞
223
|
2

你認為宏福苑火災所反映主要問題是甚麼？

跨部門協調不足
3%
政府部門監管不力
77%
承建商安全意識及責任不足
13%
工程期間安全措施安排失當
5%
其他／難以判斷
2%
投票期：2026-03-23 ~ 2026-04-23
最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處

Comment

暫無回應
最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處