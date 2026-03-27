復活節朱古力優惠︱GODIVA復活蛋禮盒8折，Venchi  Cremino三層方形開心果朱古力 

復活節即將來到，買朱古力氹自己開心應節一下？GODIVA特別推出迷你復活蛋造型朱古力，即日起凡購買品牌指定產品，VIP會員享8折優惠，並額外免費獲贈3顆春季限定散裝朱古力，購買指定夾心及松露朱古力更買一送一。而意大利品牌Venchi的Cremino系列加入新元素，研發出5款精緻口味三層方形朱古力，包括大熱的開心果口味，朱古力控必試！

GODIVA最新特別推出迷你復活蛋造型朱古力，以薄脆可可外殼包裹細膩內餡，包括覆盆莓、榛子及餅乾慕絲口味，細細粒滿足口感， 罪惡感大減。由即日起，凡購買GODIVA春季復活蛋形朱古力禮盒12顆裝，VIP會員可享8折優惠，並免費獲贈3顆春季限定散裝朱古力；凡購買迷你復活蛋禮盒5顆裝，即可享買4送1優惠；凡購買任何2件春季朱古力系列禮盒（不包括迷你復活蛋禮盒5顆裝)，即可免費獲贈3顆春季限定散裝朱古力。

送禮的話可以考慮七款雅緻禮盒，迷你復活蛋禮盒5顆裝$99有齊五款口味，可以開心share！復活蛋造型朱古力有焦糖脆脆牛奶、杏仁牛奶兩款口味，而彩飾禮盒則仿效琺瑯工藝，呈現立體浮雕般的鮮花與枝葉圖案，紋理細膩華美，內含多款蛋形朱古力。

迷你復活蛋禮盒5顆裝HK$99

春季朱古力花形鐵盒6顆裝HK$299



春季復活蛋形朱古力禮盒5顆裝HK$199

春季復活蛋形朱古力禮盒12顆裝HK$799



復活蛋造型杏仁牛奶朱古力HK$199



小兔與復活蛋造型黑朱古力HK$229

除此之外，GODIVA即日起至2026年3月29日，凡於GODIVA專門店選購精選夾心、松露或片裝朱古力即可享雙重驚喜禮遇。

• 優惠一：GODIVA指定夾心及松露朱古力買一送一

• 優惠二：GODIVA指定散裝片裝朱古力買十送十

https://www.godiva.com.hk/chocolate/spring-2026.html

Venchi Cremino系列方形朱古力

意大利品牌Venchi亦是一眾朱古力迷的心水推介，最近品牌為擁有百年歷史的Cremino系列加入新元素，研發出三層方形朱古力，系列共5款精緻口味包括開心果黑朱古力、開心果朱古力、1878 朱古力、黃金焦糖杏仁朱古力及特濃黑朱古力。朱古力外表的的骰骰，卻有豐富層次及質感細膩，三層口味層次分明卻彼此融合，加上使用天然原料製成，不含人工成分、麩質及棕櫚油，食用更安心，8粒/100克售價$153。

開心果黑朱古力，結合香濃開心果醬與濃郁黑朱古力，中間夾著一層開心果蓉。





開心果朱古力，開心果醬朱古力夾在兩層開心果牛奶榛子蓉中。



1878 朱古力，兩層以純皮埃蒙特榛子製成的牛奶朱古力榛子蓉，中間夾著一層杏仁蓉白朱古力。



黃金焦糖杏仁朱古力，一層黑朱古力杏仁蓉與幼滑的焦糖白朱古力美味交織。



特濃黑朱古力，兩層黑朱古力榛子蓉中間夾著一層地中海黑朱古力杏仁蓉。

Venchi 將舉行「The Cremino Trio」企劃，亮點包括與入選 Asia’s 50 Best Bars 2025 的創意雞尾酒吧 The Savory Project 攜手打造全港首間期間限定 Cremino Bar，創作以 Cremino 系列5款朱古力為靈感的五款全新 Creminotail 特調雞尾酒， 同時Venchi指定門市將化身 Cremino 打卡主題空間。

https://venchi.com.hk





