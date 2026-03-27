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1周部署 | 李澤銘：恒指上落區間位於24200至25400點
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理財智慧

1周部署 | 李澤銘：恒指上落區間位於24200至25400點

市場最熱點
市場最熱點

嘉賓：紅蟻資本投資總監 李澤銘

 

　　美伊戰事陰霾持續籠罩港股，拖累港股於牛熊線附近牛皮。紅蟻資本投資總監李澤銘於《一周部署》表示，美伊和談消息真真假假，將一直困擾市場，短線料恒指將於24200點至25400點區間上落。

 

　　他續指，霍爾木茲海峽短線重開的可能性極低，投資者可買入能源股博油價繼續上揚。從防守方面考慮，可買入中資電訊股，其派息比率提升，相信會有大型資金流入作避險部署；至於進攻方面，則可以買入騰訊、東京、美團等重磅科技股，相信在公布業績遭到過度拋售後，反彈或領先大市。

 

 

影片網址：https://youtu.be/p6c9oM0NdrI

 

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Tags:#1周部署#李澤銘#美股#港股#恒生指數#恒指
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