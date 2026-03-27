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Sora爆紅半年即熄火！OpenAI 親手關掉AI影片生成工具，背後隱藏整個 AI 產業最殘酷的商業算盤？
數碼創科

Sora爆紅半年即熄火！OpenAI 親手關掉AI影片生成工具，背後隱藏整個 AI 產業最殘酷的商業算盤？

智城物語
方展策
智城物語

　　由OpenAI推出的影片生成工具 Sora，曾以「電影級視覺效果」震驚全球，在App Store上架首日即登頂，5天下載量衝破百萬，但6個月後卻突然收攤，究竟原因為何？要讀懂OpenAI關掉Sora的真正原因，不只是理解一家公司的策略轉向，更是看清整個AI產業正在發生的結構性轉變——從燒錢的技術競賽，演變為以算力效益、企業變現、以及資本市場敘事為核心的新競爭秩序。誰能提前看穿這套邏輯，誰就能在下一輪AI格局重組中，搶在市場前面做出正確的判斷。

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Sora每天虧損高達1,500萬美元

 

　　2026年3月23日，OpenAI在官網發布了一份關於Sora的安全防護準則，涵蓋浮水印機制、C2PA溯源元數據、強化的未成年人保護措施與音訊生成指引。同日傍晚，迪士尼公司（Walt Disney）與 OpenAI 團隊正開會討論有關Sora的合作項目；但在會議結束30分鐘後，迪士尼突然獲悉Sora將會被關閉。OpenAI 於翌日正式公布這項決定。

 

　　Sora團隊在社交平台X上寫道：「感謝每一位用Sora創作、分享、並在此聚集社群的人。你們的作品有其意義，我們知道這個消息令人失望。」這句話語氣平靜，但所代表的是一場以算力為核心、以IPO為終局的殘酷企業重組。

 

　　理解OpenAI為何關掉Sora，必須先看懂相關的財務數字。據估算，Sora每天為OpenAI帶來高達約1,500萬美元（約1.17億港元）的虧損，惟每天收入只有區區36.7 萬美元（約286.26萬港元）。更要命的是下載數字不斷下滑。Sora App獨立上架後，即使曾創下5天內突破100萬下載次數的驕人紀錄，但近期下載量已比2025年11月高峰大跌近75%，在推出不到半年內就失去了市場熱情。

 

Sora爆紅半年即熄火！OpenAI 親手關掉AI影片生成工具，背後隱藏整個 AI 產業最殘酷的商業算盤？

目前App Store上已找不到Sora App，同時OpenAI也停止提供開發者版Sora，兼且不再支援ChatGPT內的影片生成功能。（圖片來源：OpenAI官方圖片）

 

Anthropic逼出來的「紅色警報」

 

　　Sora終止服務的第一個連鎖反應，是迪士尼宣告撤資。2025年12月，迪士尼宣布將向OpenAI投資10億美元（約78億港元），並簽署一份為期3年的授權協議，開放逾200個迪士尼、Marvel、Pixar與星球大戰（Star War）角色，供Sora用戶生成AI影片，並擬在2026年初推出「粉絲創作」系列，Disney+串流平台亦計劃上架精選的AI生成影片。如今上述所有項目已胎死腹中。

 

　　能夠把OpenAI逼到這一步的，是規模遠比它小的AI初創Anthropic。自2025年12月起，OpenAI內部已進入「紅色警報」（Code Red）狀態，起因是Anthropic旗下的Claude模型在多個關鍵領域追上、甚至超越ChatGPT。

 

　　最教OpenAI高層坐立不安的是，Anthropic在企業市場的佔有率持續攀升。Anthropic旗下的Claude Code在開發者社群快速滲透，Claude Cowork則以桌面AI代理的姿態，搶進企業用戶的工作流程。Anthropic憑藉對AI編程工具的高度聚焦，在企業市場建立起比OpenAI更強大的競爭優勢，2025年底已搶佔42%的市場份額，遠超OpenAI的21%。

 

Sora爆紅半年即熄火！OpenAI 親手關掉AI影片生成工具，背後隱藏整個 AI 產業最殘酷的商業算盤？

奧特曼過去一年採取擴張策略，不停推出新產品，並將此舉比喻為「押注一堆初創公司」，但現已改弦易轍，從「押注多個」轉為「下注最強那個」，將資源集中投放到具爆發力的產品上。（圖片來源：OpenAI官方YouTube影片）

