亞洲50最佳餐廳2026榜單︱「大班樓」奪冠＋「永」第二名＋米芝蓮餐廳Neighborhood＋Estro＋Caprice＋MONO上榜

亞洲50最佳餐廳2026得獎名單出爐！本地粵菜代表大班樓及永勇奪「亞洲50最佳餐廳」第一、二名，除此之外還有4間躋身頭50強，包括米芝蓮餐廳Neighborhood、意大利菜Estro、香港四季酒店Caprice及拉丁美洲料理MONO亦榜上有名，連同「亞洲50最佳餐廳」第51至100位名單，香港共有10間餐廳打入亞洲100強，上榜成績成為亞洲城市之冠，相信要預約得獎餐廳難上加難！

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旅發局成功將「亞洲50最佳餐廳」2026頒獎典禮首度帶到香港，早前圓滿舉行，香港餐廳的成績亮麗，本地粵菜代表大班樓及永勇奪「亞洲50最佳餐廳」第一、二名。大班樓創辦人葉一南表示，第二次獲選為『亞洲最佳餐廳』是整個團隊的莫大榮耀，能夠在主場香港立下這個里程碑，更加是意義非凡。他說，這份肯定加上香港餐廳在今年榜單所創下的驕人成績，反映當今香港餐飲文化的深度與多元性。

大班樓粵菜強調清淡雅致，餐牌上沒有魚翅、海參、燕窩，講求吃出原味，選用本地食材如新界有本地雞、本地猪，調味亦講究，選用老舊醬園及品牌沿用著傳统方法出產一級頭抽、豆品，支持本地生產農產品。餐廳廚房甚至慢火熬成自製蝦油、辣油、雞油、香茅油提味，大班樓在上水還有自己的小小農場，作為餐廳生曬臘肉，做醃漬的場地及開始種植有機瓜菜。

雞油花雕蒸花蟹配陳村粉

龍井菊花煙乳鴿

蟹肉鮮蝦蝦乾蝦醬炒飯

大班樓一向是預約困難店，現時相信難上加難，大班樓網頁指訂座已滿至2026年6月30日。下一季度（2026年7月至9月）的預訂將於5月7日上午9時開放。大家要 mark 定時間準備預訂，祝好運！

「亞洲50最佳餐廳」第二名︰新派粵菜餐廳永

新派粵菜餐廳永的餐飲哲學，於餐廳網頁如是說︰緊捉中國八大菜系的獨特神髓， 揉入當代烹飪藝術，致力讓每樣食材都各盡其美；將傳統中菜細膩及雅緻的一面以「永」獨一無二的風格重新演繹。

主廚鄭永麒及其團隊重視每樣食材以最精簡的方式烹調，完滿展現出味道、口感及溫度的極致平衡，突顯其最純樸及原始的鮮味。同時，餐廳運用現代技術，例如用上德國製的乾式熟成櫃，透過精密的恆温控濕設定，出品全港只此一家的乾式熟成乳鴿、鵪鶉等。嚐味菜單每位$1,980起，珍饌嚐味菜單$2,980起。

新派粵菜餐廳「永」

新派粵菜餐廳「永」主廚鄭永麒

蔗汁脆乳鴿

連同「亞洲50最佳餐廳」第51至100位名單，香港共有10間餐廳打入亞洲100強，當中6間躋身頭50位，除了首兩席的大班樓及永，Neighborhood（第 24 位）、Estro（第 32 位）、Caprice（第 35 位）及 MONO（第 46 位）亦榜上有名。其餘四間上榜餐廳分別為 Ta Vie（第 68 位）、Vea（第 70 位）、Andō（第 88 位）及 Amber（第 90 位）。

Neighborhood餐廳招牌菜「米芝蓮星級黃金雞飯（羊肚菌鹽焗雞燴飯）」令人回味。

Estro意大利菜主廚 Antimo Maria Merone 帶來南意風味。

四季酒店Caprice乃榮獲米芝蓮三星的法國餐廳。

拉丁美洲菜MONO。

2026「亞洲 50 最佳餐廳」詳細結果

https://www.theworlds50best.com/asia/en/list/1-50

此外，剛公佈的《黑珍珠餐廳指南》中，香港上榜餐廳增至39間，比去年多。其中4間餐廳首奪一鑽，包括由南韓米芝蓮三星名廚安成宰創立的Mosu Hong Kong；融合粵 菜與法國料理手法的餐廳「志」、新派印度餐廳 Leela及精緻粵菜館萬豪金殿。同時，中法融合餐廳VEA總廚鄭永麒及法國餐廳Amber副主廚何啟東，亦分別獲頒《黑珍珠餐廳指南》年度主廚獎及年輕主廚獎。另一方面，《香港澳門米芝蓮指南 2026》亦已出爐，今年共有77間餐廳奪星，數目亦較去年增加，充分 反映香港餐飲文化的世界級水準。