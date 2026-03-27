歡迎回來

網頁已經閒置了一段時間，為確保不會錯過最新的內容。請重新載入頁面。立即重新載入

查看更多etnet精彩內容

復活節好去處2026︱香港國際試食節$1美食推介+懷舊士多+...
玩樂旅遊 玩樂假期

復活節好去處2026︱香港國際試食節$1美食推介+懷舊士多+...
大埔火災|遺體修復師以AI+3D打印+特技化妝 還原樣貌，讓...
心理情緒 說說心理話

大埔火災|遺體修復師以AI+3D打印+特技化妝 還原樣貌，讓...
Juvelook首推護膚品牌Juvelook Skincar...
Beauty Lazy Girl Beauty Hacks

Juvelook首推護膚品牌Juvelook Skincar...
lifestyle
全文搜索
Youtube Facebook Instagram
股票
美股
Highlight:
【美股頁面大革新】立即探索新功能！
【立即申請】etnet 手機串流報價服務強化版MQ 每月只需HK$68！
etnet TV
新聞
主頁
專題透視
焦點新聞
即時新聞
評論
圖片新聞
傳聞
貼士
港交所新聞
搜尋
透視大灣區
理財easy叻
股票
主頁
即時報價
指數
行業
20大股票
創新高
賣空
熱炒概念股
AH股
IPO
公司資料庫
多櫃台
期貨期權
即時指數期貨
即時股票期貨
即時期權
新聞及評論
即時圖表分析
即時監察表
權證
權證主頁
新聞及評論
即時報價
搜尋
成交分析
即時20大排行
發行商精選
新上市／到期
教室
ETF
主頁
ETF市場研究所
主題
報價
篩選器
比較
新聞及評論
美股ETF
美股ETF報價
美股
主頁
環球指數
宏觀數據
新聞
行業
概念
20大股票
創新高低
選股策略
篩選器
報價
ETF
A股
A股主頁
額度
滬深港通
滬深報價
指數
行業
20大股票
AH股
風險警示板
新聞
教室
公司搜尋
外匯黃金
主頁
新聞及評論
定期存款
銀行外幣兌換
港元匯率
美元匯率
貴金屬
經濟數據
市場指標
央行議息時間表
HIBOR走勢
最優惠利率
加密貨幣
主頁
新聞
虛幣報價
虛幣ETF
基金
基金主頁
基金新聞
基金排行榜
基金搜尋
產品登場
專家見地
基金數據
RQFII 人民幣基金
基金互認
MPF
MPF主頁
新聞及評論
營辦商大比拼
積金報價
積金搜尋
積金比較
積金排行榜
MPF教室
我的MPF
地產
地產頻道首頁
新盤登場
熱門租售盤
成交排行榜
工商鋪成交
樓市走勢圖
地產新聞
買賣須知
網上估價易
業主放盤
免費搵盤
生活
主頁
熱話
世事政情
財富管理
辦公室日常
影視娛樂
美食
玩樂旅遊
會員專區
專欄
健康好人生
香港好去處
海鮮優惠
DIVA
Fashion
Beauty
Sex & Love
Fitness & Wellness
Watch & Jewelry
Art & Living
Travel & Dining
Columnists
健康好人生
醫學通識
中醫養生
癌症
健康飲食
痛症解碼
三高
輕鬆護老
心理情緒
敏感症
減肥瘦身
兩性
專欄
消委會報告
香港好去處
主頁
投票區
復活節朱古力優惠︱GODIVA復活蛋禮盒8折，Venchi  Cremino三層方形開心果朱古力 
美食情報
美食優惠

復活節朱古力優惠︱GODIVA復活蛋禮盒8折，Venchi  Cremino三層方形開心果朱古力 

搵食地圖
搵食地圖
TEXT:Eunice ChowPHOTO:GODIVA、Venchi  

　　復活節即將來到，買朱古力氹自己開心應節一下？GODIVA特別推出迷你復活蛋造型朱古力，即日起凡購買品牌指定產品，VIP會員享8折優惠，並額外免費獲贈3顆春季限定散裝朱古力，購買指定夾心及松露朱古力更買一送一。而意大利品牌Venchi的Cremino系列加入新元素，研發出5款精緻口味三層方形朱古力，包括大熱的開心果口味，朱古力控必試！

 

　　GODIVA最新特別推出迷你復活蛋造型朱古力，以薄脆可可外殼包裹細膩內餡，包括覆盆莓、榛子及餅乾慕絲口味，細細粒滿足口感， 罪惡感大減。由即日起，凡購買GODIVA春季復活蛋形朱古力禮盒12顆裝，VIP會員可享8折優惠，並免費獲贈3顆春季限定散裝朱古力；凡購買迷你復活蛋禮盒5顆裝，即可享買4送1優惠；凡購買任何2件春季朱古力系列禮盒（不包括迷你復活蛋禮盒5顆裝)，即可免費獲贈3顆春季限定散裝朱古力。

 

復活蛋朱古力優惠︱GODIVA復活蛋禮盒8折，Venchi  Cremino三層方式開心果朱古力

復活蛋朱古力優惠︱GODIVA復活蛋禮盒8折，Venchi  Cremino三層方式開心果朱古力

 

　　送禮的話可以考慮七款雅緻禮盒，迷你復活蛋禮盒5顆裝$99有齊五款口味，可以開心share！復活蛋造型朱古力有焦糖脆脆牛奶、杏仁牛奶兩款口味，而彩飾禮盒則仿效琺瑯工藝，呈現立體浮雕般的鮮花與枝葉圖案，紋理細膩華美，內含多款蛋形朱古力。

 

