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Nothing Phone (4a) 配潛望式長焦鏡頭 Glyph Bar燈延續玩味設計
數碼創科

Nothing Phone (4a) 配潛望式長焦鏡頭 Glyph Bar燈延續玩味設計

手機情報站
徐帥
手機情報站

　　Nothing新推出的Phone (4a) ，延續品牌一貫極具辨識度的透明設計語言，並進一步將中階手機的外觀、拍攝、熒幕與系統體驗全面升級。今代 Phone (4a) 主打更精緻的機身設計、全新Glyph互動燈效，以及加入潛望式長焦鏡頭，功能比以往更全面。

 

Nothing Phone (4a) 配潛望式長焦鏡頭 Glyph Bar燈延續玩味設計

Nothing新推出的Phone (4a) 。

 

　　Phone (4a) 採用透明機背設計，上半部突顯中央鏡頭模組、紅色錄影指示燈及全新由7個方形發光區內的63顆 mini-LED組成的 Glyph Bar，可用於拍照或錄影時作柔光燈使用，更可作通話、訊息、充電、計時器等的進度提示，機身下半部則保留可視化內部結構。手機同時加強耐用性，採用金屬按鍵、強化邊框及加固鏡頭模組，並支援 IP64 防護等級，更提供黑、白、粉紅與藍配色。

 

　　

 

Nothing Phone (4a) 新加潛望式長焦鏡頭 全新Glyph Bar延續品牌玩味性

Phone (4a) 配備6.78吋AMOLED 熒幕，支援1.5K解像度。

 

Nothing Phone (4a) 新加潛望式長焦鏡頭 全新Glyph Bar延續品牌玩味性

Phone (4a) 設有3,200萬像素自拍鏡頭。

 

       Phone (4a) 採用Snapdragon 7s Gen 4處理器，內置12GB記憶體及256GB儲存，安兔兔測試得分超過116萬，能應付日常使用需要。同時，手機配備6.78吋AMOLED 熒幕，支援1.5K解像度、120Hz自適應刷新率、2,500Hz觸控採樣率，以及最高 4,500nits峰值亮度。Phone (4a) 內置 5,080mAh 電池，支援50W有線快充，官方稱30分鐘可充至 60%，同時亦提供電池健康管理確保電池健康。

 

　　

Nothing Phone (4a) 新加潛望式長焦鏡頭 全新Glyph Bar延續品牌玩味性

支援屏下指紋解鎖功能。

 

Nothing Phone (4a) 新加潛望式長焦鏡頭 全新Glyph Bar延續品牌玩味性

Phone (4a) 延續品牌一貫極具辨識度的透明設計語言。

 

Nothing Phone (4a) 新加潛望式長焦鏡頭 全新Glyph Bar延續品牌玩味性

Phone (4a) 配備三個主鏡頭，更加入紅色錄影指示燈及全新Glyph Bar。

 

        Phone (4a) 的最大升級是加入5,000萬像素3.5倍OIS潛望式長焦鏡頭，配合5,000萬像素 OIS 主鏡頭、800萬像素超廣角鏡頭及3,200萬像素自拍鏡頭，構成同級少見的完整焦段組合，覆蓋0.6倍到70倍變焦。配合TrueLens Engine 4影像引擎，以及支援Ultra XDR、Motion Photos、AI照片橡皮擦和全新浮水印選項，影像玩法亦比以往更豐富。

 

 

Nothing Phone (4a) 新加潛望式長焦鏡頭 全新Glyph Bar延續品牌玩味性

機身左側設有Essential Key按鍵。 

 

Nothing Phone (4a) 新加潛望式長焦鏡頭 全新Glyph Bar延續品牌玩味性

音量鍵及電源鍵設在機身右側。

 

Nothing Phone (4a) 新加潛望式長焦鏡頭 全新Glyph Bar延續品牌玩味性

手機採用USB Type-C介面充電，並支援50W有線快充。

 

Nothing Phone (4a) 新加潛望式長焦鏡頭 全新Glyph Bar延續品牌玩味性

Phone (4a) 支援雙SIM卡。

 

Nothing Phone (4a) 新加潛望式長焦鏡頭 全新Glyph Bar延續品牌玩味性

除了傳統的黑白色外，Phone (4a) 更加入粉紅與藍配色。

 

Nothing Phone (4a) 新加潛望式長焦鏡頭 全新Glyph Bar延續品牌玩味性

Glyph介面可設定Glyph Bar的功能，如作通話、訊息、充電、計時器等的進度提示。

 

