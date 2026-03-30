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85歲何守信低調返港坐巴士，養生秘訣每日做一種運動
娛樂新聞

85歲何守信低調返港坐巴士，養生秘訣每日做一種運動

娛樂
娛樂
TEXT:wong lin lin rachel

　　何守信在80年代被譽為TVB「金牌司儀」，現年85歲的他早已移居加拿大，生活一向低調，偶爾才回港與朋友聚會。近日，他再度神秘返港，資深製作人丘亞葵在巴士站巧遇老友，並於社交平台分享合照，意外洩露了何守信的行蹤。據悉，太太陳麗斯亦有同行，但一如以往保持低調並未入鏡。

 

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　　之前，資深製作人丘亞葵與緋聞女伴龍婷被傳過從甚密，今次在社交平台分享的合照則是昔日老友、移居加拿大多年的何守信。現年85歲的何守信，在2018年與太太陳麗斯移居加拿大，之後生活變得低調，間中回港也會跟朋友見面。

 

85歲何守信加拿大低調返港坐巴士，養生秘訣堅持每日做一種運動

何守信被封為「金牌司儀」。

 

　　丘亞葵在帖文中分享感受：「人生何處不相逢，不期而遇往往最難忘。闊別多年，竟在公交車上遇見昔日電視台戰友何守信兄與太太陳麗斯，風采依然。可惜短短車程，說不盡四十多年的合作往事。如今城市變大了，緣份卻淡了，但這一刻的相逢，感受尤深。」照片中可見何守信精神奕奕，笑容依舊。

 

85歲何守信加拿大低調返港坐巴士，養生秘訣堅持每日做一種運動

丘亞葵分享合照，洩露何守信再度回港。（丘亞葵Facebook）

 

　　何守信2011年起主持香港電台早晨節目《開心日報》，這是他在娛樂圈的最後一份工作。2018年6月結束主持後不久，他便正式退休，與太太移居加拿大。二人生活低調，外界鮮有得知其近況。直至2024年，他曾回港與林建明等老友聚餐，林建明在社交平台分享合照，卻令何守信不滿，直言不希望回港消息被公開。

 

85歲何守信加拿大低調返港坐巴士，養生秘訣堅持每日做一種運動

林建明分享合照惹何守信不滿。（林建明Facebook）

 

85歲何守信加拿大低調返港坐巴士，養生秘訣堅持每日做一種運動

何守信完成電台節目主持工作後，正式退出幕前。（香港電台）

 

　　如今的何守信滿頭濃密銀灰髮，精神飽滿、腰板挺直，顯得十分健壯。他曾分享養生心得，表示自己多年來保持運動習慣，曾是甲組籃球隊成員，至今仍喜歡戶外活動，吸收陽光與新鮮空氣。與此同時，何守信熱愛游泳，及大部分球類運動，包括打高爾夫球、羽毛球。不過他曾經因為做運動時受傷，所以稍作改變選擇做較簡單的運動，堅持每日行路：「每天都要行路，快慢隨意，最重要是出汗，有微微出汗便可以停止了。」

 

85歲何守信加拿大低調返港坐巴士，養生秘訣堅持每日做一種運動

何守信曾是運動健將。（資料圖片）

 

85歲何守信加拿大低調返港坐巴士，養生秘訣堅持每日做一種運動

何守信夫婦曾經在加拿大接受沈殿霞訪問。（資料圖片）

 

　　回顧昔日在TVB主持《歡樂今宵》時，何守信的作息不太健康，熬夜習慣至今也沒有太大改變，並笑言常常熬夜至凌晨三時才入睡，原因多是觀看大型運動賽事。雖然多年來習慣未改，但他依然保持活力。

Tags:#何守信#陳麗斯#金牌司儀#丘亞葵#影視娛樂#娛樂新聞
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