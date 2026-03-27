Nothing Phone (4a) 配潛望式長焦鏡頭 Glyph Bar燈延續玩味設計

Nothing新推出的Phone (4a) ，延續品牌一貫極具辨識度的透明設計語言，並進一步將中階手機的外觀、拍攝、熒幕與系統體驗全面升級。今代 Phone (4a) 主打更精緻的機身設計、全新Glyph互動燈效，以及加入潛望式長焦鏡頭，功能比以往更全面。

Nothing新推出的Phone (4a) 。

Phone (4a) 採用透明機背設計，上半部突顯中央鏡頭模組、紅色錄影指示燈及全新由7個方形發光區內的63顆 mini-LED組成的 Glyph Bar，可用於拍照或錄影時作柔光燈使用，更可作通話、訊息、充電、計時器等的進度提示，機身下半部則保留可視化內部結構。手機同時加強耐用性，採用金屬按鍵、強化邊框及加固鏡頭模組，並支援 IP64 防護等級，更提供黑、白、粉紅與藍配色。

Phone (4a) 配備6.78吋AMOLED 熒幕，支援1.5K解像度。

Phone (4a) 設有3,200萬像素自拍鏡頭。

Phone (4a) 採用Snapdragon 7s Gen 4處理器，內置12GB記憶體及256GB儲存，安兔兔測試得分超過116萬，能應付日常使用需要。同時，手機配備6.78吋AMOLED 熒幕，支援1.5K解像度、120Hz自適應刷新率、2,500Hz觸控採樣率，以及最高 4,500nits峰值亮度。Phone (4a) 內置 5,080mAh 電池，支援50W有線快充，官方稱30分鐘可充至 60%，同時亦提供電池健康管理確保電池健康。

支援屏下指紋解鎖功能。

Phone (4a) 延續品牌一貫極具辨識度的透明設計語言。

Phone (4a) 配備三個主鏡頭，更加入紅色錄影指示燈及全新Glyph Bar。

Phone (4a) 的最大升級是加入5,000萬像素3.5倍OIS潛望式長焦鏡頭，配合5,000萬像素 OIS 主鏡頭、800萬像素超廣角鏡頭及3,200萬像素自拍鏡頭，構成同級少見的完整焦段組合，覆蓋0.6倍到70倍變焦。配合TrueLens Engine 4影像引擎，以及支援Ultra XDR、Motion Photos、AI照片橡皮擦和全新浮水印選項，影像玩法亦比以往更豐富。

機身左側設有Essential Key按鍵。

音量鍵及電源鍵設在機身右側。

手機採用USB Type-C介面充電，並支援50W有線快充。

Phone (4a) 支援雙SIM卡。

除了傳統的黑白色外，Phone (4a) 更加入粉紅與藍配色。

Glyph介面可設定Glyph Bar的功能，如作通話、訊息、充電、計時器等的進度提示。

保留了有AI摘要功能的Essential Space，可配合機身Essential Key使用。

Phone (4a) 提供最多70倍變焦功能。

Phone (4a) 採用Snapdragon 7s Gen 4處理器，安兔兔測試得分超過116萬，能應付日常使用需要。

新加入的潛望式長焦鏡頭，能拍攝出清晰細緻的照片。

總結



Phone (4a) 有不俗的使用體驗，尤其是其升級的潛望式長焦鏡頭，整體攝力媲美旗艦手機，加上Nothing手機獨有的AI Dashboard、Essential Search、Essential Memory、Playground及雲端版 Essential Space，進一步強化日常使用的個人化與智能體驗。順帶一提，購買Phone (4a) 會附送Nothing Ear (open)（價值$1199）、手機繩（價值$280）及開瓶器（價值$120），變相令手機的定價更見吸引。

同場加映：Nothing首款專業級頭戴式耳機

Nothing同場發表全新頭戴式耳機 Headphone (a)，為品牌音訊產品線加入一款更具時尚感與實用性的新品。新作延續Nothing一向高辨識度的設計語言，並加入粉紅、黃、白及黑四款配色，整體觀感比一般頭戴式耳機更有個性。Headphone (a) 機身重約310克，配備透氣記憶海綿耳墊，強調長時間佩戴依然舒適，亦支援IP52防護。

聲音表現方面，耳機支援Hi-Res Audio Wireless及LDAC，並搭載40mm鍍鈦驅動單體，帶來更細緻清晰的高解析音色，兼顧低頻力度與整體層次感。功能方面亦加入自適應ANC主動降噪、通透模式及AI通話降噪技術，提升在不同環境下的聆聽與通話表現。操作則沿用Nothing招牌的Roller、Paddle與Button實體控制設計，調校音量、切歌、切換降噪模式都更直接自然。

續航力更是Headphone (a) 一大亮點，關閉ANC後最長可播放135小時，快充5分鐘可使用5小時。定價$1,499。

Headphone (a) 延續Nothing一向高辨識度的設計語言。

採用USB Type-C介面充電。

耳機用上40mm鍍鈦驅動單體，提供了堅固耐用的結構，傳遞出強勁且無失真的聲音。

操作則沿用Nothing招牌的Roller、Paddle與Button實體控制設計。

作業系統：Android 16

處理器：Qualcomm Snapdragon 7s Gen 4 2.7GHz八核

記憶體：12GB RAM / 256GB ROM

顯示屏：1,224 x 2,720像素，6.78吋多點觸控柔性AMOLED

制式：GSM 850/900/1800/1900Hz / WCDMA Band 1/2/4/5/6/8/19 / LTE Band 1/2/3/5/7/8/12/17/18/19/20/25/26/28/30/34/38/40/41/42/48/66/71 / 5G NR n1/2/3/5/7/8/12/20/28/38/40/41/48/66/71/77/78

通訊：802.11 a/b/g/n/ac/ax / Bluetooth 5.4

鏡頭：3,200萬像素（前置） / 5,000萬像素主攝 + 800萬像素120°超廣角 + 5,000萬像素潛望 長焦（後置）

其他：GPS/Galileo/GLONASS/Beidou/QZSS / NFC / 屏幕指紋感應器

電池：內置5,080mAh

體積：163.9 x 77.5 x 8.5毫米

重量：205克

售價：$3,699

查詢：Synergy 3183 0168