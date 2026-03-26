Central Yards中環藝嚐展︱十大沉浸式體驗展區＋脆皮香蕉＋普普氣球狗啫喱＋向日葵打卡位

Central Yards 中環藝嚐展好玩喎！這場融合藝術、味覺與想像的沉浸式食藝體驗，3月26日至4月5日於中環海濱活動場地舉行，明正言順又食又玩！展覽設有十個風格獨特且充滿玩味的主題展廳，每個展廳均以標誌性藝術流派為靈感，包括代表概念藝術的「一口脆皮香蕉」、互動夾公仔機的普普氣球狗啫喱，還有印象派超巨向日葵打卡位等等驚喜十足！大家都好關心食物質素，個人認為甜點有水準而且造型有心思，朱古力最好食！

作為香港首創的沉浸式食藝體驗，Central Yards 中環藝嚐展絕對是創新及令人有記憶點。入場前，大家會獲派發橙色小籃子，好讓你遊走十大沉浸式美食藝體驗區，把你的美食一一盛載。第一站體驗以「藝術大爆發！」展廳的新普普藝術主題揭開序幕，訪客可盡情投入充滿氣球色彩的玩味空間打卡，最吸引仍是夾公仔機！你可一展身手夾取普普氣球狗啫喱，試玩過夾爪都幾實，要成功夾取不太難，至於普普氣球狗啫喱味道如何，芒果味偏向煙韌 QQ口感。

「Go Bananas！」展廳非常受歡迎，展區設計概念回應天價香蕉拍賣事件，展廳其中一面牆展示水果貼有膠帶的裝置牆，加上鏡面隧道令人著迷。大家可以打開香蕉櫃桶拎香蕉，不過藝術家巧妙地設計外表看來一樣的櫃桶，故弄玄虛，考你運氣是否開中「一口脆皮香蕉」。

「一口脆皮香蕉」是一隻真香蕉，而其尾端以天然蜂蠟包裹。

接著來到以超現實主義為靈感的「視覺饗宴」展區，讓你猶如置身夢境之中，華麗餐桌滿是高貴又奇妙的佈置，不要忘了走到餐桌另一端踏上梯級，以另一角度俯視這場盛宴，以及發掘蘊藏達利奇思妙想風格的幼滑椰子奶凍「盒中寶」！

本地藝術家阮家儀亦有參與Central Yards 中環藝嚐展，「魔法創造者」展廳透過經典懷舊玩具以至日常電子零件等工業遺物創作，加上投影設計，香港故事於牆上七彩呈現。你可於此區品嚐靈感源自本地懷舊經典玩具的小鴨朱古力！

代表現代主義的「隨心所感」展廳揉合色彩、光影與幾何元素，你可以一嘗天然纖果酸甜風味「七彩絲帶」。

「滴畫」展廳則將大膽奔放的抽象表現主義流動化作一幅活生生的畫作，訪客可從裝置中直接取得流彩特色飲品。

「藍色幻象」展廳讓訪客沉浸於迷人的藍調光影與視錯覺之中，最搞笑是展區不斷播放雞啼聲，搭配品嚐聯乘 Social Goods Modern Bakery 推出的歐普藍蛋，奇幻有趣。

「繁花盛放」展廳則邀請訪客沉浸於印象派之中，在一片奇幻的巨型花卉花園之中享受恬靜時刻，並細味品嚐精緻的佛卡夏麵包。

以空間主義為靈感的「奇珍閣」展廳，色彩繽紛的抽屜暗藏驚喜，訪客需打開去尋獲寶藏朱古力。

展覽最後一站是藝術家蛙王（郭孟浩）創作的「蛙托邦」展廳，訪客進蛙王的遊樂場可隨意拿起展品玩樂及打卡，感受「蛙托邦」的創意世界，而香脆鹹香的巴馬臣芝士蛙餅隨行附送。

參觀完展覽， 大家可於天際酒吧 Peridot品嘗一 系列限定雞尾酒及飲品，而 Monocle Café 則帶來咖啡體驗，期間限定店售賣世界各地的品味生活用品、旅行裝備及文具等。訪客亦可選購兩款限量版杯墊套裝、TASCHEN 出版書籍、 The Spark of Madness 手工醬 料，以及購買藝術家、 設計師及朱古力大師 Ryan L Foote 的朱古力系列，那正是「奇珍閣」展廳寶藏朱古力的幕後創作大師的產品呢！

Central Yards中環藝嚐展

日期︰3 月 26 日至 4 月 5 日

時間︰10am – 9pm（採取分段入場制，每半小時設一個入場時段）

地點︰中環海濱活動場地

門票︰成人平日港幣320元 起、週末及公眾假期港幣360元 起；3至12歲之兒童兒童平日港幣150元 起、週末及公眾假期港幣180元 起。2歲或以下幼童可免費入場，惟須由持票成人陪同。

Paint the Town 工作坊

在曲奇畫布上設計獨一無二的可食用調色盤，欣賞又品嘗彩色糖霜甜蜜驚喜。

日期︰3 月 28 日至 29 日及 4 月 3 日至 5 日（每日設有四節工作坊）

費用︰每節每人港幣 280 元

註︰Central Yards 中環藝嚐展門票持有人可享獨家八 五折優惠

www.edibleartfair.com