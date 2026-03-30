歡迎回來

網頁已經閒置了一段時間，為確保不會錯過最新的內容。請重新載入頁面。立即重新載入

查看更多etnet精彩內容

lifestyle
全文搜索
Youtube Facebook Instagram
股票
美股
Highlight:
【美股頁面大革新】立即探索新功能！
【立即申請】etnet 手機串流報價服務強化版MQ 每月只需HK$68！
etnet TV
新聞
主頁
專題透視
焦點新聞
即時新聞
評論
圖片新聞
傳聞
貼士
港交所新聞
搜尋
透視大灣區
理財easy叻
股票
主頁
即時報價
指數
行業
20大股票
創新高
賣空
熱炒概念股
AH股
IPO
公司資料庫
多櫃台
期貨期權
即時指數期貨
即時股票期貨
即時期權
新聞及評論
即時圖表分析
即時監察表
權證
權證主頁
新聞及評論
即時報價
搜尋
成交分析
即時20大排行
發行商精選
新上市／到期
教室
ETF
主頁
ETF市場研究所
主題
報價
篩選器
比較
新聞及評論
美股ETF
美股ETF報價
美股
主頁
環球指數
宏觀數據
新聞
行業
概念
20大股票
創新高低
選股策略
篩選器
報價
ETF
A股
A股主頁
額度
滬深港通
滬深報價
指數
行業
20大股票
AH股
風險警示板
新聞
教室
公司搜尋
外匯黃金
主頁
新聞及評論
定期存款
銀行外幣兌換
港元匯率
美元匯率
貴金屬
經濟數據
市場指標
央行議息時間表
HIBOR走勢
最優惠利率
加密貨幣
主頁
新聞
虛幣報價
虛幣ETF
基金
基金主頁
基金新聞
基金排行榜
基金搜尋
產品登場
專家見地
基金數據
RQFII 人民幣基金
基金互認
MPF
MPF主頁
新聞及評論
營辦商大比拼
積金報價
積金搜尋
積金比較
積金排行榜
MPF教室
我的MPF
地產
地產頻道首頁
新盤登場
熱門租售盤
成交排行榜
工商鋪成交
樓市走勢圖
地產新聞
買賣須知
網上估價易
業主放盤
免費搵盤
生活
主頁
熱話
世事政情
財富管理
辦公室日常
影視娛樂
美食
玩樂旅遊
會員專區
專欄
健康好人生
香港好去處
海鮮優惠
DIVA
Fashion
Beauty
Sex & Love
Fitness & Wellness
Watch & Jewelry
Art & Living
Travel & Dining
Columnists
健康好人生
醫學通識
中醫養生
癌症
健康飲食
痛症解碼
三高
輕鬆護老
心理情緒
敏感症
減肥瘦身
兩性
專欄
消委會報告
香港好去處
主頁
投票區
復活節好去處2026︱海港城5米高達、海賊王、龍珠展區打卡＋期間限定店＋幾米主題周年展
香港周圍遊
玩樂旅遊熱話

復活節好去處2026︱海港城5米高達、海賊王、龍珠展區打卡＋期間限定店＋幾米主題周年展

玩樂假期
玩樂假期
TEXT:Eunice ChowPHOTO:海港城

　　尖沙咀復活節好去處！海港城首次與Bandai Namco Asia合作舉行大型動漫主題活動，設《機動戰士高達》、《海賊王》、《塔麻歌子》、《超人》及《龍珠》五大主題展區，各位玩具及動漫迷打卡又掃貨！除此之外，台灣繪本作家幾米迎來創作二十五周年，海港城美術館現舉行《偶然相遇的微光》展覽，回顧他創作的經典作品。

 

機動戰士高達探索艙

 

