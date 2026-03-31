柯文哲前途左右藍綠選戰

民眾黨前主席柯文哲，被視為2028年大選打亂藍營重獲執政權的最大變數，卻因「京華城弊案」被判重刑失去參選資格，讓大選回歸藍綠對決局面，賴清德落台壓力大增。

台北地方法院上周認定，2020年威京集團推動台北市京華城購物中心改建，負責人沈慶京透過員工以政治獻金名義，捐款新台幣210萬元（約港幣51萬元）給時任台北市長的柯文哲，柯收款後透過爭議程序給予超額樓面寬免，違反《都更條例》等法令，威京集團因此獲得超過新台幣121億元（約港幣30億元）不法利益。合議庭以貪污等罪名，判決柯文哲17年有期徒刑、褫奪公權6年。根據島內《選舉罷免法》規定，凡涉及貪污罪或判刑超過10年者，不得參選「正副總統」，柯文哲失去參與2028年大選資格。

超過一萬民眾集會聲援柯文哲

之所以說柯文哲出局會讓大選局勢明朗，筆者在早前的文章亦有提及，柯文哲被關押一年後獲准交保候審，他第一個重要的政治拜訪行程，竟然是「立法院」民進黨團，並和推動罷免32名國民黨立委、時任民進黨立法院黨團總召集人柯建銘親密互動。不少政治評論員解讀為他向賴清德輸誠，企圖以「藍白分」換取司法上的免刑，惟台北地院的判決打破了他的算盤。藍營支持者當時擔心，柯文哲會重演2024年大選戲碼，在「藍白合」最後一刻退出，宣布自行參選，當年讓賴清德漁翁得利，以40%得票率當選。

柯文哲遭重判後，民眾黨力量勢必萎縮，選票外流。雖然國民黨和民眾黨的基本價值觀不同，但民眾黨基層對民進黨和賴清德的仇恨度提高，且藍白都有打倒綠營的共同目標，這股情緒將轉化為與國民黨合作的力量。

民進黨還要面對民眾黨的「政治迫害」指控，白營召集民眾抗議，朝野對立升溫。未來在「立法院」，藍白立委合作將更緊密，民進黨要推動任何重大政策，勢面臨在野全面杯葛。在選前無法向民眾交出施政成果，直接影響賴清德的支持度。

民眾黨支持者認定柯文哲遭判刑是政治迫害

雖然2028大選情勢看似對在野陣營有利，但仍可能出現兩個變數。首先是台北地檢署和柯文哲對於判決結果都不滿意，雙方先後聲稱提出上訴，如柯文哲能在大選報名前扭轉判決，仍能參加選舉。以他的個性，和島內多年來受到迫害的政治人物獲釋或平反後都會聲望暴增的慣例來看，很可能再來一次「藍白分」自行參選總統，可預見在藍綠白三組人馬競爭下，賴清德躺著選也會獲勝。

島內法律學者參考多年來判例認為，在雙方都提出上訴的情況下，檢辯攻防時間拉長，官司未必來得及在大選報名前結束。法例規定大選投票日前50日公告受理候選人登記，柯文哲要在2027年9月前獲判無罪或10年以下徒刑，才能取得大選門票。不過，檢方上訴重點，集中在一審法官未採納的柯文哲收受沈慶京新台幣1500萬元（約港幣366萬元）賄款，部分學者根據目前證據推測，二審判刑更重。

另一變數是國民黨雖然拿到一手好牌，但島內輿論多年來都以打麻雀來形容處於優勢但極度短視的國民黨高層，「拿到一手清一色，最後打到變詐糊」。藍白面對共同敵人，理應互相包容合作，爭取更多中間選民支持，不過國民黨部分人士眼見柯文哲被判重刑，民眾黨失去精神領袖支持者肯定流失，在年底選縣市長選舉，與白營協商共同推舉候選人時，抱著「趁你病攞你命」的心態開高價碼，在多個縣市堅持藍白候選人只比民調，不肯多禮讓友軍席位。處於弱勢的民眾黨基層會不會因此心生怨恨，進而分道揚鑣獨自派人參選，最後落得兩敗俱傷，正考驗國民黨高層的政治智慧。