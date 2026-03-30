一人公司的時代來了 真正讓人失去安全感的，根本不是 AI 技術本身。

這兩年，幾乎每個行業都被一種相似的情緒籠罩：一邊驚歎 AI 的能力突飛猛進，一邊又在心裡默默盤算，自己會不會在某一天突然變得不再被需要。

Programmer擔心代碼被生成，設計師擔心創意被批量生產，編輯擔心表達被範本化，教師擔心知識被即時調取，白領擔心自己多年積累的經驗，最後只是被壓縮成一套可複製的流程。

看上去，製造焦慮的是 AI；但如果再往深處想一步，就會發現：真正讓人失去安全感的，根本不是 AI 技術本身。

真正讓人不安的，是我們愈來愈清楚地意識到，自己早已生活在一個把「人」當作成本、把「效率」當作信仰、把「替代」當作進步的體系裡。

一人公司已經成了2026年的年度熱詞，無數文章在討論AI創業者一個人就能顛覆一個垂直行業。

這些討論有一個共同假設：一人公司就是未來。

3月10日，一則Tweed在社群媒體上爆發。Anthropic，這家估值4000億美元、年化收入140億美元的AI巨頭，整個Marketing團隊只有一個人。

一個非技術背景的行銷人員Austin Lau，獨自負責付費搜尋、付費社群、應用程式商店優化、電子郵件行銷和SEO，做了將近十個月。這則推文拿下了210萬次瀏覽。評論區先是質疑，然後當事人親自下場確認。緊接著全網都在聊同一個話題：一人團隊，一人公司的時代來了。

3月19日，美國男子Michael Smith在紐約聯邦法院認了罪。他用AI生成了數十萬首歌曲，再用一千多個機器人帳號迴圈播放，七年騙走超過800萬美元版稅，面臨最高5年監禁。

這是美國司法史上首例AI音樂欺詐的刑事案件。

Smith最初是個真正的音樂人，有自己創作的少量歌曲。但他很快意識到，靠真實創作根本就賺不到甚麼錢。想從流媒體平台賺錢，你首先得有播放量。而想要有播放量，你要麼出名，要麼出爆款熱歌，而這兩個東西，Smith都沒有。

但是他可以偽造。

2018年底，他開始與一家AI音樂公司合作，買了數十萬首AI生成的曲目。從此，原材料的供應變成了無限的。

有了歌，下一步是製造聽眾。

Smith創建了1040個機器人帳號，分佈在Spotify、Apple Music等流媒體平臺上。他用自動化軟體讓這些帳號不間斷地播放自己的AI歌曲。每個機器人每天播放約636首歌，合計每天製造約66.1萬次播放。

他的設計相當周密：播放量分散在數千首歌曲中，避免任何單曲播放量猛增；而且所有機器人都掛著VPN，類比不同地區的真實聽眾。

這套系統從2018年運行到2024年。六年，硬生生造了數十億次虛假播放，最終騙取了超過800萬美元的版稅。

Smith並不是一個人在戰鬥，他背後有一名幫他管理機器人帳號的音樂推廣人，以及那家AI音樂公司的CEO。Smith每個月會給這家AI音樂公司分成，每月不低於2000美元，徹底形成了產業鏈。

最恐怖的是，Smith幹的事恐怕並不是個案，只不過他是第一個被揪出來的罷了。