　　海港城首次與Bandai Namco Asia合作於 2026 年 3 月 27 日至5 月5 日呈獻大型動漫主題活動 「Bandai Namco Asia Journey in Hong Kong @Harbour City」。海運大廈露天廣場的5米高「RX‑78‑2 高達」氣勢十足，全場打卡焦點！走入16米長的飛船裝置，一眾 fans唔捨得走，區內展示數百款高達系列玩具，特別加入 PERFECT GRADE UNLEASHED 系列模型展示，匯集高達模型最新技術精髓與進化成果的頂尖工藝，近距離感受高達模型的極致質感。Gundam Universe 系列獨立專區以「高達格納庫」為主題打造場景展示約20款機體外，現場亦設有《數碼暴龍》、《幪面超人》等多個經典作品的精選商品。

 

復活節好去處2026︱海港城5米高達、海賊王、龍珠展區打卡＋期間限定店＋幾米主題周年展

復活節好去處2026︱海港城5米高達、海賊王、龍珠展區打卡＋期間限定店＋幾米主題周年展

 

海賊王探險航道

 

　　海運觀點則化身《海賊王》主題展區，重現三個精心佈置的經典動畫場景，包括6米高的高度還原經典前進梅利號海賊船場景、「未來島篇」主題打卡位及「五檔路飛」打卡位，帶領粉絲踏上熱血航海旅程！

 

復活節好去處2026︱海港城5米高達、海賊王、龍珠展區打卡＋期間限定店＋幾米主題周年展

復活節好去處2026︱海港城5米高達、海賊王、龍珠展區打卡＋期間限定店＋幾米主題周年展

復活節好去處2026︱海港城5米高達、海賊王、龍珠展區打卡＋期間限定店＋幾米主題周年展

 

 Tamagotchi 研究所

 

　　Tamagotchi絕對是一代人的童年回憶！海運大廈地下中庭《塔麻歌子》展區，不但設有Tamagotchi Paradise 3位主角的立像和主題自拍亭，展區亦以海、陸、空及森林四大主題角色燈箱拼組而成的特色牆面作為視覺亮點。

 

復活節好去處2026︱海港城5米高達、海賊王、龍珠展區打卡＋期間限定店＋幾米主題周年展

Tamagotchi Paradise玩家更可在展區與活動機連線解鎖限定道具！

 

超人光之基地

 

　　為紀念《超人》誕生 60 周年而設的主題場景，LCX展出歷代多款的超人模型，並重現超人大戰怪獸哥爾贊(Golza)經典場景。活動期間，於Bandai Namco Asia 期間限定店購買任何超人產品滿HK$200，即可於LCX顧客服務部換領合照券乙張，參加超人角色見面環節。

 

復活節好去處2026︱海港城5米高達、海賊王、龍珠展區打卡＋期間限定店＋幾米主題周年展

 

龍珠之集氣覺醒台

 

　　海運大廈展覽大堂展示《龍珠》中家傳戶曉的「龜波氣功」經典場面，同時設有Bandai Namco Asia 期間限定店，發售多款活動限定及精選商品，涵蓋模型、精品及收藏品，部分更是首次公開亮相全新產品。顧客於活動期間消費滿指定金額，更可免費獲贈精美禮品，店內及同層更設有超過60部扭蛋機，大家又可以瘋狂抽扭蛋。

 

復活節好去處2026︱海港城5米高達、海賊王、龍珠展區打卡＋期間限定店＋幾米主題周年展

復活節好去處2026︱海港城5米高達、海賊王、龍珠展區打卡＋期間限定店＋幾米主題周年展

復活節好去處2026︱海港城5米高達、海賊王、龍珠展區打卡＋期間限定店＋幾米主題周年展

復活節好去處2026︱海港城5米高達、海賊王、龍珠展區打卡＋期間限定店＋幾米主題周年展

 

　　參加者只要追蹤指定官方社交帳號，即可換領限定明信片及集印卡。憑指定展區的印章在明信片上蓋印，便可拼湊成完整彩色的RX-78-2高達香港場景插畫。在集印卡上集齊五個品牌標誌印章後，即可換領限定的「Bandai Namco Asia Journey系列金屬徽章」一個。

 

復活節好去處2026︱海港城5米高達、海賊王、龍珠展區打卡＋期間限定店＋幾米主題周年展

復活節好去處2026︱海港城5米高達、海賊王、龍珠展區打卡＋期間限定店＋幾米主題周年展

 

