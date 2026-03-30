自美國與以色列對伊朗展開軍事行動以來，全球局勢每天都在劇烈變化。無論是股市、油價還是地緣政治風險，都令投資者神經繃緊，不少人希望這場戰爭盡快結束。藉機回顧一下歷史上大大小小的戰爭，究竟是怎樣收場呢？理解過歷史，對觀察未來局勢與調整投資策略很有幫助。

第一次世界大戰(1914-1918)：全面耗竭後主動求和

同盟國以德國、奧匈帝國為主，在1918年春季大攻勢失敗後，遭協約國發動「百日攻勢」猛烈反擊。德軍雖然仍有數百萬士兵，但士氣已徹底崩潰，後備力量耗盡，無法再組織有效反擊。更致命的是經濟與後勤崩潰，英國海軍嚴密封鎖導致德國國內糧食、燃料及原料嚴重短缺，全國資源體系接近瓦解。政治與社會層面則出現致命轉折，國內革命爆發，士兵起義迅速蔓延全國，威廉二世皇帝被迫退位並逃往荷蘭。新成立的威瑪共和國臨時政府隨即簽署停戰協定。

1919年的《凡爾賽條約》正式結束戰爭，德國須割讓大片領土、支付巨額賠款、嚴格裁減軍備，並促成國際聯盟成立。這場戰爭的終結模式可總結為「軍事失利、經濟封鎖、國內革命、主動求和、條約約束」。

第二次世界大戰(1939-1945)：無條件投降與軸心國徹底崩潰

第二次世界大戰的結束更加決絕而血腥。歐洲戰場上，德國前線已彈盡糧絕，首領希特拉自殺，於1945年5月8日投降。亞洲戰場則因美國在廣島、長崎投下原子彈，以及蘇聯大舉入侵中國東北，日本天皇於1945年8月15日宣布無條件投降，9月2日在東京灣密蘇里號戰艦上正式簽署投降書。

軸心國全面失敗後，戰後迅速成立聯合國，開啟新的國際秩序。這場戰爭的終結模式極其簡單——「徹底無條件投降」。

美以對伊朗發動的戰事已持續多周，未來發展或走向三條路徑。(Shutterstock)

局部戰爭的各種結束方式

與兩次世界大戰不同，許多兩國之間的區域戰爭衝突，並未打至國力徹底耗盡，就已透過各種途徑停火，結束方式更具彈性與妥協空間。

波斯灣戰爭(1990-1991)：伊拉克入侵科威特後，以美國為首的多國聯軍發動「沙漠風暴」行動。地面戰僅持續短短100小時，1991年2月28日即宣布停火。伊拉克接受聯合國決議，撤軍並銷毀大規模殺傷性武器。薩達姆政權雖然繼續執政，但戰爭已正式結束。這是典型的「國際調停、停火協議」模式。

南斯拉夫戰爭（1991-約2001）：南斯拉夫解體引發的一系列內戰，主要靠國際調停落幕。波斯尼亞戰爭於1995年簽署《代頓協議》後實現停火，克羅地亞在1995年「風暴行動」後簽署和平協議，科索沃則在1999年北約轟炸78天、塞爾維亞撤軍後，由聯合國接管。最終南斯拉夫分裂為多個獨立國家，戰爭以「國際調停、領土重劃、聯合國接管」告終。

阿富汗戰爭(2001-2021)：美國入侵推翻塔利班政權後，歷經20年艱苦游擊戰。2021年美國決定撤軍，最後美軍於8月30日撤離喀布爾，塔利班隨即重新控制全國並成立政府，美國宣布結束這場長期戰事。這是「撤軍、對手接管政權」的案例。

俄烏戰爭（2022至今）：仍在持續的僵持消耗戰。雙方均未宣布停火的核心障礙在於俄羅斯無意真正結束衝突，而烏克蘭無法接受俄方條件，加上國際調停受地緣政治干擾，短期內停火幾乎不可能。目前戰事處於僵持狀態，雙方雖有小規模前線進展，但無決定性突破。這充分顯示，當兩邊能獲得源源不絕的外部支援時，雙方不易被逼到彈盡糧絕，戰爭極容易演變成持久消耗戰。

回到當前最受關注的美以對伊朗的衝突。特朗普政府最初採取「速戰速決」策略，即斬首伊朗最高領袖哈梅內伊及數十名主要官員，希望製造權力真空，讓伊朗迅速無條件投降，如同委內瑞拉模式。然而現實發展並未如此順利，伊朗迅速安排接班人，繼續頑強抗戰；美以再斬首，伊朗又再產生接班人，戰事已持續多周。這顯示「領袖被捕」模式在伊朗身上行不通。未來發展可能走向以下三條路徑：

1. 更多國家參與，升級成第三次世界大戰，最終打至各方彈盡糧絕，以無條件投降或全面耗竭結束。

2. 雙方都各有穩定外部支援，演變成俄烏戰事式持久戰，戰爭能力不會輕易耗盡。

3. 打到雙方皆感疲憊時，大家各自尋找「下台階」，由國際社會出手調停，簽署停火協議。

歷史清楚告訴我們，戰爭從來沒有單一結束方式。世界大戰多以全面崩潰收場，局部戰則多靠調停、撤軍或領袖更替告終。而伊朗戰爭的走向，將直接影響全球局勢，我們值得密切追蹤事態發展。戰爭的終結，永遠是軍事、經濟、政治與外交綜合作用的結果，未知後續方向如何發展呢？