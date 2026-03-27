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聯賽盃失利︱阿仙奴輸比賽 亦輸心態；曼城捧盃有運 亦有部署
娛樂新聞

聯賽盃失利︱阿仙奴輸比賽 亦輸心態；曼城捧盃有運 亦有部署

足球俱樂部
主教練
足球俱樂部

　　聯賽盃決賽最終以曼城 2：0 捧盃告終，比賽並不如比分一面倒，反而阿仙奴更實際佔優，但現實卻揭示了阿仙奴仍未跨越的分水嶺——奪冠的信心危機。

 

　　本季阿仙奴狀態較佳、近況更穩，過去五次對賽亦佔優，甚至在決賽開局 20 分鐘完全壓住曼城。但決賽往往不是講場面，而是講把握；不是看哪隊射門多，而是誰能在關鍵時刻做最正確的決定。

 

　　阿仙奴上半場三度威脅曼城龍門，被查福特連環撲出，這本來是破局的最佳窗口。但未能把握後，曼城逐步升溫，尤其在上半場最後5分鐘，其實曼城已經壓制阿仙奴，來到下半場控球率一度達 74%，反客為主。

 

聯賽盃失利︱阿仙奴輸比賽 亦輸心態；曼城捧杯有運 亦有部署

若單看射門數字，10：10 平手；若看射中次數，曼城較多。而預期入球率，曼城約 2.3、阿仙奴約 1.1，也證明曼城的威脅更為實質。

 

　　首個入球源自阿利沙巴拿加的低級犯錯，印證上星期講的一點，比賽不但看技術，運氣都是關鍵一環。一如上星期文章所評述，運氣是關鍵。

 

　　但曼城能在四分鐘內連入兩球，看似有運氣幫忙，但實際也是哥迪奧拿的部署、臨場調整、球員成熟度產生共鳴的結果。

 

　　阿仙奴的系統很強，最起碼在今季的聯賽，槍手的系統性優勢，壓到不少球隊，所以才一路領先。

 

聯賽盃失利︱阿仙奴輸比賽 亦輸心態；曼城捧杯有運 亦有部署

體系越強，越容易陷入一個陷阱：沒有 B 計劃。這就是阿迪達未能突破的原因。其實今季阿仙奴經常遇到相同情況，踢得積極，但攻不破對手，結果一是靠死球，一是靠運氣，阿迪達依賴的，就是節奏重返自己一方，而非打破這個錯誤的節奏。

 

　　何謂系統性優勢？就是穩定、有固定踢法、有平衡的戰術；但，系統性的優勢，往往缺乏的就是應變，尤其遇上冠軍級對手的針對部署，來到一場過的決賽，臨場調整的速度明顯不夠。

 

　　而我們一直講的，阿迪達的換人思維，更是今場敗因之一，甚至被無限放大。

 

　　阿仙奴落後時仍選擇觀望，直到 65 分鐘後才開始調動，82 分鐘才換入具衝擊力的攻擊手。這種「想贏又怕輸」的調度，在聯賽可以靠節奏與體系掩蓋弱點，但在決賽這種單場淘汰賽，比賽只有90分鐘，這種思維就立刻變成弱點。反觀曼城，即使陣容有所輪換，正選7個球員從未取得過冠軍，仍能靠結構管理與比賽經驗把阿仙奴逐步壓退，這就是冠軍氣質。

 

聯賽盃失利︱阿仙奴輸比賽 亦輸心態；曼城捧杯有運 亦有部署

阿迪達不但換人時機有問題，連換人選擇都不見高明。65分鐘入替的卡拉菲奧里屬於增強左路出球與防守，並非帶來進攻變化；直到82分鐘才換入馬天尼利及捷西斯，才是「賭博式」的換人，而非一個逆轉部署，只餘下10分鐘，有何意義呢？

 

　　阿仙奴的問題從來不在球員質素，而在於心態與變通。體系強不代表能奪冠，尤其當所有對手都研究你、針對你、準備你時，單靠固定模式難以突破瓶頸。阿迪達要成為冠軍級領隊，必須學會更快、更狠、更果斷的調整，而不是等比賽自然回到自己熟悉的模式。

 

　　話雖如此，阿仙奴仍在聯賽佔據主動。只要不被這場敗仗擊垮心態，仍然有機會在季末捧起更重要的聯賽獎盃。失利不代表失勢，但若不吸取教訓，未來仍可能重蹈覆轍。

 

本周焦點

 

　　至於本週的國際賽，焦點落在意大利的世界盃附加賽。兩屆缺席世界盃的四屆冠軍，昨晚已經過了北愛爾蘭一關，接下來還有一場，面對波斯尼亞，將會決定意大利命運。

 

　　領隊加度素雖未必是戰術大師，但其熱血、鬥心與團隊凝聚力均具正面作用。意大利在陣容、經驗與整體實力上均遠勝波斯尼亞；從過往交鋒紀錄到世界排名，都顯示出意大利應能順利過關，重返決賽週。

 

　　有趣的是，意大利和阿仙奴有個非常相似的地方：有能力，但怕失敗，一旦心理失衡便容易在關鍵時刻崩潰。加度素所需要做的，就是讓球隊先克服內心，而非對手。

 

聯賽盃失利︱阿仙奴輸比賽 亦輸心態；曼城捧杯有運 亦有部署

加度素於 2013 年開始正式擔任主教練，至今已執教過意大利、西班牙、法國、希臘、瑞士與克羅地亞球會；更重要的是，加度素是 2006 年意大利世界盃奪冠的重要成員之一，與派路一剛一柔，是當年最佳中場組合。

 

Tags:#聯賽盃#阿仙奴#曼城#足球
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