 

復活蛋朱古力優惠︱GODIVA復活蛋禮盒8折，Venchi  Cremino三層方式開心果朱古力

迷你復活蛋禮盒5顆裝HK$99

 

復活蛋朱古力優惠︱GODIVA復活蛋禮盒8折，Venchi  Cremino三層方式開心果朱古力

春季朱古力花形鐵盒6顆裝HK$299
 

復活蛋朱古力優惠︱GODIVA復活蛋禮盒8折，Venchi  Cremino三層方式開心果朱古力

春季復活蛋形朱古力禮盒5顆裝HK$199

 

復活蛋朱古力優惠︱GODIVA復活蛋禮盒8折，Venchi  Cremino三層方式開心果朱古力

春季復活蛋形朱古力禮盒12顆裝HK$799
 

復活蛋朱古力優惠︱GODIVA復活蛋禮盒8折，Venchi  Cremino三層方式開心果朱古力

復活蛋造型杏仁牛奶朱古力HK$199
 

復活蛋朱古力優惠︱GODIVA復活蛋禮盒8折，Venchi  Cremino三層方式開心果朱古力

小兔與復活蛋造型黑朱古力HK$229

 

　　除此之外，GODIVA即日起至2026年3月29日，凡於GODIVA專門店選購精選夾心、松露或片裝朱古力即可享雙重驚喜禮遇。

 

　　•    優惠一：GODIVA指定夾心及松露朱古力買一送一

　　•    優惠二：GODIVA指定散裝片裝朱古力買十送十

 

 

復活蛋朱古力優惠︱GODIVA復活蛋禮盒8折，Venchi  Cremino三層方式開心果朱古力

 

https://www.godiva.com.hk/chocolate/spring-2026.html 

 

Venchi  Cremino系列方形朱古力

 

　　意大利品牌Venchi亦是一眾朱古力迷的心水推介，最近品牌為擁有百年歷史的Cremino系列加入新元素，研發出三層方形朱古力，系列共5款精緻口味包括開心果黑朱古力、開心果朱古力、1878 朱古力、黃金焦糖杏仁朱古力及特濃黑朱古力。朱古力外表的的骰骰，卻有豐富層次及質感細膩，三層口味層次分明卻彼此融合，加上使用天然原料製成，不含人工成分、麩質及棕櫚油，食用更安心，8粒/100克售價$153。

 

復活蛋朱古力優惠︱GODIVA復活蛋禮盒8折，Venchi  Cremino三層方式開心果朱古力

復活蛋朱古力優惠︱GODIVA復活蛋禮盒8折，Venchi  Cremino三層方式開心果朱古力

復活蛋朱古力優惠︱GODIVA復活蛋禮盒8折，Venchi  Cremino三層方式開心果朱古力

開心果黑朱古力，結合香濃開心果醬與濃郁黑朱古力，中間夾著一層開心果蓉。
 
 

復活蛋朱古力優惠︱GODIVA復活蛋禮盒8折，Venchi  Cremino三層方式開心果朱古力

復活蛋朱古力優惠︱GODIVA復活蛋禮盒8折，Venchi  Cremino三層方式開心果朱古力

開心果朱古力，開心果醬朱古力夾在兩層開心果牛奶榛子蓉中。
 

復活蛋朱古力優惠︱GODIVA復活蛋禮盒8折，Venchi  Cremino三層方式開心果朱古力

1878 朱古力，兩層以純皮埃蒙特榛子製成的牛奶朱古力榛子蓉，中間夾著一層杏仁蓉白朱古力。
 

復活蛋朱古力優惠︱GODIVA復活蛋禮盒8折，Venchi  Cremino三層方式開心果朱古力

黃金焦糖杏仁朱古力，一層黑朱古力杏仁蓉與幼滑的焦糖白朱古力美味交織。
 

復活蛋朱古力優惠︱GODIVA復活蛋禮盒8折，Venchi  Cremino三層方式開心果朱古力

特濃黑朱古力，兩層黑朱古力榛子蓉中間夾著一層地中海黑朱古力杏仁蓉。

 

　　Venchi 將舉行「The Cremino Trio」企劃，亮點包括與入選 Asia’s 50 Best Bars 2025 的創意雞尾酒吧 The Savory Project 攜手打造全港首間期間限定 Cremino Bar，創作以 Cremino 系列5款朱古力為靈感的五款全新 Creminotail 特調雞尾酒， 同時Venchi指定門市將化身 Cremino 打卡主題空間。

 

復活蛋朱古力優惠︱GODIVA復活蛋禮盒8折，Venchi  Cremino三層方式開心果朱古力

復活蛋朱古力優惠︱GODIVA復活蛋禮盒8折，Venchi  Cremino三層方式開心果朱古力

 

https://venchi.com.hk 



 

Tags:#朱古力#Godiva#Venchi#美食優惠#美食情報#復活節2026
Add a comment ...Add a comment ...
IKEA黑白甜品系列︱芝麻糊＋豆腐布甸＋芝麻撻最平$9.9＋yuu會員指定菜式85折
更多搵食地圖文章
IKEA黑白甜品系列︱芝麻糊＋豆腐布甸＋芝麻撻最平$9.9＋yuu會員指定菜式85折

投票區

宏福苑火災聽證會揭多項漏洞
247
|
2

你認為宏福苑火災所反映主要問題是甚麼？

跨部門協調不足
3%
政府部門監管不力
77%
承建商安全意識及責任不足
13%
工程期間安全措施安排失當
5%
其他／難以判斷
2%
投票期：2026-03-23 ~ 2026-04-23
最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處

Comment

暫無回應
最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處