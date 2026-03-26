歡迎回來

網頁已經閒置了一段時間，為確保不會錯過最新的內容。請重新載入頁面。立即重新載入

查看更多「香港好去處」精彩內容

09
三月
沙田香港文化博物館｜梁醒波回顧展覽：詼諧惹笑「丑生王」 沙田香港文化博物館｜梁醒波回顧展覽：詼諧惹笑「丑生王」
展覽 文化藝術
沙田香港文化博物館｜梁醒波回顧展覽：詼諧惹笑「丑生王」
推介度：
09/03/2026 - 24/04/2028
免費
06
六月
紅磡香港體育館｜星級班底打造！羅啟豪聯乘譚輝智6月6日紅館舉行「雙星演唱會」演唱會創作總監鄭丹瑞希望他們接受這個考驗 紅磡香港體育館｜星級班底打造！羅啟豪聯乘譚輝智6月6日紅館舉行「雙星演唱會」演唱會創作總監鄭丹瑞希望他們接受這個考驗
大型盛事 文化藝術
紅磡香港體育館｜星級班底打造！羅啟豪聯乘譚輝智6月6日紅館舉行「雙星演唱會」演唱會創作總監鄭丹瑞希望...
推介度：
06/06/2026
lifestyle
全文搜索
Youtube Facebook Instagram
股票
美股
Highlight:
【美股頁面大革新】立即探索新功能！
【立即申請】etnet 手機串流報價服務強化版MQ 每月只需HK$68！
etnet TV
新聞
主頁
專題透視
焦點新聞
即時新聞
評論
圖片新聞
傳聞
貼士
港交所新聞
搜尋
透視大灣區
理財easy叻
股票
主頁
即時報價
指數
行業
20大股票
創新高
賣空
熱炒概念股
AH股
IPO
公司資料庫
多櫃台
期貨期權
即時指數期貨
即時股票期貨
即時期權
新聞及評論
即時圖表分析
即時監察表
權證
權證主頁
新聞及評論
即時報價
搜尋
成交分析
即時20大排行
發行商精選
新上市／到期
教室
ETF
主頁
ETF市場研究所
主題
報價
篩選器
比較
新聞及評論
美股ETF
美股ETF報價
美股
主頁
環球指數
宏觀數據
新聞
行業
概念
20大股票
創新高低
選股策略
篩選器
報價
ETF
A股
A股主頁
額度
滬深港通
滬深報價
指數
行業
20大股票
AH股
風險警示板
新聞
教室
公司搜尋
外匯黃金
主頁
新聞及評論
定期存款
銀行外幣兌換
港元匯率
美元匯率
貴金屬
經濟數據
市場指標
央行議息時間表
HIBOR走勢
最優惠利率
加密貨幣
主頁
新聞
虛幣報價
虛幣ETF
基金
基金主頁
基金新聞
基金排行榜
基金搜尋
產品登場
專家見地
基金數據
RQFII 人民幣基金
基金互認
MPF
MPF主頁
新聞及評論
營辦商大比拼
積金報價
積金搜尋
積金比較
積金排行榜
MPF教室
我的MPF
地產
地產頻道首頁
新盤登場
熱門租售盤
成交排行榜
工商鋪成交
樓市走勢圖
地產新聞
買賣須知
網上估價易
業主放盤
免費搵盤
生活
主頁
熱話
世事政情
財富管理
辦公室日常
影視娛樂
美食
玩樂旅遊
會員專區
專欄
健康好人生
香港好去處
海鮮優惠
DIVA
Fashion
Beauty
Sex & Love
Fitness & Wellness
Watch & Jewelry
Art & Living
Travel & Dining
Columnists
健康好人生
醫學通識
中醫養生
癌症
健康飲食
痛症解碼
三高
輕鬆護老
心理情緒
敏感症
減肥瘦身
兩性
專欄
消委會報告
香港好去處
主頁
投票區
日本首相高市早苗早前訪美所採用的獻媚外交，惹來日本朝野以至國際媒體議論紛紛。無論從語言或肢體上，高市都極盡賣弄她與特朗普的親密關係，以此顯示美日同盟堅不可破。細看今次高市與美方達成的協議，看似是附庸國向殖民主一面倒的進貢，這包括向美國能源礦產項目投資大量資金，並讓美方在日本境內合作建立稀土供應鏈框架。至於美伊戰爭這個燙手芋，高市亦承諾在法理範圍內盡量配合。
國際評論

從日相訪美到美軍基地的爭議

容我世說
張翠容
容我世說

　　日本首相高市早苗早前訪美所採用的獻媚外交，惹來日本朝野以至國際媒體議論紛紛。無論從語言或肢體上，高市都極盡賣弄她與特朗普的親密關係，以此顯示美日同盟堅不可破。細看今次高市與美方達成的協議，看似是附庸國向殖民主一面倒的進貢，這包括向美國能源礦產項目投資大量資金，並讓美方在日本境內合作建立稀土供應鏈框架。至於美伊戰爭這個燙手芋，高市亦承諾在法理範圍內盡量配合。

 

　　這一切不其然讓人想到日本是海外美軍基地駐紮最多的國家，表面是取得美方的保護傘，但現實是把部分主權拱手向美方相讓，變相成為美國的佔領之地。請看看，共5.5萬的駐日美軍擁有多達130處軍事設施（包含空軍、海軍、海軍陸戰隊、陸軍），日本還要向這些基地提供龐大經費補貼，據報道，這大約每年需2000億日圓以上，每年還會因訓練費用增加而有所調升，並且由此引發當地居民與美軍及其基地的緊張關係，時有衝突。

 

