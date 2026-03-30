美國會否在美上周六（28日），掀桌，再打伊朗，不知，因為此文是成於港上周六早上，但就算美國真掀桌，打起來，仍不影響此文的結論，就是：馬杜羅時刻，不想看全文的，就看文末的紅字段。

伊朗，古之波斯，無論在基督教的聖經，或伊斯蘭教的可蘭經，或伊朗什葉教的聖經都有提及，而且都是跟世界末日有關。

聖經七封印預言有謂：太陽變黑，月亮如血，大地震動……，跟著四騎士出現即：戰爭、饑荒、瘟疫與死亡，世界有4分之1人死，撒旦發動最後戰爭，耶穌率天軍降臨……咦，老石，你傳教呀！？

不是。

可記得周前，特朗普邀美國一眾神人，對特朗普作加持，美國軍方監督組織披露，部分美軍士兵被長官告知，這場對伊戰爭是「神聖計劃的一部分，目的是引發聖經所預言的末日大決戰以迎接基督再臨。」而特朗普是受耶穌膏淋揀選，同時美國與以色列高層官員也接連在公開場合，使用宗教語言為戰爭背書，此中美國官員包括國務卿魯比奧、國防部長赫格塞斯。

突然間此場美以/伊之戰又成21世紀十字軍東征？戰爭一扯上「神」，就再無理性戰術，只有衝、衝、衝。

對伊朗言，每次在清真寺的集會後，都齊叫：「殺死美國人，殺死以色列人。」這種復仇聖戰，叫喊，叫足了幾十年。

當兩個神仙打架，凡人必遭殃。

在伊朗什葉派聖經，隱遁之術則謂當消失了逾千年的伊瑪目馬赫迪（什葉派聖人）歸來，耶穌是做其副手，高舉黑旗，在刀與血中迎來世界末日。

寫了這一大段「神」話，是在指出，戰爭一旦「神」化了，是會超出我們常人的認知，是不能以人的思維去理喻，而是會只有你想不到，因我等非「神」。

一個我們最想不到的是，2月25日，特朗普話不容許伊朗有核武器（圖一），在周日伊朗外長阿拉格齊(Araghchi)明確表示不會做核武，只會發展核和平使用（圖二），此跟之前的美伊核協議（於2018年被特朗普單方撕毀）是一致的。亦於2月25日，《Gaza 24 Live》報道，已有一中隊的F-22飛過加沙上空，而降於以色列準備作戰（圖三）。2月27日，《Politico》一篇報道的是特朗普的顧問認為以色列先攻，美國之後跟出手，在形象上，對美國是好些（圖四）。這種扯貓尾的景象，之後屢出，唉！貓尾扯到咁「行」，真係當天下人係盲嘅。

伊朗企硬，美軍難撐

特朗普曾先後拋出：

(1)要48小時內要伊朗開放霍爾木茲海峽，但在27日，伊朗革命衛隊唔聽笛，宣布全面封鎖該海峽，連兩艘中國集裝箱船都被拒通過海峽。

(2)宣布伊朗要5日內投降，時限在美東時間周一（這要等到香港周一晚了），不投降伊朗就會遭受地獄式打擊，這要走著瞧。

(3)會派地面部隊去伊朗，幾時派，不知。特朗普謂，談判進行中，起先謂要談一個月，即到4月底，後來又謂10日，即到4月9日。俄羅斯總統普京在近一次被訪問時謂，涉事者，都估唔到乜，我哋更加難估。普京真謙虛（英明），承認自己無能，但梅特涅夫就補句，美國唔記得越南之役。

共和黨議員Nancy Mace謂，在伊朗戰事上，他們（指一眾美國國會議員）是被瞞騙了。她會反對任何派地面部隊到伊朗的撥款法案，但同時特朗普又喊窮要國會撥款2000億美元去打伊朗。

伊朗會怎回應特朗普所提出的15點伊朗投降條件，有謂是會在今周面談回覆，打不打走著瞧，但一瞧就見特朗普縮沙了，謂不派兵到伊朗打地面戰啦！是否真不派兵？不知，反正美股已無咁好氣，先跌，納指上周累跌3.23%，標普500累跌2.12%，道指累跌0.9%。

股市一跌，特朗普已在「美國內部戰場」上先輸一鋪。如特朗普堅執要再打伊朗，按目前牌路，戰場上必輸，這點容後談。可拯救特朗普於戰場上的，就是出現個「馬杜羅時刻」。

在委內瑞拉總統馬杜羅被美軍擄走前，環繞在馬杜羅的戰友，講到要與美軍共死，講到要誓死保護馬杜羅，但結果就是在美金（不是美軍）面前，關掉雷達，開門揖美，不廢美軍一彈一槍，拱手送走馬杜羅。美國CIA，一心想在伊朗重塑馬杜羅時刻，在伊朗境內大發傳單（圖五）鼓勵伊朗人做伊奸。伊朗有幾多伊奸，將決定伊朗之後的國運，是伊朗被分裂成四份（又是依二千多年前聖經預言），還是伊瑪目馬赫迪歸來，舉起黑旗崛起？

作為投資者，仍是那句：本周兇險，因為人的理性或失，中東局勢將由「神」主宰，而「神」與「魔」可以是一個銀元的兩面。

（投資涉風險，每投資者承受風險程度不一，務必要獨立思考。筆者會因應市況而買賣。）