Nothing Phone (4a) 新加潛望式長焦鏡頭 全新Glyph Bar延續品牌玩味性

保留了有AI摘要功能的Essential Space，可配合機身Essential Key使用。

 

Nothing Phone (4a) 新加潛望式長焦鏡頭 全新Glyph Bar延續品牌玩味性

Phone (4a) 提供最多70倍變焦功能。

 

Nothing Phone (4a) 新加潛望式長焦鏡頭 全新Glyph Bar延續品牌玩味性

Phone (4a) 採用Snapdragon 7s Gen 4處理器，安兔兔測試得分超過116萬，能應付日常使用需要。

 

Nothing Phone (4a) 新加潛望式長焦鏡頭 全新Glyph Bar延續品牌玩味性

新加入的潛望式長焦鏡頭，能拍攝出清晰細緻的照片。

 

總結
 

　　Phone (4a) 有不俗的使用體驗，尤其是其升級的潛望式長焦鏡頭，整體攝力媲美旗艦手機，加上Nothing手機獨有的AI Dashboard、Essential Search、Essential Memory、Playground及雲端版 Essential Space，進一步強化日常使用的個人化與智能體驗。順帶一提，購買Phone (4a) 會附送Nothing Ear (open)（價值$1199）、手機繩（價值$280）及開瓶器（價值$120），變相令手機的定價更見吸引。

 

同場加映：Nothing首款專業級頭戴式耳機

 

　　Nothing同場發表全新頭戴式耳機 Headphone (a)，為品牌音訊產品線加入一款更具時尚感與實用性的新品。新作延續Nothing一向高辨識度的設計語言，並加入粉紅、黃、白及黑四款配色，整體觀感比一般頭戴式耳機更有個性。Headphone (a) 機身重約310克，配備透氣記憶海綿耳墊，強調長時間佩戴依然舒適，亦支援IP52防護。

 

　　聲音表現方面，耳機支援Hi-Res Audio Wireless及LDAC，並搭載40mm鍍鈦驅動單體，帶來更細緻清晰的高解析音色，兼顧低頻力度與整體層次感。功能方面亦加入自適應ANC主動降噪、通透模式及AI通話降噪技術，提升在不同環境下的聆聽與通話表現。操作則沿用Nothing招牌的Roller、Paddle與Button實體控制設計，調校音量、切歌、切換降噪模式都更直接自然。

 

　　續航力更是Headphone (a) 一大亮點，關閉ANC後最長可播放135小時，快充5分鐘可使用5小時。定價$1,499。

 

 

Nothing Phone (4a) 新加潛望式長焦鏡頭 全新Glyph Bar延續品牌玩味性

Headphone (a) 延續Nothing一向高辨識度的設計語言。

 

Nothing Phone (4a) 新加潛望式長焦鏡頭 全新Glyph Bar延續品牌玩味性

採用USB Type-C介面充電。

 

Nothing Phone (4a) 新加潛望式長焦鏡頭 全新Glyph Bar延續品牌玩味性

耳機用上40mm鍍鈦驅動單體，提供了堅固耐用的結構，傳遞出強勁且無失真的聲音。

 

Nothing Phone (4a) 新加潛望式長焦鏡頭 全新Glyph Bar延續品牌玩味性

操作則沿用Nothing招牌的Roller、Paddle與Button實體控制設計。

 

 

作業系統：Android 16

處理器：Qualcomm Snapdragon 7s Gen 4 2.7GHz八核

記憶體：12GB RAM / 256GB ROM

顯示屏：1,224 x 2,720像素，6.78吋多點觸控柔性AMOLED

制式：GSM 850/900/1800/1900Hz / WCDMA Band 1/2/4/5/6/8/19 / LTE Band 1/2/3/5/7/8/12/17/18/19/20/25/26/28/30/34/38/40/41/42/48/66/71 / 5G NR n1/2/3/5/7/8/12/20/28/38/40/41/48/66/71/77/78

通訊：802.11 a/b/g/n/ac/ax / Bluetooth 5.4

鏡頭：3,200萬像素（前置） / 5,000萬像素主攝 + 800萬像素120°超廣角 + 5,000萬像素潛望 長焦（後置）

其他：GPS/Galileo/GLONASS/Beidou/QZSS / NFC / 屏幕指紋感應器

電池：內置5,080mAh

體積：163.9 x 77.5 x 8.5毫米

重量：205克

售價：$3,699

查詢：Synergy 3183 0168

 

Tags:#數碼潮物#手機#智能手機#頭戴式眼鏡#Glyph Bar#Nothing Phone (4a)
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