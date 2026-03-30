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三月
西九M+博物館｜M+幕牆展出莎茲亞．西坎達的手繪動畫《領海遊移》 探討全球貿易與權力結構 作品由M+與巴塞爾藝術展共同委約創作 並由瑞銀集團呈獻 西九M+博物館｜M+幕牆展出莎茲亞．西坎達的手繪動畫《領海遊移》 探討全球貿易與權力結構 作品由M+與巴塞爾藝術展共同委約創作 並由瑞銀集團呈獻
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23/03/2026 - 21/06/2026
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粉錦公路以東的公園｜香港導盲犬協會小Q慈善跑、親親導盲犬草地障礙堡壘 x 小Q嘉年華 粉錦公路以東的公園｜香港導盲犬協會小Q慈善跑、親親導盲犬草地障礙堡壘 x 小Q嘉年華
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粉錦公路以東的公園｜香港導盲犬協會小Q慈善跑、親親導盲犬草地障礙堡壘 x 小Q嘉年華
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北上消費攻略︱WeChat Pay HK深圳南山區消費券4折＋跨境巴士半價＋BoC Pay+95折優惠
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北上消費攻略︱WeChat Pay HK深圳南山區消費券4折＋跨境巴士半價＋BoC Pay+95折優惠

玩樂假期
玩樂假期
TEXT:Eunice CHOWPHOTO:WeChat Pay HK、BoC Pay+

　　復活節長假北上消費攻略！WeChat Pay HK 聯乘深圳市南山區商務局於 4 月 1 日起啟動「2026 年南山區入境消費券活動，用戶登入 WeChat Pay HK「內地遊」專頁即可開搶4 折券，另外環島中港通深圳灣口岸直通巴士半價，更可領取滴滴出行高達 $100 香港召車立減券！除此之外，BoC Pay+用戶即日起至2026年4月30日，於內地線上商戶App消費即享95折，兌換價以銀聯實時匯率結算，免外幣交易手續費，更著數！

 

　　「2026年南山區入境消費券活動」4月1日至6月30 日期間開展首輪消費券派發，整個活動預計將向WeChat Pay HK用戶提供總值逾千萬港元，活動涵蓋南山區熱門餐飲、零售及南山海岸城購物中心（海岸城）商圈內商戶，提供四折優惠。

 

北上消費攻略︱WeChat Pay HK深圳南山區消費券4 折＋跨境巴士半價＋BoC Pay+95折優惠

 

南山區千萬級入境消費券四折

 

　　領取消費券領取方法簡單，WeChat Pay HK用戶只要透過「內地游」頁面，每日 10:00 AM 準時開搶領取「南山區千萬級入境消費券」，好運的話，更可搶下每日限量「滿 $100.01 減 $100」現金券。凡在深圳市南山區指定合作商戶內消費滿指定金額時使用，即享四折優惠。餐飲/零售/海岸城三大款優惠券，每款券每人最多可領15張，每張用完可以再次領取，適用商戶包如下港人消費熱點︰

 

餐飲︰奈雪的茶、喜茶、KUDDO COFFEE、潤園四季、樂凱薩披薩、79號漁船、火璽、辣可可

超市掃貨︰盒馬鮮生、前海山姆、京東 Mall

零售︰南山海岸城場內參與商戶

 

北上消費攻略︱WeChat Pay HK深圳南山區消費券4 折＋跨境巴士半價＋BoC Pay+95折優惠

 

消費券領取方法

1. 於WeChat Pay HK「內地游」頁面點擊「南山區消費券」橫幅    

2. 在「南山區消費券」專頁領取各張消費券    

3. 用戶可在「我的優惠券」查看已領取的優惠券

 

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4. 當交易符合消費券條件，消費券即自動使用抵扣

 

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環島中港通半價、滴滴出行召車優惠

 

　　準備北上的朋友，往返南山的交通同樣有補貼！WeChat Pay HK聯同環島中港通提供前往深圳灣口岸直通巴士的半價優惠券！滴滴出行發放價值高達HK$100無門檻香港召車立減券（適用於目的地為深圳灣口岸的訂單），及低至6折內地召車優惠券（適用於目的地為南山區的訂單）。

 

北上消費攻略︱WeChat Pay HK深圳南山區消費券4 折＋跨境巴士半價＋BoC Pay+95折優惠

跨境交通優惠—環島中港通深圳灣口岸直通巴士的半價優惠券

 

　　

北上消費攻略︱WeChat Pay HK深圳南山區消費券4 折＋跨境巴士半價＋BoC Pay+95折優惠

滴滴出行發放高達HK$100無門檻香港召車立減券（適用於目的地為深圳灣口岸的訂單），以及低至6折內地召車優惠券（適用於目的地為南山區的訂單）

 

中銀 BoC Pay+無門檻 95 折

 

　　準備計畫北上租車、睇戲、吃喝玩樂預訂行程？近日BoC Pay+ 與銀聯國際合作推出全新跨境支付功能，用戶可直接於「攜程旅行」、「去哪兒旅行」、「滴滴出行」、「貓眼電影演出」等超過150個內地主流線上應用程式完成支付。即日起至2026年4月30日，用戶透過BoC Pay+ 可享線上線下消費雙重優惠。

 

優惠一：於內地零售門市消費滿人民幣5元以上，可享立減人民幣5元優惠（每月可減高達4筆）

優惠二：於內地線上商戶App消費即享95折即減優惠，單筆扣減上限人民幣10元優惠（每月可減高達4筆）

 

北上消費攻略︱WeChat Pay HK深圳南山區消費券4 折＋跨境巴士半價＋BoC Pay+95折優惠

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銀聯實時匯率結算

 

　　BoC Pay+ 已接入由銀聯國際提供的「銀聯實時匯率系統」，所有交易均以「銀聯超優匯率」結算，免除外幣交易手續費，用戶可於BoC Pay+內實時查閱匯率。 即日起至3月31日，於BoC Pay+ 選擇以「中銀Go卡」付款，可享高達20倍積分回贈（等值8%現金回贈）。同時，客戶於內地消費可使用積分抵銷簽賬功能，每逢8、18、28日可享積分消費88折優惠。

 

北上消費攻略︱WeChat Pay HK深圳南山區消費券4 折＋跨境巴士半價＋BoC Pay+95折優惠

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