 

重組內容資源推出桌面超級 App

 

　　面對如此困境，OpenAI應用業務執行長費姬·西莫（Fidji Simo）在發給員工的備忘錄中直言：「我們意識到，精力分散給太多應用和技術堆疊，我們需要簡化。這種碎片化一直拖慢我們的速度，讓我們很難達到想要的品質標準。」她強調，公司「不能被旁枝末節分心」。在她眼中，Sora正是那個最耗算力、最難變現、最偏離主線的旁枝末節。

 

　　Sora的退場，其實只為釋放內部資源，以支援下一個重點產品：將ChatGPT桌面應用、編程助理Codex、以及AI網頁瀏覽器Atlas，整合為單一桌面超級App。它能夠自主偵測用戶需求、跨產品調度AI能力，讓用戶可以在同一操作介面下寫程式、改文件、瀏覽網頁，並指示AI替你完成各種複雜任務。

 

　　桌面超級App的骨幹是Codex，這也是目前OpenAI唯一展示出真正爆發力的新產品。自 2026 年初以來，Codex用戶數成長 3 倍、使用量增長 5 倍，現時總用戶數已突破200萬。由此可見，OpenAI最新的策略邏輯是，當不是所有產品都能成功時，只要其中一款開始展現爆發力，其餘的統統要讓路。

 

Sora爆紅半年即熄火！OpenAI 親手關掉AI影片生成工具，背後隱藏整個 AI 產業最殘酷的商業算盤？

OpenAI應用業務執行長西莫強調要摒棄「旁枝末節」，並點名AI代理將成為未來產品的核心；據悉桌面超級App項目將由她主導。（圖片來源：維基百科）

 

　　同時，Sora的收攤也為OpenAI下一代旗艦模型「Spud」騰出算力空間。執行長山姆·奧特曼（Sam Altman）在公司內部向員工表示，已完成「Spud」模型的初步開發和訓練，並預計在未來幾週內推出；他稱這將是一個「非常強大的模型」，可望「真正加速經濟發展」。

 

砍掉Sora實為IPO上市鋪平道路

 

　　其實，OpenAI策略調整的終極目標，是為IPO上市鋪平道路。有傳該公司可能在2026年第四季進行首次公開招股。根據最新一輪融資，OpenAI估值大幅上漲至8,500億美元（約6.63兆港元），但按照Sora每天燒掉1,500萬美元、用戶卻快速流失的情況，無疑令其估值故事極難自圓其說。相反地，當該公司砍掉虧損業務、聚焦企業市場、並推出具有AI代理能力的超級App，便可向投資者呈現出更清晰的商業邏輯。

 

　　此外，自Sora 推出後，因其擬真度極高，被大量用於生成名人的深偽（Deepfake） 影片，引來荷里活演藝工會與經紀公司反彈，並逼使 OpenAI 收緊內容政策。影片生成向來是法律訴訟的重災區，從Deepfake到肖像權爭議，都是對機構投資者極為不友善的風險因子。如今OpenAI關掉Sora，等於在上市前消除了版權訴訟的隱患。

 

Sora爆紅半年即熄火！OpenAI 親手關掉AI影片生成工具，背後隱藏整個 AI 產業最殘酷的商業算盤？

在 OpenAI DevDay 2025 大會上，奧特曼親自站台介紹 AI影片生成工具Sora，但半年後Sora已淪為棄子。（圖片來源：OpenAI官方YouTube影片）

 

　　不過，新策略背後卻隱藏另一個嚴重問題。當桌面超級App推出後，OpenAI與微軟（Microsoft）的業務會否發生衝突？微軟是OpenAI的最大金主，雙方協定讓微軟取得後者最新技術的優先使用權，表面上維持著良好的合作關係。一旦超級App成功進駐電腦用戶的工作桌面，勢必與Microsoft Office、Edge、以至Copilot構成正面競爭，這可能是OpenAI策略轉向的最大潛在地雷！

 

Tags:#Sora#OpenAI#影片生成#數碼創科#奧特曼#AI
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