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成功轉型藝人│劍擊世一蔡俊彥跨界出歌 黃又南兼職揸巴士搵食
娛樂新聞

成功轉型藝人│劍擊世一蔡俊彥跨界出歌 黃又南兼職揸巴士搵食

娛樂
娛樂
TEXT:wong lin lin rachel

　　香港劍擊運動員蔡俊彥，正式跨界成為樂壇新力軍！作為世界排名第一的他，因比賽成績與名氣不斷上升，除了間中擔任模特兒外，更宣布推出歌曲《我最討厭的男歌手》。新歌今日（26日）於商台首播，明日更會到電台宣傳。其實不少藝人入行前都曾在其他領域發光發亮，現來回顧幾位成功轉型的藝人，以及他們入行前的職業。

 

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　　蔡俊彥在2025年世界劍擊錦標賽中擊敗俄羅斯劍手，奪得男子個人花劍冠軍，成為首位贏得世錦賽金牌的香港劍擊運動員，世界排名升至第一。雖然運動員生涯有限，他已開始鋪路發展其他事業。隨著比賽屢獲佳績、人氣隨之急升，也逐步踏足娛樂圈。過去曾間中拍攝模特兒作品，亦曾在好友呂爵安（Edan）演唱會上合唱。如今宣布推出單曲《我最討厭的男歌手》並展開宣傳。消息公布後，呂爵安在社交平台留言支持，更笑言自己作為同行應該感到威脅：「gg（玩完）」。

 

成功轉型藝人│劍擊世一蔡俊彥跨界出歌　黃又南為搵食兼職揸巴士

成功轉型藝人│劍擊世一蔡俊彥跨界出歌　黃又南為搵食兼職揸巴士

 

1.飛魚上水方力申

 

　　方力申原是「飛魚」出身，曾於2000年悉尼奧運刷新200米背泳及400米混合泳香港紀錄，並保持逾21年才被打破。退役後加入娛樂圈至今仍相當活躍。而他並沒有放棄游泳，不時參加多項分齡組別的國際游泳比賽，並且開設游泳學校作育英才，並將於5月在紅館舉行演唱會推出新歌《万刀甲》；生活方面，去年結婚現育有一女。

 

成功轉型藝人│劍擊世一蔡俊彥跨界出歌　黃又南為搵食兼職揸巴士

 

2.巴士車長黃又南

 

　　巿道不景時，Shine成員黃又南曾兼職巴士車長以增加收入。他坦言在沒有演出時考獲多種駕駛執照，包括的士及小巴牌。近日他主演的電影《再見UFO》上映，也積極投入宣傳。

 

成功轉型藝人│劍擊世一蔡俊彥跨界出歌　黃又南為搵食兼職揸巴士

 

3.NASA工程師郭藹明

 

　　香港小姐冠軍藹明是碩士生，當年在本地名校中學已經是學霸，畢業後在美國南加州大學機械工程學修讀，於1989年在美國國家航空暨太空總署（NASA）兼職見習工程師。不過她在1991年回港參選香港小姐後入行，成為TVB力捧花旦。後來與劉青雲結婚後，淡出娛樂圈低調生活，甚少幕前演出。

 

成功轉型藝人│劍擊世一蔡俊彥跨界出歌　黃又南為搵食兼職揸巴士

 

4.G4馬德鐘

 

　　馬德鐘入行做藝人前曾經是一名警察，甚至做過G4，任職期間曾保護過不少訪港的國際政要人物，包括昔日港督、中國高官、甚至查理斯王子及已逝世的戴安娜王妃。1991年做模特兒，後在1993年拍廣告時被TVB看中邀請加入娛樂圈。由於身形高大，加入不久已經成為力捧小生。

 

成功轉型藝人│劍擊世一蔡俊彥跨界出歌　黃又南為搵食兼職揸巴士

 

5.白衣天使楊千嬅

 

　　歌手楊千嬅是出名轉型成功的藝人，她參加《第十四屆新秀歌唱比賽》前，在瑪嘉烈醫院當急症室護士半年，當年以玩票性質與朋友一起參加歌唱比賽獲得銅獎，更得到當年華星唱片公司賞識簽約成為歌手，她放棄已獲得的護士牌照選擇當藝人。經努力下成為知名歌手，近年將工作重心轉移到內地發展。

 

成功轉型藝人│劍擊世一蔡俊彥跨界出歌　黃又南為搵食兼職揸巴士

 

Tags:#蔡俊彥#呂爵安#方力申#楊千嬅#馬德鐘#郭藹明#影視娛樂#娛樂新聞
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