酒店下午茶優惠2026︱復活節下午茶6大推介︰買一送一每位$114起＋抹茶主題8折＋任食士多啤梨雪糕

復活節長假期食餐好！以下為你精選本地酒店 6大下午茶優惠，節日儀式感重揀香港8度海逸酒店期間限定下午茶，精美復活節彩蛋馬卡龍打卡滿分，預訂更享買一送一，折後每位$114抵食！喜歡抹茶的話，預訂香港維港凱悅尚萃酒店Cruise x Matchali下午茶限時8折優惠，士多啤梨迷必選唯港薈Hotel ICON ，可品嘗名種士多啤梨及任食士多啤梨雪糕。愛美之人，建議考慮香港喜來登酒店櫻花春日下午茶，網上預訂75折更有額外禮遇，即睇更多推介！

復活節下午茶買一送一

香港8度海逸酒店8度餐廳於復活節推出期間限定下午茶，重點包括節日限定的復活節彩蛋馬卡龍，價錢亦好抵食，網店預訂可享買一送一折後每位$114！三層架下午茶包括多款精緻鹹甜美點，包括肉桂朱古力蛋糕、法式焗菠蘿芝士撻，鹹點方面有蟹籽沙律伴鵪鶉蛋、脆香蝦肉鍋巴配蛋黃醬等等，配上清爽酸甜青檸菠蘿冰沙，爽！

復活節「饗」樂下午茶

復活節彩蛋馬卡龍、肉桂朱古力蛋糕

復活節「饗」樂下午茶

供應期︰2026年4月3日至7日

時間︰3pm-5pm

價錢︰eShop優惠價買一送一，折後每位$114（原價每位$228，另設加一服務費並以原價計算）

地址︰土瓜灣九龍城道199號地下大堂8度餐廳 / 2樓池畔廊 / 花園茶座

註︰以上優惠不可與其他折扣、優惠或優惠券同時使用

查詢：2126 1960

預訂：https://bit.ly/4ukvdAr

Cruise x Matchali下午茶8折優惠

抹茶控注意！香港維港凱悅尚萃酒店Cruise 空中餐廳及酒吧，聯乘本地人氣抹茶品牌 Matchali合作推出全新下午茶，套餐包鹹甜美食之外更可任食紅豆鯛魚燒及雪糕，3月28日至 4月12日官網預訂更有8折優惠！不過最正係食客可免費獲贈3小時的泳池通行證，於酒店頂層無邊際泳池暢泳及歎桑拿，每份下午茶套餐另可獲贈兩張Matchali買一送一飲品券，好著數。

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酒店下午茶︱香港維港凱悅尚萃Cruise x Matchali 抹茶下午茶8折＋任食鯛魚燒＋雪糕＋免費3小時泳池通行證

Cruise 空中餐廳及酒吧 x Matchali下午茶

供應期︰ 2026年 3 月 28 日至 5 月 31 日（星期六、日及公眾假期）

時間︰3pm -5pm

地點︰北角香港維港凱悅尚萃酒店酒店西座23樓Cruise空中餐廳及酒吧

價錢︰兩位$688起

註︰3 月 28 日至 4 月 12 日凡於官方訂座網站進行預訂，可享獨家8折優惠

註︰價格以原價計算加一服務費及1%附加費支援零碳足食（亞洲）持續對抗全球暖化

櫻花春日下午茶75折＋額外禮遇

東京櫻花開得正盛，但無緣飛日本？那麼享受香港喜來登酒店與意大利百年經典品牌 ACCA KAPPA合作呈獻全新春季限定「櫻花春日下午茶」以慰心靈！即日起於喜來登網上商店預訂，於酒店頂層的視佳廊Sky Lounge的櫻花春日下午茶享75折優惠（特別日子除外），以及送Sakura Tokyo 身體潤膚露/ 櫻花沐浴啫喱 (50ml)及額外禮遇。

凡惠顧「櫻花春日下午茶」每位賓客均可獲贈 香水及身體護理限量體驗套裝乙份、ACCA KAPPA購物優惠。

主題下午茶滿是春日粉紅氣息，包括櫻花玫瑰馬卡龍、日式柚子瑪德蓮、櫻花紅豆大福及白桃雲呢拿奶凍，鹹點則有迷你吞拿魚蓉撻、番茄羅勒意式烤法包、香梨意大利芝士火腿卷及橙香雞肉沙律三文治等待，你更可自選配搭精選茶茗、咖啡或果汁，或以港幣$40升級至無酒精特色飲品乙杯 / 以港幣$110升級至Barons de Rothschild Brut 香檳乙杯，於午後時光欣賞維多利亞港醉人景緻。

