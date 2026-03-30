復活節好去處2026︱海港城5米高達、海賊王、龍珠展區打卡＋期間限定店＋幾米主題周年展

尖沙咀復活節好去處！海港城首次與Bandai Namco Asia合作舉行大型動漫主題活動，設《機動戰士高達》、《海賊王》、《塔麻歌子》、《超人》及《龍珠》五大主題展區，各位玩具及動漫迷打卡又掃貨！除此之外，台灣繪本作家幾米迎來創作二十五周年，海港城美術館現舉行《偶然相遇的微光》展覽，回顧他創作的經典作品。

機動戰士高達探索艙

海港城首次與Bandai Namco Asia合作於 2026 年 3 月 27 日至5 月5 日呈獻大型動漫主題活動 「Bandai Namco Asia Journey in Hong Kong @Harbour City」。海運大廈露天廣場的5米高「RX‑78‑2 高達」氣勢十足，全場打卡焦點！走入16米長的飛船裝置，一眾 fans唔捨得走，區內展示數百款高達系列玩具，特別加入 PERFECT GRADE UNLEASHED 系列模型展示，匯集高達模型最新技術精髓與進化成果的頂尖工藝，近距離感受高達模型的極致質感。Gundam Universe 系列獨立專區以「高達格納庫」為主題打造場景展示約20款機體外，現場亦設有《數碼暴龍》、《幪面超人》等多個經典作品的精選商品。

海賊王探險航道

海運觀點則化身《海賊王》主題展區，重現三個精心佈置的經典動畫場景，包括6米高的高度還原經典前進梅利號海賊船場景、「未來島篇」主題打卡位及「五檔路飛」打卡位，帶領粉絲踏上熱血航海旅程！

Tamagotchi 研究所

Tamagotchi絕對是一代人的童年回憶！海運大廈地下中庭《塔麻歌子》展區，不但設有Tamagotchi Paradise 3位主角的立像和主題自拍亭，展區亦以海、陸、空及森林四大主題角色燈箱拼組而成的特色牆面作為視覺亮點。

Tamagotchi Paradise玩家更可在展區與活動機連線解鎖限定道具！

超人光之基地

為紀念《超人》誕生 60 周年而設的主題場景，LCX展出歷代多款的超人模型，並重現超人大戰怪獸哥爾贊(Golza)經典場景。活動期間，於Bandai Namco Asia 期間限定店購買任何超人產品滿HK$200，即可於LCX顧客服務部換領合照券乙張，參加超人角色見面環節。

龍珠之集氣覺醒台

海運大廈展覽大堂展示《龍珠》中家傳戶曉的「龜波氣功」經典場面，同時設有Bandai Namco Asia 期間限定店，發售多款活動限定及精選商品，涵蓋模型、精品及收藏品，部分更是首次公開亮相全新產品。顧客於活動期間消費滿指定金額，更可免費獲贈精美禮品，店內及同層更設有超過60部扭蛋機，大家又可以瘋狂抽扭蛋。

參加者只要追蹤指定官方社交帳號，即可換領限定明信片及集印卡。憑指定展區的印章在明信片上蓋印，便可拼湊成完整彩色的RX-78-2高達香港場景插畫。在集印卡上集齊五個品牌標誌印章後，即可換領限定的「Bandai Namco Asia Journey系列金屬徽章」一個。

Bandai Namco Asia Journey in Hong Kong @Harbour City

日期︰2026年3月27日至5月5日

地點︰尖沙咀海運大廈露天廣場、海運大廈展覽大堂、海運大廈地下中庭、海運大廈三階LCX、海運觀點

Bandai Namco Asia期間限定店

日期：2026年3月27日至５月５日

時間：上午11時至下午9時

地點：海運大廈展覽大堂

幾米《偶然相遇的微光》特別企劃三大展區

著名台灣繪本作家幾米迎來創作二十五周年，他的創作治癒不少fans的心靈，經典作品包括《向左走．向右走》、《地下鐵》、《戀之風景》等等。為紀念這個別具意義的里程碑，由幾米品牌官方授權、陋室五月及美紙主辦的香港展覽《偶然相遇的微光》， 3月28日起至4月19日在海港城美術館舉行。

展覽以「人生狀態」為核心命題劃分三大展區，各自運用不同媒介，參觀者可近距離欣賞幾米作品中細膩的筆觸，另有夜光效果作品及立體雕塑。展覽亦設有集章活動，邀請觀眾將每一次心動拼合成獨一無二的珍貴回憶，一同完成這趟「微光旅程」。

展覽期間推出一系列周邊產品，包括特別版搪膠公仔、襟章套裝、環保袋、T恤、塑膠立牌、收藏卡牌、磁吸小燈箱及毛絨公仔，幾米 fans不可錯過！

幾米 × 陋室五月星空の角落搪膠玩具HK$950件

《小蝴蝶小披風》絨毛玩偶人物$168隻、動物 $138隻

幾米繪本T恤$330件

時光記憶－幾米繪本珍藏卡（1包3張）$38包

幾米品牌25周年特別企劃《偶然相遇的微光》@ 海港城

日期：2026年3月28日至4月19日

時間：11am -9pm

地點：尖沙咀海港城美術館（海港城海洋中心二階207號舖）

查詢：2118 8666