Bandai Namco Asia Journey in Hong Kong @Harbour City
日期︰2026年3月27日至5月5日
地點︰尖沙咀海運大廈露天廣場、海運大廈展覽大堂、海運大廈地下中庭、海運大廈三階LCX、海運觀點

Bandai Namco Asia期間限定店
日期：2026年3月27日至５月５日
時間：上午11時至下午9時
地點：海運大廈展覽大堂

 

幾米《偶然相遇的微光》特別企劃三大展區

 

　　著名台灣繪本作家幾米迎來創作二十五周年，他的創作治癒不少fans的心靈，經典作品包括《向左走．向右走》、《地下鐵》、《戀之風景》等等。為紀念這個別具意義的里程碑，由幾米品牌官方授權、陋室五月及美紙主辦的香港展覽《偶然相遇的微光》， 3月28日起至4月19日在海港城美術館舉行。

 

復活節好去處2026︱海港城5米高達、海賊王、龍珠展區打卡＋期間限定店＋幾米主題周年展

復活節好去處2026︱海港城5米高達、海賊王、龍珠展區打卡＋期間限定店＋幾米主題周年展

 

　　展覽以「人生狀態」為核心命題劃分三大展區，各自運用不同媒介，參觀者可近距離欣賞幾米作品中細膩的筆觸，另有夜光效果作品及立體雕塑。展覽亦設有集章活動，邀請觀眾將每一次心動拼合成獨一無二的珍貴回憶，一同完成這趟「微光旅程」。

 

復活節好去處2026︱海港城5米高達、海賊王、龍珠展區打卡＋期間限定店＋幾米主題周年展

復活節好去處2026︱海港城5米高達、海賊王、龍珠展區打卡＋期間限定店＋幾米主題周年展

復活節好去處2026︱海港城5米高達、海賊王、龍珠展區打卡＋期間限定店＋幾米主題周年展

 

　　展覽期間推出一系列周邊產品，包括特別版搪膠公仔、襟章套裝、環保袋、T恤、塑膠立牌、收藏卡牌、磁吸小燈箱及毛絨公仔，幾米 fans不可錯過！

 

復活節好去處2026︱海港城5米高達、海賊王、龍珠展區打卡＋期間限定店＋幾米主題周年展

幾米 × 陋室五月星空の角落搪膠玩具HK$950件

 

復活節好去處2026︱海港城5米高達、海賊王、龍珠展區打卡＋期間限定店＋幾米主題周年展

《小蝴蝶小披風》絨毛玩偶人物$168隻、動物 $138隻

 

復活節好去處2026︱海港城5米高達、海賊王、龍珠展區打卡＋期間限定店＋幾米主題周年展

幾米繪本T恤$330件

 

復活節好去處2026︱海港城5米高達、海賊王、龍珠展區打卡＋期間限定店＋幾米主題周年展

時光記憶－幾米繪本珍藏卡（1包3張）$38包

 

幾米品牌25周年特別企劃《偶然相遇的微光》@ 海港城
日期：2026年3月28日至4月19日
時間：11am -9pm
地點：尖沙咀海港城美術館（海港城海洋中心二階207號舖）
查詢：2118 8666 

Tags:#復活節2026好去處#海港城#高達#海賊王#龍珠#幾米#香港周圍遊#玩樂旅遊#玩樂旅遊熱話#尖沙咀
Add a comment ...Add a comment ...
深圳美食｜佘詩曼大推福田超人氣日本餐廳：「排隊都值！」必食招牌鰻魚TACO、奶油咖喱烏冬
更多玩樂假期文章
深圳美食｜佘詩曼大推福田超人氣日本餐廳：「排隊都值！」必食招牌鰻魚TACO、奶油咖喱烏冬

投票區

日本自衛隊員持刀闖中國大使館
96
|
0

你認為中日關係會否因此事件進一步緊張？

77%
不會
19%
無意見
4%
投票期：2026-03-30 ~ 2026-04-30
最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處

Comment

暫無回應
最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處