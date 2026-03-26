香港藝術三月2026︱免費渡輪＋穿梭巴士往返西九灣仔，藝遊南豐紗廠＋黃竹坑交通指南

巴塞爾藝術展香港展會即將開幕！西九將於3月27至29日期間，免費提供來往西九及灣仔的渡輪，及聯同Art合作營運免費穿梭巴士服務，連接M+、香港故宮文化博物館及香港會議展覽中心，方便來往各大藝展活動場地。除此之外，喜歡藝術的你更可由灣仔乘搭#南區快線免費穿梭巴士服務，前往黃竹坑及田灣藝術社群，或CHAT六廠（南豐紗廠）繼續探索本周藝術之旅。

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今個星期，香港藝術三月焦點藝展之一︰巴塞爾藝術展香港展會，準備好計劃你的藝術旅程未？如果打算穿梭灣仔、西九文化區，甚至前往黃竹坑及田灣藝術社群，或CHAT六廠（南豐紗廠），記得留意以下免費交通指南。

免費渡輪服務

• 往返西九/灣仔

2026年3月27日至29日期間，西九將開設免費渡輪特別航線將來往西九文化區與巴塞爾藝術展香港展會（灣仔金紫荊廣場），單程航程約20分鐘。該服務只適用於持有有效「巴塞爾藝術展香港展會2026」門票，或西九相關活動門票證明（3月27日至29日）的乘客。

渡輪每40分鐘至1小時一班，往返兩端，營運時間為上午11時30分至下午5時45分，最後一班由灣仔開出。大家可以船程中欣賞維港兩岸的景色，令你的藝術周末之旅更寫意。

另外，西九渡輪將如常運作，定時往返西九與中環九號碼頭， 8分鐘即可直達中環輕鬆前往藝術中環展會。

免費穿梭巴士服務

• 往返西九/灣仔

往返香港會議展覽中心至 M+及香港故宮文化博物館免費穿梭巴士服務將於 3 月 27 至 28 日從 11:30 至 18:00 來回巴塞爾藝術展（香港會議展覽中心博覽道入口）、M+及香港故宮文化博物館，每 30 分鐘一班。而 3 月 29 日將從 11:30 至 17:30 行駛，每 30 分鐘一班。

免費穿梭巴士時間表

• 往返黃竹坑及田灣藝術社群/灣仔

#南區快線是 2026 年巴塞爾藝術展香港展會期間的免費穿梭巴士服務，連接會展中心至黃竹坑及田灣藝術社群。服務時間為 3 月 27 至 29 日中午 12 點至下午 6 點，每 30 分鐘一班，末班車下午 6 點從會展開出。路線往返於會展中心與黃竹坑業發街之間。即日起，黃竹坑及田灣藝術社群區內的畫廊正舉行不同主題展覽，大家可詳細瀏覽以下網址挑選喜歡的畫展欣賞。

https://www.artmarch.hk/artmarch2026/event_map?lang=tc&

免費穿梭巴士時間表

• 往返灣仔至CHAT六廠

CHAT 六廠（六廠紡織文化藝術館）現正舉行「快樂」的痕跡專題展覽，展示從30年代的經典廣告「快樂小姐」出發，呈現史上首個還原染料陰丹士林藍在近代中國風靡一時的痕跡。

專題「快樂」的痕跡於2026 年3月21日至6月28日CHAT 六廠（六廠紡織文化藝術館）展出

免費穿梭巴士服務將於3月27至29日，每日上午11時至下午6時來回CHAT六廠（南豐紗廠）及巴塞爾藝術展（香港會議展覽中心港灣道入口），每60分鐘一班。由CHAT六廠開出的尾班車時間下午6時（ 3月29日為下午5時）由香港會議展覽中心開出的尾班車時間下午5時。

免費穿梭巴士時間表

香港藝術三月

https://www.artmarch.hk/artmarch2026/