Sheraton Hong Kong x ACCA KAPPA 櫻花春日下午茶

供應期︰2月1日至4月30日

時間︰2:30pm-5:30pm

價錢︰$676兩位 / 每位$253.5（網上商店預訂75折優惠）

地點︰尖沙咀香港喜來登酒店酒店頂層視佳廊Sky Lounge

註︰另設加一服務費並按原價計算，訂金每位$100

https://sheratonhkshop.com/tc/sky-lounge/

日本士多啤梨祭下午茶任食軟雪糕

士多啤梨控召集！唯港薈Hotel ICON GREEN x GLYCEL 果漾日本士多啤梨祭下午茶將於 4 月12日完成結，各位士多啤梨迷不可錯過品嘗五粒來自日本五大知名縣份的名種士多啤梨最後機會！下午茶更供應無限量士多啤梨軟雪糕，及品嘗法國氣泡酒一杯！下午茶份量不少，前菜包括水煮蛋配士多啤梨及魚子醬、挪威煙三文魚他他、士多啤梨火腿串配布里芝士及士多啤梨乳酪蕃茄泡沫濃湯。主菜三選一，包括包括烤澳洲牛柳配雜莓莎莎醬及玉米糊、慢煮挪威三文魚配南瓜蓉及清酒鮑魚配龍蝦汁燴低升糖米。

甜點選擇多多，一次過試齊冰涼清甜的薄荷士多啤梨慕絲、酸甜清新的番石榴士多啤梨泡芙、黑朱古力士多啤梨意式奶凍，以及細膩辛香的士多啤梨及意大利芝士配川椒塔可，最後以咖啡底或茶作結，大滿足！你更可獲贈 GLYCEL 再生美肌體驗套裝及皇牌療程乙套，總值高達港幣2,522元。

享受美食之餘，你更可獲贈 GLYCEL 再生美肌體驗套裝及皇牌療程乙套。



GREEN x GLYCEL 果漾日本士多啤梨祭下午茶

供應期︰2026年2月14日至4月12日

時間︰3pm-5:30pm

地點︰尖沙咀唯港薈Hotel ICON 大堂餐廳GREEN

價錢︰星期一至五每位$388起、 每兩位$698起（每位惠顧賓客可獲贈法國氣泡酒乙杯）

星期六、日及公眾假期每位$448起、 每兩位$788起（每位惠顧賓客可獲贈法國氣泡酒兩杯）

https://www.hotel-icon.com/zh-tw/offers/green-x-glycel-japanese-strawberry-afternoon-tea

芒果時光下午茶每位$128.7

之前介紹過8 度海逸酒店8 度餐廳復活節主題下午茶，錯過了也不太打緊，因為即日起至 6 月 30 日還有全新「芒果時光下午茶」。三層架下午茶包括多款以優質呂宋芒，製成多款精緻鹹甜美點，包括芒果蝦蟹籽沙律、 芒果三文魚芝麻反卷、芝士焗黑松露肉醬配脆多士、芒果芝士撻 、 鮮忌廉芒果蛋白卷等等，更無限量供應咖啡或茶。即日起經酒店 eShop 預訂可享高達 65 折，每位只需港幣$128.7 起，下午茶時段每位另加$48可無限量享用精緻甜品。

芒果時光下午茶

供應期︰2026年1月2日至6月30日

時間︰3pm -5pm

價錢星期一至五公眾假期除外 eShop 優惠價 每位$128.7起；星期六、日及公眾假期 eShop 優惠價每位$138.6起（於 eShop 預訂可享高達 65 折原價 每位$198）；另加每位$48可無限量享用精緻甜品

地址︰土瓜灣九龍城道 199 號地下大堂 8 度餐廳 / 2 樓池畔廊 / 花園茶座

預訂︰https://bit.ly/4sXW6bM

查詢︰2126 1960

THE LOUNGE微笑版西瓜下午茶

所謂「手機食先」打卡最緊要！尖沙咀千禧新世界香港酒店The Lounge即日起至4月30日推出「果漾樂園下午茶」，十一款鹹甜美點以鮮果入饌，可愛微笑造型打卡一流，每件鹹甜美點色香味俱全，糕餅行政總廚羅洪基與團隊傾心打造一系列創意之作，包括模仿椰青外型的達克瓦茲蛋糕、荔枝造型的費南雪，其卡通微笑造型超級可愛，令人手機食先，亦捨不得放入口！二人同行歎下午茶兩位用$448，另每位加$38飲品升級至季節限定水果特飲。

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千禧新世界香港酒店下午茶︱THE LOUNGE微笑版西瓜＋荔枝甜點＋龍蝦鴨肝鹹點＋加港幣$38升級水果特飲

The Lounge果漾樂園下午茶

供應期︰即日至2026年4月30日

時間︰2:30pm-5:30pm

價錢︰ 一位用$238、兩位$448

地址︰尖沙咀東部麼地道72號千禧新世界香港酒店M樓

預訂︰2313 4222

註︰所有價目均須另加一服務費，及不可與其他折扣優惠同時使用。

https://newworldmillenniumhotel.com/tc/fruitylicious-afternoon-tea/