復活節好去處2026︱香港潑水節中環PMQ登場，翟道翟式市集＋曼谷街頭美食＋泰式按摩

香港潑水節回歸！泰國駐香港總領事館、泰國政府旅遊局舉辦的「香港潑水節2026」，今年將於4月3日至5日在中環PMQ盛大舉行，屆時有翟道翟式市集、曼谷街頭小食區，令你如置身於泰國。連續5日公眾假期打算留港消費的你，不妨在香港感受泰國最受歡迎節目。

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今年活動選址在文創地標PMQ，將帶來全方位沉浸式泰式體驗。重點節目包括極具傳統意義的浴佛及供僧儀式，讓市民在鬧市中感受潑水節「洗淨煩惱、迎接好運」的祝福精神，另外還有「潑水節小姐選舉」、「香港潑水節先生」，見證年度活力之星誕生；同場還設有「翟道翟式市集」及「曼谷街頭小食區」，從手作文創到地道串燒、芒果糯米飯等，讓入場者能有如置身於泰國。另外現場特設泰國傳統服飾體驗區，讓大家穿上華麗泰裝穿梭會場；玩累了可一試正宗泰式按摩，舒緩疲勞。

「香港潑水節」由香港土生土長、熱愛泰國文化的泰二代Vita籌辦，旨在於香港推廣泰國文化，讓在港的泰國人及不同國籍人士一同感受及慶祝泰國節慶。自2015年起舉辦香港潑水節至今已經踏入第12年。以往在香港舉辦的潑水節都以居港泰國人參與為主，直至2015年泰二代 Vita 在「小泰國」九龍城舉辦第一年「香港潑水節」，成功讓港人認識潑水節文化，今年首次登陸中環，讓更多市民及旅客能親身參與及體驗泰國文化。

活動焦點：

全場送花票選「香港潑水節小姐」、「香港潑水節先生」選舉

泰Amazing電車（4月特別場）

香港潑水節2026終極大抽獎





4月2日會舉行開幕儀式，「泰國通」胡慧冲和馮凱淇（Cherry）將會擔任開幕嘉賓，到4月3日正式活動開始，胡慧冲會再度現身，介紹泰國最新資訊及歌舞表演；馮凱淇（Cherry）推出首支泰文單曲《Do Ya Thang(เรองื่ ของย)》，則會於4月4日現場演出。

「香港潑水節2026」的重頭戲將會是「潑水節小姐選舉」、「潑水節猛男選舉」，每年到了這個環節會特別緊張，一眾參賽者將施展渾身解數，爭奪年度潑水節之星寶座。觀眾於現場可以獻花決定心水冠軍人馬。參賽選手將於4月2日開幕禮亮相及進行拉票活動。

香港潑水節先生選舉

日期︰4月4日

時間︰2pm-6pm

香港潑水節小姐選舉

日期︰4月5日

時間︰2pm-6pm

此外，現場還會有浴佛及拜神活動，留意開放時間：

浴佛供僧

日期︰4月3日至5日

時間︰12nn-2pm

泰國四面神

日期︰4月3日至5日

時間︰11:30am -9:30pm:11

香港潑水節

日期︰2026年4 月3日至5日

時間︰11:30am-9:30pm

網站 ： http://songkran.hk