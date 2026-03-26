溫傑星期四｜恒指半日再失牛熊線港股危危乎？｜泡泡瑪特連插兩日 新消費股估值邏輯崩潰？

嘉賓：香港股票分析師協會理事 溫傑

泡泡瑪特昨日（25日）公布全年業績，純利按年升3.09倍，收入亦升1.8倍，末期息2.3817元人民幣按年同樣大增1.9倍，整體符合市場預期，然而績後全日股價洗倉式暴跌22.51%。後續亦被多間大行包括瑞銀、高盛和德銀等唱淡，普遍下調目標價，其中德銀更下調評級至賣出，今日（26日）再跌逾7%，泡泡瑪特業績創新高為何投資者不買帳？

前日老鋪黃金公布業績，去年純利按年升2.3倍至48.68億元人民幣，收入升2.2倍至273億元人民幣，末期息增88%至11.95元人民幣，集團又料今年首季盈利最多達38億元人民幣，收入最多達175億元人民幣，有大行指其首季指引勝預期。績後老鋪黃金股價曾飆一成，惟近日反彈無力，連挫兩日。當Labubu遇上古法金，兩大新消費龍頭的同步回落，是板塊估值邏輯的轉型訊號？

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