在AI世代下，應如何推動閱讀文化？

香港立法會近日通過「配合國家頒布《全民閱讀促進條例》，進一步加強香港全民閱讀促進策略和推廣力度議案」，今次議案具備象徵意義，香港正式把閱讀文化的推廣提升至政策層面。國家早已把閱讀視為提升國民素質的重要途徑，而香港作為國際城市，若要保持競爭力，推動全民閱讀亦是必然之路。然而，香港的閱讀風氣一直不算濃厚，雖然有不少愛書之人，但整體氛圍卻遠不及內地或部分西方國家。隨著網絡和短視頻的盛行，市民愈來愈習慣在手機上快速瀏覽資訊，卻缺乏靜下來細讀一本書的耐性。這種趨勢令人擔心，香港的下一代或許只懂得碎片化吸收資訊，而失去了透過閱讀進行深度思考和自我充實的能力。

閱讀的好處毋庸置疑，它不僅能讓人獲取正確資訊，更能培養獨立思考、拓展知識面，甚至塑造人生價值觀。可惜香港的閱讀環境並不理想，書店數量有限，公共閱讀空間亦不足。市民若要培養閱讀習慣，往往需要額外付出努力。單靠政府宣傳或外力推動，效果始終有限。真正能令閱讀成為生活一部分的，是營造一個舒適的氛圍，讓人願意停下腳步，打開一本書，慢慢沉浸其中。這種氛圍需要空間設計、社區文化以及教育制度的配合。

筆者認為，要改變市民的閱讀習慣，從根本上來說幾乎是不可能的。成年人已經習慣了快速獲取資訊的生活方式，很難再被迫改變。但若從教育入手，情況便不同。學校是塑造下一代的重要場所，課程改革正是推動閱讀文化的關鍵。事實上，世界已進入人工智能(AI)時代，資訊爆炸的速度前所未有。過去要求學生死記硬背的知識，現在已經不再必要，因為資料性的東西很快過時，甚至隨手在網上便能找到。教育的重點不應再是記憶，而是培養學生的世界觀、批判思考能力，以及深度和廣度的思維。這些能力的建立，必須依靠閱讀。

學校應鼓勵學生不局限於教科書，宜閱讀不同領域的作品，從而建立宏大的世界觀。(Shutterstock)

如果學校能在課程中大幅減少背誦，改為要求學生閱讀課內外的文章，並透過討論、寫作和分析來深化理解，便能逐步重建閱讀文化。學生在閱讀過程中，不僅能接觸不同的思想和價值觀，更能學會如何整理資訊、提出問題，形成獨立見解。這些能力在AI時代尤為重要，因為AI能提供答案，但不能替代人類的批判思考和價值判斷（至少暫時如此）。唯有透過閱讀，學生才能培養出面對複雜世界的能力。

此外，課程改革還應該注重跨學科閱讀。學生不應只局限於教科書，而應該閱讀歷史、哲學、科學、文學等不同領域的作品，從而建立宏大的世界觀。這樣的教育能讓學生理解世界的多樣性，並在面對未來挑戰時具備更全面的思考能力。閱讀不再只是學習工具，而是生活的一部分，是培養人格和智慧的基石。

筆者相信，香港推動閱讀文化的關鍵不在於宣傳，而在於教育。課程改革是最有效的途徑，減少背誦、增加閱讀，培養學生的世界觀和思考能力。這樣的改革不僅能提升個人素質，更能塑造整個社會的文化氛圍。這不僅是配合國家的政策，更是香港自身的需要，因為在資訊爆炸和AI時代，唯有透過閱讀，才能保持深度思考，才能真正充實自己，才能讓香港在未來繼續保持競爭力。