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海洋公園半價優惠｜Sanrio蔚藍海洋之旅登場，海洋列車新面貌
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海洋公園半價優惠｜Sanrio蔚藍海洋之旅登場，海洋列車新面貌

玩樂假期
玩樂假期
TEXT:wong lin lin rachelPHOTO:海洋公園

　　海洋公園 x Sanrio characters「蔚藍海洋之旅」，六大人氣Sanrio characters與大家進行深海探險之旅。適逢Pompompurin（布甸狗）迎來出道30周年，並登上人氣角色冠軍，Pompompurin於3月28日至8月23日期間，在海洋公園舉行慶祝派對。

 

　　高峰樂園的纜車站廣場搖身一變成「Pompompurin 30 周年秘密花園」，有超巨型2.5米高 Pompompurin 充氣裝置登場，成為最紅打卡熱點。花園不時有泡泡輕輕飄浮，為整個場景增添夢幻感。

 

海洋公園推半價優惠，Sanrio蔚藍海洋之旅角色陪玩到8月，海洋列車全新面貌

海洋公園推半價優惠，Sanrio蔚藍海洋之旅角色陪玩到8月，海洋列車全新面貌

 

　　同時，海洋公園海洋列車有全新面貌，升級後的列車會有期間限定「蔚藍海洋之旅」主題影片，一眾 Sanrio characters 與海洋生物為大家進行導航，穿梭深海往返山下海濱樂園及山上高峰樂園。

 

海洋公園推半價優惠，Sanrio蔚藍海洋之旅角色陪玩到8月，海洋列車全新面貌

 

　　到時記得在海濱樂園參加「Sanrio characters 深海夢幻探險」，全新景點 My Melody 與 Kuromi 的幻彩派對體驗，能夠參加My Melody 及 Kuromi的「My Melody & Kuromi 派對屋」私人派對，現場由粉色和紫色主題的梳妝枱、特別造型梳化，以及霓虹燈閃耀的遊戲室，處處充滿驚喜。

 

海洋公園推半價優惠，Sanrio蔚藍海洋之旅角色陪玩到8月，海洋列車全新面貌

海洋公園推半價優惠，Sanrio蔚藍海洋之旅角色陪玩到8月，海洋列車全新面貌

 

　　除了跟一眾角色見面之外，還可以購買 Sanrio characters 遊園探險卡參加「Sanrio characters 遊園大作戰」，展開大型互動體驗之旅，解鎖 20 個結合特效及聲效的互動裝置，而「Pompompurin 30 周年秘密花園」內更加添了兩個全新裝置等大家探索。此外，Sanrio characters 亦會於公園兩個景點與大家見面互動及合照，晚上則會有特別版「光影盛夜」匯演登場。

 

海洋公園推半價優惠，Sanrio蔚藍海洋之旅角色陪玩到8月，海洋列車全新面貌

 

　　配合活動，有大量海洋公園 x Sanrio characters 聯乘系列的全新精品，包括必買的親子印花 T 恤、特別版環保袋、摺傘和桌面滑鼠墊等。園內遊戲攤位亦將推出新一輪聯乘獎品，現凡購買遊戲攤位現金券滿港幣 500 元，更可獲贈 Sanrio characters 波士頓包，數量有限，送完即止。

 

更多活動詳情，請瀏覽： https://www.oceanpark.com.hk/tc/park-experience/oceanpark-sanriocharacters-marine-wonders

 

　　除了 Sanrio 的精彩體驗外，互動手機遊戲「熊貓掃碼大探索」亦將再度登場，多達 50 個二維碼遍布山下海濱樂園，只要用手機掃描解鎖獨家大熊貓虛擬卡牌。集齊指定數量及特定牌組更可換領豐富禮品，包括「與動物親上加親」體驗活動、指定餐飲及遊戲攤位折扣券、入場門票，以及海洋公園全年會籍！

 

*以上抽獎活動受有關條款及細則約束。

 

海洋公園推半價優惠，Sanrio蔚藍海洋之旅角色陪玩到8月，海洋列車全新面貌

海洋公園推半價優惠，Sanrio蔚藍海洋之旅角色陪玩到8月，海洋列車全新面貌

 

門票優惠：

　　為慶祝海洋公園 49 周年，即日起至 2026 年 4 月 12 日，凡香港居民身份證號碼同時包含數字「4」和「9」，可以低至 51 折購買海洋公園門票，成人及小童門票分別為港幣 274 元及137 元。而身份證號碼包含數字「4」或「9」的訪客，亦可享成人及小童門票特別優惠，票價分別為港幣 404 元及 202 元。

 

　　此外，訪客亦可由即日起至 2026 年 5 月 31 日，購買有效期至 2026 年 6 月 30 日的「二人同行」及「三人同行」成人套票，以低至七折優惠。

 

Tags:#海洋公園#Sanrio#布甸狗#Jetso#著數優惠#Hot deals
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