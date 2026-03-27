TACO(Trump Always Chicken Out)是特朗普經常縮沙，TAW(Trump Always Win)是特朗普經常贏，在今時的美伊戰事又和又戰期，特朗普是會無譜還是有譜？

下周一（30日）文才談特朗普在今戰贏定輸，今日（27日）先談談，霍爾木茲海峽對世界油運的重要性。

不少人仍有個上世紀70年代的認知認為霍爾木茲海峽一封，世界油運便停，這個70年代的危機，怎不被油組國知曉及予以化解，看圖一，已有條油氣管道，橫跨沙特阿拉伯隻腳而直達紅海的Yanbu港，再轉入蘇彝士運河，完全繞過了霍爾木茲海峽和阿曼海峽。

延布港石油出口大升

由於霍爾木茲海峽近月被封，走該海峽的油輪幾乎近零。但經延布港(Yanbu)出口的油則大升（圖二），達到戰前的40%左右（圖三），故世界並不少缺油缺到一滴都無，而是起碼吊住唔死絕。

唯一死絕的是石油往亞洲一水，因為都是要經霍爾木茲海峽的。但今時這個海峽對中、日、印度及肯付200萬美元過路費的油輪都放行，故對幾大亞洲經濟體，石油供應不成大問題，只是貴了，不是無了。貴就加價唄，無了，就大家一齊死。

以前伊朗一封霍爾木茲海峽，是一封，封死，但今時則有條件開條路，反映伊朗是與世界油航運路而並進，有針對，而不是無差別的打爛仔交。

特朗普今時要拿解封霍爾木茲海峽來作邀功一項，反映他今時是真係無乜功可撈，執條臭襪帶當彩帶掛在胸。為甚麼說打通霍爾木茲海峽是條臭襪帶之功？請看圖四。

已有計劃在霍爾木茲海峽對岸的「腳趾公」處挖兩條運河，如將工程交予中國做，可能兩年、三年，運河便可通行，霍爾木茲海峽的重要性就會如南昌。王勃的《滕王閣序》有云：「南昌故郡，洪都新府……襟三江而帶五湖。」昔日的交通重鎮，如今已成「檻外長江空自流」。

下周一有文討論下中、美、伊、俄在此局怎收科。

都話咗要：「善守」，「要守於九地之下啦」！不守，昨日（26日）又回跌500點，衝入市者，哎。特無譜前晚又叫，伊朗必須立即投降，不然又炸過。特無譜五日之限，48小時之限是否已限完？之後要等那一個月不炸之限？唉！都是特無譜要來爭取時間來調兵而已！打邊度、點打，下周一談。





（投資涉風險，每投資者承受風險程度不一，務必要獨立思考。筆者會因應市況而買賣。）