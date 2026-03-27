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A1麵包店新推PACPACK三文治 送實用防水野餐墊！
美食情報

A1麵包店新推PACPACK三文治 送實用防水野餐墊！

搵食地圖
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　　趁還未到盛夏，把握好天氣往戶外郊遊野餐！唔想為準備野餐食物煩惱，帶三文治最方便，A1麵包店的PACPACK三文治系列，推出多款新口味：開心果醬忌廉、蛋沙律、仿蟹柳粟米和花生醬，獨立包裝、小巧輕便。

 

　　麵包店官方社交平台現正舉行送禮活動，只要跟住參加方法，就有機會得到「春の行楽禮品套裝」，裏面有精美小拓防水野餐墊和5款三文治，活動至4月7日，把握機會！

 

A1麵包店新推PACPACK三文治 送實用防水野餐墊！

蛋沙律三文治 $19

經典人氣口味！日本風味的蛋沙律，口感清新。 

 

A1麵包店新推PACPACK三文治 送實用防水野餐墊！

花生醬三文治 $19

以日本的優質花生醬入饌，夾入軟綿的方包後口感濃郁且帶有微微的甜味


 

A1麵包店新推PACPACK三文治 送實用防水野餐墊！

開心果忌廉三文治 $19

方包搭配柔滑的開心果忌廉夾心，每一口都散發著濃郁的堅果香。 


 

A1麵包店新推PACPACK三文治 送實用防水野餐墊！

仿蟹柳粟米三文治 $19

餡料是味道鮮甜的仿蟹柳粟米，滿滿飽足感 

   

 

A1麵包店新推PACPACK三文治 送實用防水野餐墊！

A1麵包店新推PACPACK三文治 送實用防水野餐墊！

A1麵包店新推PACPACK三文治 送實用防水野餐墊！

小拓防水野餐墊，攤開有150 X 100cm大小，夠晒大張，摺起又可挽起上膊，實用方便！

 

線A-1 Bakery門市及網店有售

FB：https://www.facebook.com/A1BakeryGroup 

IG：a1bakeryhk

備註：價格只適用於指定之A-1 Bakery店舖 (愉景灣店除外)

 

Tags:#三文治#野餐#贈品#社交媒體活動
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