「我們帶著炸彈談判」，是美國國防部長赫格塞斯在特朗普講會與伊朗停戰後，在白宮和留下的記者講的。伊朗應怎處置美國這一手談判、一手揸刀的笑面虎？

知情人士謂伊朗官員告知試圖調解伊美談判的巴基斯坦、埃及和土耳其方面，伊方「已被特朗普欺騙了兩次」、「我們不想再被愚弄了」。伊朗官員說，特朗普決定增派部隊及相關軍事調動，加深了他們的懷疑，所謂談判，不過是個幌子。

伊朗之前叫波斯，有3000年歷史，甚麼宮廷鬥爭、大國博弈未見過、未玩過？美國這個怎麼叫？黃鼠狼給雞拜年？中國文化上有啦！估計在波斯文化上也有。

伊朗要不要赴美國這個鴻門宴？劉備也赴過鴻門宴呀！唔怕死？唔怕，明知山有虎，偏向虎山行。美國佬一手談判、一手揸刀，伊朗佬不也會一手談判、一手揸導彈？

在雙方都在爾虞我詐時，談判是可以隨時談崩，市場是可以隨時反艇。因此瑞銀建議投資者一開市就買，收市就沽，做一日鮮，就是把停留在戰場上的時間壓縮到極致。特朗普是隨時會TACO（Trump Always Chickens Out，意思是特朗普總是臨陣退縮）。

特朗普對伊朗提出15項停戰條件，伊朗可以答應其中不少項，這是因為美國想找個下台階，來退出戰場；但伊朗所提出的6項停戰條件，就不是美國易答應的。

周四（26日）是特朗普初提的5日停戰期完結之日，會否戰事又啟，走著瞧。

作為個炒股佬，對世界、對後市是一定要保持樂觀的，因為只有樂觀，股市才可升升不盡。恒指可由25000點升至50000點（真的，我是估在5至10年可達），大家可富裕；但如只有悲觀，則恒指由25000點最多也只能跌10000點便止。上有25000點升幅，下只得10000點跌幅，你買那一邊？

回顧全球股市，哪個不是升完又跌、跌完又升的？而且跌後之升，是遠超過那升前之跌。只不過要留意，每次大跌，如果不是技術性之跌，而是結構性之跌時，則這個跌後之升，便要換賽道。自70年代以來，港股的賽道就由工業，轉向地產業，再轉向金融業，然後是轉向科技業，正是股海代有新行業出，各領風騷十餘年。今次美伊之戰，亦是打出了個新賽道，今時及戰後要買乜，值得細思。

和約未簽，世界仍動盪

不過在和約墨跡未乾之時，世界仍動盪，就算墨跡已乾，和約仍可被撕毀。特朗普單方面取消美伊核協議，便是新鮮滾熱辣之例。

祝大家小心駛好今時船，求駛好萬年船？發夢。

（投資涉風險，每投資者承受風險程度不一，務必要獨立思考。筆者會因應市況而買賣。）