從日相訪美到美軍基地的爭議

高市早苗訪美時對特朗普的獻媚態度，惹來日本朝野以至國際媒體議論。(AP)

 

　　我多年前到沖繩採訪，在有美軍駐紮的北部名護市一下車，頭頂便有好幾架戰機因演練飛過，其所製造出的巨大聲音，如猛獸出籠，每天都在滋擾居民。後來我發現那些巨響來自美國在日本先行試飛的F-35，這是美日合作的軍事產品。大家可能已知道，沖繩是日本人反美軍基地一把最強硬且持久的聲音，我在該次採訪見識了。事實上，沖繩佔日本總面積不到1%，卻擁有全日本74%的駐日美軍設施，33座美軍基地遍布整個沖繩，令人咋舌。

 

　　我在名護邊野古採訪時，不僅戰機不時在頭頂掠過，龐然大物的美軍坦克一架接一架在我身旁經過，甚是嚇人。這個情景就是要提醒當地人，永久的戰爭才能達至永久的和平嗎？沖繩居民長期忍受基地噪音、犯罪、環境污染，苦不堪言，加上駐外美軍及其承包商往往享有法律豁免權，成為具爭議的「法外之地」，並且成為灰色經濟的貪腐溫床，這方面值得深入調查研究。

 

從日相訪美到美軍基地的爭議

美軍戰機在沖繩基地起落，嚴重滋擾附近的居民。(AP)

 

　　沖繩大學歷史系教授若林千代向我說，當沖繩愈是軍事化，亦愈是被置於潛在的戰爭危險狀況。抗議美軍基地運動乃是一場人權與和平的運動，沖繩不希望成為戰爭的前哨基地，對越戰時成為美軍後勤之地感到羞恥。可是，美國要支配亞洲，美軍駐亞洲基地便自然只能有增無減，更何況美國為了遏止中國崛起，要重返亞太地區，把矛頭直接對著中國，那麼，美國在亞洲，特別在第一島鏈國日本的軍事部署更形重要。

 

　　現在美軍在全球70多個國家設有約800個軍事基地，形成覆蓋各大洲的戰略網絡，而且全部都是戰略據點。沒有一個國家如美國，可以如此肆意把「全球夥伴」武裝化。能在別國國土上擴展自己的軍事力量，是美國維繫世界霸權、主導國際政治秩序的關鍵所在。一個國家在別國的土地上強徵民地，漠視當地民意、影響當地民生下，建起一個又一個軍事基地，把自己的軍事勢力企圖伸展至全世界，難道不就是帝國主義在作祟嗎？

 

從日相訪美到美軍基地的爭議

沖繩居民反對美軍在當地設基地 (AP)

 

　　再看看美軍基地的布局，正反映美國對潛在衝突區的威懾邏輯（如印太對華、歐洲對俄、中東對敵對伊斯蘭派系），保護不成，反之造成區域不穩定因素。隨著近期以色列夥同美國攻打伊朗，令整個中東地區局勢升溫，美軍基地已從「安全盾牌」變為「製造仇恨」的目標。 最要命的是，伊朗未能向美國直接還擊，轉向鄰近有美軍駐紮的阿聯酋、卡塔爾、科威特、巴林等國的基地發動還擊。伊朗表示，他們要打擊的不是海灣國家，而是「駐紮在這些國家的美國軍事存在」。根據國際法，接待美軍基地的國家有阻止其領土被用於攻擊他國的義務，如果未能阻止，將被視為共同責任者。

 

　　換言之，這些國家本以為交了保護費換取保護傘，結果不僅引火自焚，還可能在法律上淪侵略行為的「幫兇」。因此，好些在歐洲的美國盟友對支援今場戰事表現猶豫，西班牙甚至堅决拒絕讓美軍使用其基地打擊伊朗，可說是主權意識的覺醒，但高市早苗卻恭恭敬敬表示可為美國在戰爭上提供後勤服務，最後只會自食其惡果。

 

　　當伊朗戰爭一開始，一名沙特阿拉伯官員在半島電視台透露，在此危急情況，美國竟拋棄他們，並將防空系統轉移至以色列，集中保護該國，使得有美軍基地駐紮的海灣國家，只能任由伊朗的飛彈和無人機攻擊。如此看來，所謂美軍基地，只不過是一個敲詐勒索的保護傘和情報收集中心，東道國隨時會被美國背叛。不知海灣阿拉伯國家終於明白到這一點了嗎？

 

從日相訪美到美軍基地的爭議

美軍在沙特阿拉伯有基地，惟任由伊朗的飛彈和無人機攻擊該地。(AP)

 

　　美國哥倫比亞大學教授、著名經濟學家傑佛瑞．薩克斯(Jeffrey Sachs)曾尖銳批評，美軍駐紮海外根本就是一種新殖民化。它在形式上與傳統的行政、經濟殖民不同，但在實質控制能力、司法豁免權以及對東道國主權的侵蝕，往往呈現出強權國家對弱勢國家的不對等關係，且無法為美國和盟國帶來真正安全。

Tags:#容我世說#大國博弈#日美關係#美軍基地#外交#日本#美國#高市早苗#唐納德·特朗普#沖繩#美伊衝突#中東#沙特阿拉伯#軍事部署#新殖民主義
Add a comment ...Add a comment ...
文明燈塔崩壞，普世價值何去何從
更多容我世說文章
文明燈塔崩壞，普世價值何去何從

投票區

日本自衛隊員持刀闖中國大使館
54
|
0

你認為中日關係會否因此事件進一步緊張？

80%
不會
18%
無意見
2%
投票期：2026-03-30 ~ 2026-04-30
最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處

Comment

暫無回應
最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處