從日相訪美到美軍基地的爭議

日本首相高市早苗早前訪美所採用的獻媚外交，惹來日本朝野以至國際媒體議論紛紛。無論從語言或肢體上，高市都極盡賣弄她與特朗普的親密關係，以此顯示美日同盟堅不可破。細看今次高市與美方達成的協議，看似是附庸國向殖民主一面倒的進貢，這包括向美國能源礦產項目投資大量資金，並讓美方在日本境內合作建立稀土供應鏈框架。至於美伊戰爭這個燙手芋，高市亦承諾在法理範圍內盡量配合。

這一切不其然讓人想到日本是海外美軍基地駐紮最多的國家，表面是取得美方的保護傘，但現實是把部分主權拱手向美方相讓，變相成為美國的佔領之地。請看看，共5.5萬的駐日美軍擁有多達130處軍事設施（包含空軍、海軍、海軍陸戰隊、陸軍），日本還要向這些基地提供龐大經費補貼，據報道，這大約每年需2000億日圓以上，每年還會因訓練費用增加而有所調升，並且由此引發當地居民與美軍及其基地的緊張關係，時有衝突。

高市早苗訪美時對特朗普的獻媚態度，惹來日本朝野以至國際媒體議論。(AP)

我多年前到沖繩採訪，在有美軍駐紮的北部名護市一下車，頭頂便有好幾架戰機因演練飛過，其所製造出的巨大聲音，如猛獸出籠，每天都在滋擾居民。後來我發現那些巨響來自美國在日本先行試飛的F-35，這是美日合作的軍事產品。大家可能已知道，沖繩是日本人反美軍基地一把最強硬且持久的聲音，我在該次採訪見識了。事實上，沖繩佔日本總面積不到1%，卻擁有全日本74%的駐日美軍設施，33座美軍基地遍布整個沖繩，令人咋舌。

我在名護邊野古採訪時，不僅戰機不時在頭頂掠過，龐然大物的美軍坦克一架接一架在我身旁經過，甚是嚇人。這個情景就是要提醒當地人，永久的戰爭才能達至永久的和平嗎？沖繩居民長期忍受基地噪音、犯罪、環境污染，苦不堪言，加上駐外美軍及其承包商往往享有法律豁免權，成為具爭議的「法外之地」，並且成為灰色經濟的貪腐溫床，這方面值得深入調查研究。

美軍戰機在沖繩基地起落，嚴重滋擾附近的居民。(AP)

沖繩大學歷史系教授若林千代向我說，當沖繩愈是軍事化，亦愈是被置於潛在的戰爭危險狀況。抗議美軍基地運動乃是一場人權與和平的運動，沖繩不希望成為戰爭的前哨基地，對越戰時成為美軍後勤之地感到羞恥。可是，美國要支配亞洲，美軍駐亞洲基地便自然只能有增無減，更何況美國為了遏止中國崛起，要重返亞太地區，把矛頭直接對著中國，那麼，美國在亞洲，特別在第一島鏈國日本的軍事部署更形重要。

現在美軍在全球70多個國家設有約800個軍事基地，形成覆蓋各大洲的戰略網絡，而且全部都是戰略據點。沒有一個國家如美國，可以如此肆意把「全球夥伴」武裝化。能在別國國土上擴展自己的軍事力量，是美國維繫世界霸權、主導國際政治秩序的關鍵所在。一個國家在別國的土地上強徵民地，漠視當地民意、影響當地民生下，建起一個又一個軍事基地，把自己的軍事勢力企圖伸展至全世界，難道不就是帝國主義在作祟嗎？

沖繩居民反對美軍在當地設基地 (AP)

再看看美軍基地的布局，正反映美國對潛在衝突區的威懾邏輯（如印太對華、歐洲對俄、中東對敵對伊斯蘭派系），保護不成，反之造成區域不穩定因素。隨著近期以色列夥同美國攻打伊朗，令整個中東地區局勢升溫，美軍基地已從「安全盾牌」變為「製造仇恨」的目標。 最要命的是，伊朗未能向美國直接還擊，轉向鄰近有美軍駐紮的阿聯酋、卡塔爾、科威特、巴林等國的基地發動還擊。伊朗表示，他們要打擊的不是海灣國家，而是「駐紮在這些國家的美國軍事存在」。根據國際法，接待美軍基地的國家有阻止其領土被用於攻擊他國的義務，如果未能阻止，將被視為共同責任者。

換言之，這些國家本以為交了保護費換取保護傘，結果不僅引火自焚，還可能在法律上淪侵略行為的「幫兇」。因此，好些在歐洲的美國盟友對支援今場戰事表現猶豫，西班牙甚至堅决拒絕讓美軍使用其基地打擊伊朗，可說是主權意識的覺醒，但高市早苗卻恭恭敬敬表示可為美國在戰爭上提供後勤服務，最後只會自食其惡果。

當伊朗戰爭一開始，一名沙特阿拉伯官員在半島電視台透露，在此危急情況，美國竟拋棄他們，並將防空系統轉移至以色列，集中保護該國，使得有美軍基地駐紮的海灣國家，只能任由伊朗的飛彈和無人機攻擊。如此看來，所謂美軍基地，只不過是一個敲詐勒索的保護傘和情報收集中心，東道國隨時會被美國背叛。不知海灣阿拉伯國家終於明白到這一點了嗎？

美軍在沙特阿拉伯有基地，惟任由伊朗的飛彈和無人機攻擊該地。(AP)

美國哥倫比亞大學教授、著名經濟學家傑佛瑞．薩克斯(Jeffrey Sachs)曾尖銳批評，美軍駐紮海外根本就是一種新殖民化。它在形式上與傳統的行政、經濟殖民不同，但在實質控制能力、司法豁免權以及對東道國主權的侵蝕，往往呈現出強權國家對弱勢國家的不對等關係，且無法為美國和盟國帶來真正安全。